LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI: 18 MAGGIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 18 maggio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 59/2021. Per quanto riguarda il Lotto, nell’ultimo concorso sono stati vinti quasi 10 milioni di euro per un totale di 457 milioni da inizio anno. La vincita più alta è stata quella realizzata da un giocatore di Trecate, in provincia di Novara, che ha intascato 45.250,00 euro, rgrazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Torino. Festa grande anche a Ostellato, in provincia di Ferrara, con una vincita da oltre 32mila euro, e a Rimini con oltre 28mila euro. E il 10eLotto? Nel concorso di sabato 15 maggio sono stati distribuiti oltre 30 milioni di euro, per un totale di 1,7 miliardi da inizio anno. Cinquantamila euro a testa sono stati vinti a Latina e a Sesto San Giovanni (MI): in entrambi i casi decisiva è stata una giocata bbinata alla modalità frequente. Gioia anche a Mezzolombardo, in provincia di Trento, dove un fortunato anonimo si è portato a casa 30mila euro grazie ad una giocata da 3 euro in cui sono stati indovinati 8 numeri e il numero oro.

QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come sono andate le cose nel Superenalotto di sabato? Rispetto alle quote assegnate dobbiamo osservare come ancora una volta siano rimaste vacanti le caselle associate al “6” e al “5+1”. Per trovare i primi premi distribuiti dobbiamo arrivare agli 83.924,89 euro vinti da tre giocatori che hanno fatto “5”. Sono invece 538 i fortunati che hanno fatto “4” portandosi a casa un premio da 478,83 euro. Facendo “3”, 22.046 giocatori hanno vinto 35,07 euro, mentre il “2” realizzato da 376.405 giocatori ha portato in dote 6,37 euro. Capitolo SuperStar: il premio più alto di giornata è stato quello da correlato al “4 Stella”: in quattro hanno vinto 47.883,00 euro, bravi e fortunati! Il “3 Stella” ha regalato 3.507,00 euro a 114 giocatori, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” hanno premiato 1.922 fortunati. Chiusura riservata a “1 Stella” e “0 Stella”, assegnati rispettivamente a 14.498 e 38.526 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 153.800.000 €. Come investire tale somma in caso di vittoria? Un’idea può essere quella di finanziare uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di attenzione presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi di Eye Mask by Ostrichpillow. Di che si tratta? Di fatto di una mascherina da notte: ma non come le altre. I suoi sviluppatori ne parlano in questo senso: “Eye Mask è la prima maschera per gli occhi veramente ergonomica in 3D. Il suo design si adatta alle caratteristiche tridimensionali del viso. Si adatta perfettamente a tutte le dimensioni della testa e a tutti i tipi di viso, fornendo un’esperienza di oscuramento al 100% in totale comfort. Eye Mask è composta da 6 diversi strati di materiali di alta qualità che assicurano il massimo comfort e funzionalità. Una combinazione equilibrata di spessore, densità e morbidezza crea un’esperienza piacevole, rispettosa della pelle e traspirante. Eye Mask è lavabile in lavatrice al 100%, quindi ti fa sentire come nuovo, notte dopo notte”. Curiosi? Cliccate qui e datele un’occhiata!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non potevamo concludere il nostro appuntamento con Lotto e Superenalotto senza dedicare il dovuto spazio alla Smorfia Napoletana. Il fatto delle ultime ore è l’allentamento di alcune delle restrizioni contro il coronavirus, a partire dai prossimi giorni, deciso dal governo. Nella ricerca dei numeri vincenti partiamo allora dal numero 23 ad indicare il “governo”. Specifichiamo il protagonista ancora di più puntando su “presidente” e “consiglio”, che sulla Smorfia corrispondono rispettivamente a 45 e 59. Immancabile anche il numero 1 di “Italia”, e purtroppo anche l’altro estremo, il numero 90 associato al “virus”. Parola chiave imprescindibile nella nostra selezione anche “libertà”: la Smorfia partenopea l’associa al numero 74. Vi abbiamo convinto? Noi speriamo di sì, e soprattutto di averci visto lungo!



