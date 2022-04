Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 APRILE 2022

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in occasione del nuovo concorso Sisal n. 47/2022 di oggi, martedì 19 aprile 2022, tornano a fare sognare milioni di giocatori. Il verdetto sarà disponibile soltanto in serata, ma prima andiamo a capire cosa è successo nel precedente concorso del Lotto e Superenalotto. È arrivata a Firenze la vincita più importante: sono stati vinti ben 167.500 euro, grazie a una giocata di quattro numeri effettuata proprio sulla ruota di Firenze. Sempre nel capoluogo fiorentino sono stati acciuffati 16.750 euro grazie a una giocata di quattro numeri effettuata su tutte le ruote. Da segnalare anche una vincita di 45.750 a Cesano Maderno, arrivata con una giocata di tre numeri (2-21-37). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro, per un totale di 298,773 milioni di euro da inizio anno.

Ora uno sguardo al 10eLotto, dove nel precedente concorso è stata premiato il Lazio. La vincita più alta della giornata arriva da Roma, dove è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Si festeggia anche in Campania con vincite complessive per 70mila euro, grazie a un 9 Oro da 50mila euro realizzato a Casalnuovo di Napoli, in provincia di Napoli e a un 9 da 20mila euro indovinato a Pozzuoli, sempre in provincia di Napoli. In Lombardia è stato messo a segno ancora un 9 a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, seguito da un 4 Extra da 11.250 euro centrato a Spino D’Adda, in provincia di Cremona, per concludere con 10mila euro vinti a Milano con un 7 Doppio Oro. Da segnalare anche due vincite in Calabria: un altro 9 da 20mila euro, stavolta realizzato a Reggio Calabria, mentre un 6 Oro è valso 12.500 euro a un fortunato giocatore di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,4 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi di euroda inizio anno.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

La serata del 19 aprile 2022 non sarà esclusivamente dedicata al Lotto e al 10eLotto. Protagonista della prima estrazione settimanale sarà il Superenalotto, che fa ritorno ancora una volta con un concorso nuovo di zecca, nella speranza di assegnare il ricco jackpot messo in palio. L’assenza del “6” anche nel precedente appuntamento ha contribuito a far aumentare sempre di più il jackpot in palio ora giunto a 189,8 milioni di euro. Ma come è andata nella precedente estrazione del Superenalotto?

Durante il concorso del Superenalotto di sabato è stato centrato un “5+1” da ben 793.221,70 euro a Corneliano D’Alba (Cuneo) presso il punto vendita “Tabacchi Edicola Gallo Emanuele” in piazza Cottolengo 47, grazie a una schedina 5 pannelli. Centrati poi dieci punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 25.627,17 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 24.954 euro ciascuno. A ingolosire resta sempre il “6”, che però si fa desiderare ormai da tempo e precisamente dal 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) fu centrato il maxi premio da 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce della somma interessante messa in palio. A tal proposito può venire “in soccorso” al possibile vincitore milionario la consueta rubrica imperniata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Our Tomato Holy Grail – A Bicolor Beefsteak Slicer”, di Fred Hempel. Si tratta di pomodori “bicolori”, gialli con venature rosa che si irradiano dall’interno del frutto durante la maturazione. “Le varietà di pomodoro Beefsteak giallo bicolore sono tipicamente varietà ‘High Ceiling/Low Floor’ – ha detto il responsabile dell’iniziativa –. I sapori sono ineguagliabili con dolci sapori tropicali. Il che fa sorgere la domanda: perché non sono disponibili nei negozi e perché non sono diffusi? La ragione è che generalmente non ve ne sono in gran quantità. I frutti in genere maturano rapidamente e quindi metterli su uno scaffale di un negozio o anche su un banco del mercato contadino è difficile. Negli ultimi anni, tuttavia, abbiamo lavorato di nuovo e la varietà che abbiamo coltivato è una che abbiamo sviluppato noi stessi (chiamata Rainbow Jazz Heart)”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa in questo momento presso la stazione della smorfia napoletana, strumento per alcuni giocatori indispensabile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità dalla quale andremo ad estrapolare i principali numeri fortunati da portare sulla nostra schedina.

Di conseguenza, è impossibile non associare la combinazione del giorno al rock dei Måneskin che ha infiammato il Coachella. Come sottolinea Rai News, la band romana ha invitato i fan a “fare rumore sul palco di uno dei festival più attesi del panorama musicale mondiale, tornato live, dopo due anni di stop causa pandemia, a Indio, nella Contea di Riverside, in California. Oltre 45 minuti di show, iniziato intorno alle 7.30 italiane, per Damiano, Victoria, Thomas e Ethan”. Quali sono i numeri legati a questa particolare occasione? Cominciamo con il 54 (rock), per proseguire quindi con il 55 (musica). C’è poi il 20 (concerto), insieme al 57 (canzone) e al 73 (luna, come il significato del nome del gruppo: “Chiaro di luna”). L’auspicio è che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per tutti voi lettori e consentirvi di esultare.

