Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 18 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 OTTOBRE 2022

Nella giornata di oggi, martedì 18 ottobre 2022, fanno ancora una volta ritorno le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, nell’ambito del concorso Sisal n. 125/2022. Mentre aspettiamo di scoprire gli esiti dei sorteggi odierni, riassumiamo brevemente ciò che si è verificato in occasione delle estrazioni di Lotto e Superenalotto nella serata di sabato 15 ottobre, quando è stata incoronata la località di San Vitaliano, in provincia di Napoli, dove si è registrata la vincita più importante nell’ultimo concorso del Lotto. Lì infatti sono stati vinti 50.596 euro grazie alla combinazione 5-7-29-33-48 sulla ruota del Lotto di Napoli e all’opzione Lottopiù, con una giocata del valore di 5 euro. Sempre in Campania, da segnalare una vincita a Battipaglia (Salerno) del valore di 17.787,50 euro, arrivata con i numeri 7-29-35 sempre sulla ruota del Lotto di Napoli, grazie a una giocata da 3 euro. Ad Alghero, in provincia di Sassari, vinti 26.250 con i numeri 45-47-55 sulla ruota del Lotto di Cagliari, mentre a Corsico (Milano) si segnala una vincita da 25.050 euro con una giocata di 3 euro sulla ruota del Lotto di Napoli, grazie alla combinazione 7-29-35-48-90. Sempre in Lombardia, a Lissone (Monza e Brianza), sono arrivate tre vincite identiche da 10mila euro grazie all’ambo 31-47 sulla ruota del Lotto di Cagliari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro, per un totale di 848 milioni di euro da inizio anno.

Nel 10eLotto, invece, ha esultato Palagiano, in provincia di Taranto, con 50mila euro assegnati grazie a un 9 oro, centrato con una giocata del valore di 2 euro. A Roma, invece, vinti 30mila euro con un 8 oro in un’estrazione con la modalità frequente, in seguito a una giocata da 3 euro. Da segnalare altre due vincite importanti in provincia di Roma, la prima a Palestrina da 20.001 euro grazie a un 9 in un’estrazione frequente, mentre la seconda, da 10mila euro, è stata centrata proprio nella Capitale, con una giocata da un euro che ha fruttato un 8. Ad Arienzo, in provincia di Caserta, sono stati vinti 20mila euro grazie a un 9 in un’estrazione frequente. Centrato un 9 anche a Como, con la conseguente vincita di 20mila euro. Da segnalare una vincita da 16mila euro a Castiglione di Sicilia, arrivata grazie a un 7 Oro nell’estrazione abbinata al Lotto. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,3 milioni di euro, per un totale di 2,9 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Quest’oggi si palesa anche il Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 125. La rincorsa al jackpot non conosce battuta d’arresto e si protrae ininterrottamente dal 22 maggio 2021; in quella circostanza, la combinazione vincente fu intercettata da un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Da allora, il montepremi del Superenalotto ha continuato a crescere, attestandosi a 290,5 milioni di euro.

Nel concorso di sabato 15 ottobre sono stati tre i punti “5” centrati, uno a Civitella in Val di Chiana (Arezzo) presso la tabaccheria Bertoni in via Aretina Nord 56, l’altro a Roma presso la tabaccheria Franco Del Bove in via Casal Selce 522, il terzo a Genzano di Roma presso il Match Café in via Lenin 62, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 105.506,78 euro a testa. Intanto, Sisal ha ultimato il restyling dell’app Superenalotto, concepita per assicurare ai propri clienti un’esperienza distintiva, sicura, omnicanale e user friendly.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è talmente elevato che, qualora i sei numeri vincenti fossero individuati, quasi si avrebbe il problema di come investire tale importo (problematica che in tanti, sicuramente, preferirebbero avere). Proviamo a dare a voi tutti una mano nelle vostre decisioni con un consiglio, segnalandovi i progetti caricati sul sito internet Kickstarter, che racchiude idee a caccia di finanziamenti da parte di creativi sparsi in ogni angolo del mondo.

Concentriamoci su uno di questi, ovvero su “Yarbo”, robot da giardino. Ecco la descrizione: “Yarbo è un innovativo robot da giardino autonomo e universale che soddisfa tutte le esigenze di cura del giardino durante tutto l’anno. Grazie al suo design unico, non è necessario alcun cavo perimetrale, quindi non è più necessario interrare fili o cavi nel giardino. Nuovo ma potente, Yarbo è in grado di tagliare il prato, spazzare via la neve dal vialetto/dai marciapiedi e soffiare foglie/detriti. Yarbo dispone di un sistema di integrazione multifunzione che consente varie modalità di lavoro combinando il corpo principale (Yarbo Body) con diversi moduli funzionali. La base delle combinazioni Yarbo semplifica la manutenzione stagionale in moduli indipendenti che vengono eseguiti da un’unica unità”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

La smorfia napoletana si intreccia con i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto e, attraverso i significati da essa suggeriti, noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a darvi una mano nell’interpretazione dei vostri sogni e delle vostre ispirazioni, nella speranza che il consiglio possa rivelarsi fortunato. Prendiamo quindi spunto da una notizia di cronaca e di attualità per trarre gli spunti necessari.

Associamo la news del giorno alla presentazione da Sotheby’s a Dubai di un grande diamante giallo scintillante del valore di circa 15 milioni di dollari. Si dice peraltro che il diamante “Golden Canary” sia uno dei più grandi diamanti tagliati al mondo, con un peso di circa 303,1 carati. “È anche il diamante impeccabile più grande del mondo mai classificato dal Gemological Institute of America”, ha affermato Sophie Stevens, esperta di gioielli presso Sotheby’s. Quali sono i numeri connessi a questa news di cronaca? Iniziamo con il numero 29 (diamante), per proseguire quindi con il 66 (valore). Ci sono poi il 49 (esposizione), l’81 (gioiello) e il 90 (prezzo).

