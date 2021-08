LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 AGOSTO 2021

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 19 agosto 2021 ci attendono: mancano solo poche ore e poi sarà possibile scoprire i fatidici numeri vincenti sul concorso Sisal numero 99/2021. La fortuna potrebbe intervenire proprio in questa seconda metà del mese di agosto, nel cuore della settimana. Alla vigilia del nuovo appuntamento inganniamo l’attesa dando uno sguardo veloce alle vincite principali realizzate nella prima estrazione settimanale a partire dal Lotto che lo scorso martedì ha premiato un giocatore di Frosolone, in provincia di Isernia, con una vincita da 216.600 euro. Si tratta di uno dei maggiori premi del 2021, tale da rientrare nella Top 10. La vincita è stata possibile grazie ad una giocata di 4 euro sulla ruota di Napoli che ha permesso di centrare sei ambi, quattro terni e una quaterna. Interessante vincita anche a Triggiano, in Puglia (Bari) da 36.500 euro e poi ancora Foggia e San Donà di Piave (VE) con due premi da 23.750 euro a testa. In tutto l’ultimo concorso Lotto ha distribuito premi per un totale di 5,4 milioni di euro che fanno salire a 730 milioni il totale dall’inizio dell’anno.

Uno sguardo veloce, ora, alle vincite realizzate nel 10eLotto. La maggiore, come rivela Agipronews, è stata centrata a Frascati, in provincia di Roma e Vasto in provincia di Chieti, di 30 mila euro ciascuna, entrambe abbinate alla modalità frequente. Nel primo caso il giocatore ha incassato l’interessante somma dopo aver indovinato sei numeri e il doppio numero Oro. A Vasto invece grazie ad un otto doppio oro su nove numeri giocati. In totale sono stati oltre 20 i milioni distribuiti martedì sera, mentre dall’inizio dell’anno si arriva a 2,7 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

L’attesa in vista del nuovo concorso di oggi, giovedì 19 agosto, non è legata esclusivamente ai giochi di Lotto e 10eLotto ma anche al SuperEnalotto che rinnova questa sera il suo consueto appuntamento. Ad accompagnarlo ci pensa il ricco jackpot in palio. L’assenza del “6” nel precedente appuntamento ha contribuito a far maturare ulteriormente il premio maggiore che arriva a sfiorare quota 69,7 milioni di euro.

Il jackpot ormai da diverse settimane è tornato a far gola a numerosi concorrenti dopo l’ultima maxi vincita centrata il 22 maggio scorso a Montappone (FM) dove un fortunato concorrente, dopo aver indovinato le sei cifre estratte si è portato a casa la somma da capogiro pari a 156 milioni di euro. Nel passato concorso Sisal di martedì 17 agosto, sono stati comunque indovinati ben sei “5” che hanno contribuito a distribuire a ciascun concorrente un premio da 26.941,38 euro. Vale la pena segnalare anche due “4Stella” da 21.839 euro a testa.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Non c’è un modo giusto o sbagliato per utilizzare il proprio denaro ma tenendo conto del ricco jackpot del SuperEnalotto messo in palio in occasione della nuova estrazione di stasera, sarà il caso di fare qualche piccolo ragionamento su come adoperare parte del denaro in caso di vincita milionaria. E’ chiaro che dopo aver utilizzato il denaro per la realizzazione di obiettivi importanti come casa o auto, ci sarà una parte della vincita che sarà possibile impiegare per qualche utile investimento o per finanziare progetti che si hanno a cuore. In tal senso potrebbe fungere da ispirazione la piattaforma Kickstarter che ogni giorno accoglie progetti da tutto il mondo che attendono solo di poter essere finanziati.

Oggi vi parliamo di uno dei progetti in primo piano che ha a che fare con il mondo dell’arte. Si chiama Penduloz ed è una macchina da disegno geometrico che usa la gravità della terra per creare arte. Si tratta di una moderna macchina da disegno modellata sugli armonografi sperimentali del 1800. Il Penduloz rende disegni ipnotici e realizzati grazie alle regole della gravità e della fisica. Per saperne di più, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa, per questo giovedì 19 agosto, nel mondo del Lotto e SuperEnalotto, con il consueto appuntamento con la smorfia napoletana. Ciò che unisce i due universi solo apparentemente distanti e la presenza ed il fascino dei numeri e dei loro significati. In assenza di ispirazione sui numeri da mettere in gioco in occasione della nuova estrazione odierna, possiamo fornirvi qualche idea prendendo spunto dalle principali notizie di attualità.

Una lieta notizia per Valentino Rossi che a due settimane dall’addio alla Moto GP, nelle passate ore ha annunciato che diventerà presto papà. La compagna, Francesca Sofia Novello, è infatti incinta della loro prima bambina. vestito da “Dottore”, Valentino non poteva che annunciarlo via social. Ed ecco una serie di numeri tratti dalla smorfia napoletana e collegati alla notizia e che potrebbero ispirare i numerosi concorrenti di oggi: 4 motociclista, 21 donna incinta, 1 bambina, 9 genitori, 22 coppia, 12 dottore.



