LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 NOVEMBRE 2021

Manca sempre meno alle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 18 novembre 2021: l’appuntamento di metà settimana con la fortuna sta per svelare i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 138/2021! In attesa di poter scoprire se la Dea Bendata sarà stata generosa anche in questa serata, non ci resta che dare uno sguardo al precedente appuntamento di martedì scorso. Nel concorso del Lotto, ad essere super premiata è stata soprattutto la Regione Sicilia: ad Altavilla Milicia in provincia di Palermo un fortunatissimo giocatore è riuscito ad intercettare ben quattro terni ed una quaterna dopo aver giocato i suoi 4 numeri preferiti su tutte le ruote, portandosi a casa la vincita di 60.900 euro. Si festeggia anche in Liguria dove due giocate fortunate hanno fatto guadagnare in tutto oltre 53mila euro, e poi ancora in Lombardia, con una vincita da 30.900 euro. In tutto l’ultimo concorso del Lotto ha permesso di incassare 7,9 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno il totale ha raggiunto quota 989 milioni.

Diamo ora uno sguardo anche al capitolo dedicato al 10eLotto: una vincita da 50mila euro è stata messa a segno ad Attigliano in provincia di Terni, nel corso della passata estrazione di martedì, grazie ad una giocata di 4 euro. La stessa cifra ha permesso di compiere una giocata fortunata anche a Siderno (RC), dove è stato realizzato un 8 Oro da 30mila euro. Terza vincita degna di nota, un 9 modalità Lotto da 20 mila euro realizzato a Villesse (GO). L’ultimo concorso ha distribuito premi per un totale di 26,7 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno di parla di ben 3,6 miliardi!

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Questa sera, giovedì 18 novembre, si rinnova anche l’appuntamento con il SuperEnalotto, lo storico gioco che continua ad attrarre sempre più un numero ampio di concorrenti. Tutto merito del ricco jackpot messo a disposizione, soprattutto per via del mancante “6” che ha fatto volare il jackpot a quota 111,3 milioni piazzandosi tra le vincite più alte.

Nell’ultimo concorso del passato martedì, secondo quanto riportato da Agipronews, sono state comunque realizzate delle vincite degne di nota. Nel dettaglio sono stati centrati due “5+1”, rispettivamente a Bressanone (BZ) e ad Alghero (SS) del valore ognuno di 296.807,28 euro. Inoltre vale la pena segnalare anche ben quindici “5” da quasi 13 mila euro ciascuno e sei “4 Stella” da quasi 16 mila euro a testa! Ricordiamo che l’ultima vincita milionaria grazie al Superenalotto è stata realizzata lo scorso 22 novembre, quando a Montappone (FM) fu messo a segno il “6” del valore di 156 milioni di euro. Cosa accadrà questa sera? Ancora poche ore prima di poterlo scoprire.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Superati i 100 milioni di euro del jackpot del Superenalotto, sono in tanti i concorrenti che sperano di potersi portare a casa il tesoretto messo in palio. Ma come potrebbe essere speso? C’è chi deciderà di impiegarlo interamente nei piccoli e grandi desideri da realizzare, chi lo metterà da parte, destinandolo ad investimenti e risparmi e chi deciderà di utilizzarne una fetta per finanziare progetti che possano essere vicini ai propri interessi.

Sotto questo punto di vista, possiamo farvi cosa gradita parlandovi di uno dei tanti progetti accolti dalla piattaforma Kickstarter, dove creativi da tutto il mondo attendono di poter essere aiutati a realizzare i propri progetti. Oggi nel dettaglio vi parleremo di Pleistocene Park – Il documentario: “uno scienziato russo, in parte genio, in parte pazzo. Un ecosistema dell’era glaciale scomparso. Una bomba a orologeria climatica. E un piano folle per salvare il mondo”. Così viene descritto il progetto relativo all’ambizioso documentario per il quale sono stati necessari ben 8 anni. Adesso però è richiesto un ultimo piccolo sforzo e la differenza potrete farla proprio voi! Per saperne di più cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio nell’affascinante mondo del Lotto e Superenalotto sta per giungere alla sua prima tappa finale che prevede l’immancabile focus sulla smorfia napoletana. Avete intenzione di mettere in gioco i vostri numeri fortunati ma vi manca la giusta ispirazione per poter ricercare le sei cifre utili? Ecco allora che vi veniamo in soccorso con i numeri estrapolati da una notizia di stretta attualità, grazie all’aiuto della smorfia napoletana.

Era il 9 ottobre 2020 quando Naomi, una bambina di origini etiope, perse il suo amato peluche all’interno di un parco naturale negli Usa. Il giocattolo era stato un regalo dei suoi genitori adottivi quando ancora era in orfanotrofio. Un anno dopo la piccola ha potuto riabbracciare il suo peluche, rinvenuto dai ranger alla fine della stagione turistica mentre ripulivano il parco: era nascosto sotto la neve. Per questa notizia a lieto fine, ecco i numeri che vi consigliamo di giocare, estrapolati grazie alla smorfia napoletana: bambina 1, genitori 9, peluche 30, neve 17, giocattolo 20, felicità 27.

