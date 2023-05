Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 MAGGIO 2023

Torna l’immancabile ed attesissimo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto anche nella giornata di oggi, giovedì 18 maggio 2023! Si tratta del secondo appuntamento settimanale, inaugurato con le estrazioni di martedì 16 e che si concluderà con quelle di sabato 20. Come di consueto, tutti gli speranzosi giocatori dovranno attendere questa sera prima di scoprire se sono riusciti a portarsi a casa un qualche ricchissimo bottino, e mentre attendiamo c’è tempo per recuperare quanto accaduto martedì in occasione del precedente appuntamento con i tre giochi.

Partendo dal Lotto, prima di recuperare anche il 10eLotto e il Superenalotto, la regione protagonista di martedì è stata il Veneto, che ha accumulato i premi maggiori. In particolare, a Brugine grazie alla combinazione 38-52-69 sono stati vinti ben 14.250 euro, il premio più alto della giornata. Similmente, a Marostica (in provincia di Vicenza) ne sono stati vinti 11.875 con la combinazione 29-38-52, e a Resana (Treviso) ulteriori 9.750. Ad Acireale (Catania), si è segnata una vittoria da 13.950 euro, e a Porto Torres altri 12.970. Complessivamente, riporta il sito Agipronews, nel Lotto sono stati vinti 4,9 milioni di euro, che portano il totale annuale a 434 milioni.

Anche per quanto riguarda il 10eLotto, il Veneto martedì è stato il protagonista assoluto, con premi complessivi dal valore di 58 mila euro. A Padona ne sono stati vinti 50 mila grazie ad un “9 Oro”, mentre a Noale (Venezia) i restati 8 mila con un “4 Doppio Oro”. La Dea Bendata ha poi baciato anche la Lombardia, nella quale sono stati vinti due premi da 20 mila euro a Sondrio e Casorate Primo con un “8 Doppio Oro” e un “7 Oro”, ed altri due premi da 15 mila a Paderno Dugnano, con un “7 Doppio Oro”, e 10 mila a Sesto San Giovanni con un “8 Oro”. Complessivamente nel 10eLotto sono stati distribuiti ben 27,4 milioni di euro, che portano il totale annuale a 1,4 miliardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Archiviati il Lotto e il 10eLotto è importante non dimenticare anche l’attesissimo Superenalotto che vede ogni settimana tantissimi giocatori tentare la fortuna con i suoi incredibili premi. Nella giornata di martedì 16, in questo gioco, non è stato nuovamente segnato alcun punto da “6” (l’ultimo, da 73,8 milioni di euro, risale al 25 marzo 2023 con una giocata online) che permette di accedere al ricchissimo montepremi in palio. Per questa ragione oggi il jackpot del Superenalotto vale ben 32,1 milioni di euro. Non sono mancati, invece, i punti da “5” che sono stati ben 4 dal valore comunque impressionante di 53.599,62 euro per giocatore. Importanti anche gli undici punti “4 Stella” che sono valsi ben 41.324 euro ad ognuno dei giocatori. I 660 giocatori che hanno segnato il punto da “4” hanno vinto 413,24 euro l’uno, mentre chi ha segnato “3” punti (ben 23.729 giocatori) si è portato a casa 29,99 euro. Infine, i punti da “2” sono stati 366.380 dal valore di 5,57 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come spendere i 32,1 milioni di euro in palio nel Superenalotto? Chi tenta spesso la fortuna con questo gioco si sarà certamente trovato a domandarselo in più occasioni, fantasticando sull’enorme cifra che, tuttavia, in pochi riescono veramente ad acciuffare. Sicuramente i sogni, i desideri e le ambizioni non mancano e sarebbe opportuno pensarci, ma il budget importante permette anche, per esempio, di investire in un progetto innovativo e che possa rivelarsi in qualche modo utile.

Partendo dai tanti spunti presenti sulla piattaforma Kickstarter, dedicata proprio al finanziamento dei progetti indipendenti, rivolgiamo oggi l’attenzione al casco VIRGO. Si tratta, a tutti gli effetti, di un casco adatto alle biciclette, anche elettriche, ed ai monopattini, ma non per moto o scooter. Leggero ed ergonomico, promette una protezione completa fino ad una velocità massima di 45 km/h. È progettato per garantire, però, anche la massima ventilazione possibile, in un design leggero e facilmente trasportabile, che permette anche di integrare a piacimento una visiera para sole. Integrato, infine, con un led di sicurezza posteriore, rimovibile, garantisce anche un certo livello di sicurezza notturna.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo questo classico appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto con l’altrettanto classico appuntamento con la smorfia napoletana, un modo “scherzoso” con cui i giocatori indecisi possono trovare qualche utile consiglio sui numeri da giocare! Partendo dalla cronaca, la notizia del momento è l’avvio, martedì 16, del Festival di Cannes.

Il primo numero da giocare potrebbe essere il 76, ovvero il numero di questa nuova edizione. Similmente, il cinema nella smorfia napoletana è rappresentato dal 41, e si potrebbero giocare il 16 e il 27, ovvero i giorni di inizio e fine della rassegna. Infine, anche il 12 potrebbero rivelarsi un numero vincente, che rappresenta i numero di premi in palio nel festiva.











