LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 18 MARZO 2021

Tutto pronto in vista delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 18 marzo 2021: mancano ancora poche ore prima di scoprire i nuovi numeri vincenti del concorso Sisal numero 33/2021. In attesa di poter assistere alle imminenti estrazioni che potrebbero contribuire a cambiare la vita di molti appassionati, andiamo alla scoperta dei risultati più importanti realizzati nel Lotto durante il primo concorso della settimana, grazie ai dati prontamente forniti da Agipronews. La vincita più alta dello scorso martedì è stata intercettata nella Capitale: il fortunato giocatore ha indovinato 3 ambi ed un terno proprio sulla ruota di Roma portandosi a casa la somma di 14.750 euro con una giocata da 8 euro. A festeggiare però è stato anche un concorrente di San Candido, in provincia di Bolzano, con un premio di 12.500 euro grazie ad un ambo sulla ruota di Firenze. In totale sono state distribuite vincite nel Lotto per oltre 5 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno ammontano a oltre 255 milioni.

Ora uno sguardo doveroso anche all’ultimo concorso del 10eLotto: grande festa nelle province di Cosenza e Messina: a Campana e a Giardini Naxos sono state centrate vincite da 100 mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. Una ulteriore vincita da 50 mila euro sempre nel Sud dell’Italia e precisamente a Ginosa, in provincia di Taranto. In tutto il concorso ha distribuito 31 milioni di euro, mentre l’ammontare annuo è di 960,948 milioni.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto ed al 10eLotto, nuove opportunità di vincita potrebbero giungere anche grazie al gioco del SuperEnalotto che anche questa sera, 18 marzo, torna con un attesissimo appuntamento in questa metà di settimana. Il “6” continua a latitare e di conseguenza il montepremi messo in palio a salire in maniera vertiginosa. La mancanza della massima vincita, infatti, ha fatto volare il jackpot in vista della nuova estrazione a quota 123,3 milioni di euro. Si tratta, come spiega Agipronews della settima vincita più alta nella storia del gioco. Dopo l’estrazione dello scorso martedì 16 marzo, in cinque giocatori si sono avvicinati ad un solo passo dal vivere la grande emozione, fermandosi però a 5 numeri indovinati. Ciascuno di loro si è portato a casa a testa 65.873,53 euro. Centrato nel medesimo appuntamento anche un 4 Stella da 42 mila euro. L’ultimo “6” ricchissimo realizzato con il SuperEnalotto e pari a 59 milioni di euro risale alla passata estate, esattamente al 7 luglio scorso ed è stato centrato a Sassari, in Sardegna.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Continua a salire sempre di più il jackpot del SuperEnalotto ormai arrivato ad oltre 123 milioni di euro. Cosa fare con tutto il denaro incassato in caso di fortunatissima vincita? Molto probabilmente il giocatore fortunato potrebbe decidere di investire buona parte del denaro vinto nel famoso “mattone” (da buon italiano) ma certamente avanzerà ancora una buona parte della vincita che potrebbe essere impiegata per finanziare progetti che ci stanno particolarmente a cuore oltre che a toglierci tutti i possibili sfizi. Nel primo caso, la piattaforma Kickstarter presenta ogni giorno svariati progetti sui quali investire. Quello di cui vi parleremo in questa nostra nuova rubrica riguarda ad esempio il gioco DreamWorld che permette di creare un vasto mondo popolato da milioni di giocatori, di combattere e addestrare incredibili creature. Un vero e proprio universo che potrebbe appassionare gli amanti dei giochi e che potrebbe ricevere un primo importante investimento in caso di vincita al SuperEnalotto. Per approfondire ulteriormente, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Eccoci al tradizionale appuntamento che riunisce la Smorfia Napoletana ed i giochi di Lotto e SuperEnalotto. Tutto ruota ancora una volta attorno ai numeri, al loro misterioso fascino ed al significato che ciascuno di essi cela. Per poterne trarre ispirazione in vista dei nuovi concorsi, possiamo come sempre affidarci alle notizie di stretta attualità e partendo da queste scegliere alcuni dei numeri da estrapolare ed eventualmente includere nella nostra nuova giocata del gioco. Tra le notizie più curiose del giorno segnaliamo quella avvenuta in provincia di Pordenone, dove un carro armato dell’Esercito durante una esercitazione di tiro in un poligono sul torrente Cellina, ha sbagliato mira e ha centrato un allevamento di galline. Numerosi gli animali morti nello scoppio che ha provocato anche il crollo di una parte del manufatto che li ospitava. Secondo la Smorfia il carro armato corrisponde al numero 58; il 28 è lo scoppio mentre le galline sono rappresentate dal 57 (81 in caso di gallina morta).



