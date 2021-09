LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 SETTEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 settembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 112/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso del Lotto, quello di giovedì 16 settembre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta di giornata è andata ad un giocatore di Mortara, in provincia di Pavia, che ha intascato 216.600 euro piazzandosi nella Top 10 del 2021. La vincita è stata realizzata grazie ai numeri 7-13-44-90 sulla ruota Nazionale: questo anonimo giocatore ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna con l’aggiunta dell’opzione Lottopiù.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 16 settembre 2021

Gioia anche a Collecchio, in provincia di Parma, dove un fortunato ha vinto 124.500 euro; sul podio Genova e Taranto dove due giocatori hanno portato a casa un colpo da 62.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 815 milioni dall’inizio dell’anno. E il 10eLotto? La vincita più importante è stata quella da 50mila euro centrata a Balestrate, in provincia di Palermo: merito di una giocata da 3 euro, abbinata all’estrazione del Lotto in cui è arrivato un 9 oro. Da segnalare, poi, tre vincite da 15mila euro a Corinaldo (AN), Chieri (TO) e Valderice (TP).

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 16 settembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver osservato l’andamento del Lotto e del 10eLotto occupiamoci delle quote del Superenalotto di giovedì. Nessuno ha fatto “6”, né “5+1”: il premio più alto è stato dunque quello da 29.186,23 € associato al “5” e fatto proprio da 6 persone. Il “4” ha premiato con 421,81 euro ben 422 giocatori, mentre il “3” da 29,27 euro è andato a 18.327 giocatori. Non restano a mani vuote nemmeno i 311.203 anonimi che facendo “2” hanno vinto 5,35 euro.

Come sono andate le cose nel concorso parallelo del SuperStar? La casella associata al “5 Stella” è rimasta vacante, dunque il premio più alto di giornata è stato quello da 42.181,00 € vinto dal giocatore che ha fatto “4 Stella”. In 137 invece hanno vinto 2.927,00 euro facendo “3 Stella”. Il “2 Stella”? I canonici 100 euro ad esso associati sono andati a 2.412 anonimi. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella”: i 10 e 5 euro collegati ai due premi sono andati rispettivamente a 15.856 e 27.959 persone.

LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 14 settembre, super ruote

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto ammonta a 82.600.000 euro: come investire tale somma? Come sempre a noi de ilsussidiario.net fa piacere suggerirvi di destinare una piccola somma dell’importo eventualmente vinto al finanziamento di uno dei tanti progetti innovativi, in attesa di finanziamento, presenti sulla piattaforma kickstarter.com.

Oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Tosy Flying Duo”: di che si tratta? Con 360 LED super-luminosi incorporati intorno al disco, sarete ipnotizzato dagli incredibili effetti di luce che creano. Gli sviluppatori ne parlano come del Disco volante più luminoso del mondo? Noi pensiamo proprio di sì! A guardarli sembrerebbero dei fresbee. Ma anche dei boomerang, per la capacità di tornare dal lanciatore. Sono davvero bellissimi, non a caso hanno ottenuto finora oltre 200mila euro di finanziamento. Volete dargli un’occhiata? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La Smorfia Napoletana del Lotto e del Superenalotto ci accompagna sempre nella nostra rubrica. Il divertimento di tentare di fare delle previsioni sui numeri vincenti con l’aiuto della Smorfia è garantito. Prendiamo spunto da Aukus, la crisi diplomatica dei sottomarini tra Francia, Usa e Australia. Simbolo della Francia? Il “gallo”, che nella Smorfia Napoletana è il numero 13. Per gli Usa prendiamo “stella”, numero 83, e “striscia”, numero 45.

Invece per quanto concerne l’Australia trattandosi di una nazione oceanica scegliamo appunto la parola “oceano”, associata al numero 90. Protagonisti di questa “crisi dei sottomarini” anche la Cina: optiamo dunque per il numero 36 di “drago”. Le tensioni tra questi Paesi sono sempre più palpabili e qualcuno dice che potrebbero sfociare in una “guerra”, numero 56. Noi speriamo di no: ci auguriamo solo di aver azzeccato i numeri vincenti!

© RIPRODUZIONE RISERVATA