Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 MARZO 2023

Oggi, sabato 18 marzo 2023, i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si palesano con una nuova estrazione, in grado di trasmettere intense emozioni a tutti gli scommettitori italiani. Tra di loro, ce ne sarà qualcuno che potrà esultare per mezzo di un ricco premio? L’auspicio è il maggior numero possibile di giocatori possa festeggiare al termine delle estrazioni odierne e che, in questo novero, vi siano numerosi lettori de IlSussidiario.net. Nel frattempo, concentriamoci su quanto è avvenuto giovedì 16 marzo, durante l’ultima estrazione del Lotto.

Venezia protagonista dell’ultimo concorso del Lotto: grazie all’ambo secco 35-38 sulla ruota Nazionale, sono state centrate otto vincite da 50mila euro ciascuna, per un totale di 400mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 240,9 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Festa al 10eLotto in Puglia: a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, è stato centrato un 6 da 50mila euro, a cui si aggiunge un 7 Oro da 10mila euro indovinato a Locorotondo, in provincia di Bari. Altri 50mila euro sono stati vinti a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, grazie a un 9 Oro. Si festeggia anche a Deruta, in provincia di Perugia, con un 6 Doppio Oro da 30mila euro, mentre a San Prospero, in provincia di Modena, sono stati vinti 24mila euro con un 4 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 839,3 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Archiviate le estrazioni del Lotto e del 10eLotto, andiamo a setacciare i numeri vincenti del Superenalotto, andando a comprendere quanto è avvenuto giovedì scorso. Il montepremi ad oggi si attesta a quota 70,2 milioni di euro, importo che, inevitabilmente, fa gola a tutti coloro che si metteranno sulle tracce del 6 milionario. Nell’ultimo concorso di giovedì 16 marzo sono stati centrati quattro punti “5” da 59.503,17 euro ciascuno, di cui uno a Mirano, in provincia di Venezia, presso il punto vendita Tabaccheria via XX Settembre 14 e uno a Taranto presso il punto vendita Simonetti Pietro in via Umbria 186. Da segnalare anche sei “4 stella” da 42.249 euro l’uno.

Altro quesito: quanto si vince con WinBox? Se i numeri presenti nel quadrato della tua ricevuta di gioco coincidono con quelli della tua combinazione (esclusi i numeri SuperStar) puoi vincere 25 euro subito. Scansiona il QR code sulla ricevuta di gioco, dopodiché ferma la trottola e scopri subito se hai vinto un premio fino a 500 euro. Se non hai vinto alcun premio tra quelli menzionati precedentemente e hai giocato un numero SuperStar, dopo l’estrazione torna sull’applicazione ufficiale di Superenalotto e scopri se hai vinto un premio Seconda Chance fino a 50 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO O LE VINCITE AL LOTTO

Avete idea di come investire il jackpot del Superenalotto o un ricco premio in denaro derivato dal Lotto o dal 10eLotto, qualora la buona sorte schiocchi un bacio proprio sulla vostra fronte? La risposta a tale interrogativo non è così semplice e varia di persona in persona, ma, indubbiamente, a seguito della risoluzione delle esigenze personali e di quelle dei propri cari/amici, si può pensare di provvedere anche a sostenere le iniziative caricate sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Help Head Hi relocate”. La descrizione recita: “Head Hi è uno spazio ibrido – in parte coffee shop, in parte libreria indipendente, in parte galleria – situato a Fort Greene, Brooklyn, vicino al Navy Yard. Siamo un luogo dove si possono gustare deliziosi caffè (tostati a un solo isolato di distanza!), pasticcini e tè mentre si sfogliano pubblicazioni su arte, design e fotografia. Siamo di proprietà di donne e immigrati e non abbiamo investitori. Siamo orgogliosi di essere imprenditori (e residenti!) di questa comunità. Vogliamo che Head Hi continui a essere un luogo unico che riunisce la nostra comunità. Un luogo che ispiri, sostenga artisti, designer, scrittori e pensatori e che offra una pausa caffè tanto necessaria sia nei momenti di calma che in quelli di follia. Siamo nella sede attuale da quasi quattro anni, ma è diventato chiaro che abbiamo bisogno di uno spazio più esteso e più frequentato. Rimanere a livello locale, ma in uno spazio più grande e con una migliore visibilità, ci aiuterà a fornire maggiori opportunità ad artisti e designer e a stare al passo con voi e con la nostra comunità in crescita. Ai nostri ultimi eventi hanno partecipato letteralmente centinaia di persone!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo adesso il nostro odierno itinerario fra le lotterie, appellandoci ai significati della smorfia napoletana abbinati al Lotto, al Superenalotto e al 10eLotto. Anche noi de IlSussidiario.net abbiamo cercato di rivolgerci a tale “oracolo”, provando a seguire le sue indicazioni e facendoci guidare verso la vittoria. Di conseguenza, ci siamo lasciati ispirare da una delle notizie pubblicate su Rai News, originando da essa la nostra personale cinquina.

Sviluppata da Axiom Space, in collaborazione con la Nasa, una nuova tuta spaziale è stata ideata in vista della missione Artemis 3, che non prima del 2025 porterà di nuovo gli astronauti sulla Luna. Il prototipo, di colore nero con delle strisce arancioni e blu, sarà sostituito da una versione definitiva di colore bianco. Tante le nuove funzionalità della tuta, rispetto al vecchio abbigliamento delle missioni Apollo: avrà le luci sull’elmetto, per esplorare tutt’intorno, uno zaino sulle spalle con il sistema di sopravvivenza, stivali ben isolati, per proteggere dal gelido suolo del polo sud lunare, e giunture flessibili per braccia e gambe che garantiranno una maggiore mobilità. Una flessibilità che, come mostrato durante la presentazione, permetterà addirittura di fare degli squat. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 37 (astronauta). Inoltre, non può mancare il 54 (tuta). E, ancora, il 73, Luna, l’81 (missione) e l’88 (satellite).











