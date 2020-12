LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 19 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 19 dicembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 134/2020. Prima di proiettarci verso l’appuntamento odierno, diamo uno sguardo però a quanto successo giovedì, giorno dell’ultimo concorso disputato. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta è stata riportata a Reggio Calabria, con un terno secco da 45mila euro, realizzato con una giocata da 10 euro sui numeri 13-87-90 sulla ruota di Palermo. Vincite importanti anche ad Albenga (SV) e a Castelnuovo Scrivia (AL), con due vincite da 23.450 euro ciascuna. E il 10eLotto? Festa grande a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, dove un 7 è valso la bellezza di 40mila euro ad un fortunato giocatore. In seconda piazza, pari merito, i due 8 Oro da 30mila euro ciascuno realizzati a Ulassai (NU) e Fano (PU). Protagonista anche Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, con ben due 2 Oro da 14mila euro, per un totale di 28mila euro vinti.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto quanto accaduto negli ultimi concorsi di Lotto e 10eLotto diamo adesso un’occhiata alle quote del Superenalotto di giovedì. Estrazione avara di particolari soddisfazioni quella del 17 dicembre, quando ad andare vacanti sono stati i premia associati al “6” e al “5+1”. La vincita più alta è stata dunque quella da 5.405,22 € realizzata da 33 giocatori che hanno fatto “5”. Il “4” è valso 114,65 € a 1580 giocatori, mentre quelli che hanno totalizzato il “3”, ovvero 42.284 giocatori, hanno intascato 12,92 euro. Premio di consolazione da 5 euro per i 479.294 che hanno fatto “2”. Per quanto riguarda il concorso gemello del Superenalotto, ovvero il SuperStar, la vincita più alta di giornata è stata quella da 11.465,00 € realizzata dagli undici giocatori che hanno fatto “4 Stella”. Il “3+SuperStar” ha consentito a 206 anonimi di portarsi a casa 1.292,00 €, mentre il “2 Stella” ha regalato 100 euro a 2.472 giocatori. Ultimi premi quelli canonici da 10 e 5 euro associati a “1+SuperStar” e “0+SuperStar”, andati rispettivamente a 12.770 e 23.246 giocatori.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

L’estrazione di oggi, sabato 19 dicembre 2020, mette in palio per quanto riguarda il Superenalotto un Jackpot da 79.200.000 €. Numeri da capogiro quelli messi in palio dal concorso amatissimo dagli italiani. Ma se foste voi i fortunati vincitori, come spendereste il montepremi appena intascato? Un’idea potrebbe essere quella di trasformarsi in mecenati, finanziando uno dei tanti innovativi progetti presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Un esempio? CleanseBud, il pulitore portatile fatto in casa. Questo apparecchio di dimensioni molto ridotte, riesce ad esercitare un’azione igienizzante e detergente soltanto con acqua e sale! Mina e Celentano in questo caso non c’entrano: come spiegano gli stessi sviluppatori, “con due soli ingredienti domestici comuni – acqua e sale – è possibile creare facilmente un efficace agente pulente attraverso il processo di elettrolisi. Grazie alla sua facile ricetta e alla sua portabilità, è possibile prendersi cura della pulizia ovunque si vada”. Volete avere qualche dettaglio in più? Non vi resta che cliccare sul link! Ma prima non dimenticate di vincere!

LA SMORFIA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dalle estrazioni di Lotto e Superenalotto siete ancora indecisi su quali numeri giocare? A questo serve la nostra consueta Rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana. Prendiamo allora come sempre spunto dalla cronaca per trarre ispirazione sulla scelta dei numeri da giocare. La notizia di queste ore è l’ulteriore stretta del governo per i giorni di festa. Partiamo allora inevitabilmente dai numeri 25, corrispettivo del “Natale”, e 2, ad indicare il “capodanno”. Come avrete intuito la parola d’ordine quest’anno è “divieto”, numero 51: a deciderlo è stato il “governo”, numero 23. Questo non impedirà comunque di trascorrere queste feste in “famiglia”, numero 55, e di passare qualche ora di serenità per quanto riguarda il “pranzo” e il “cenone”, rispettivamente numeri 89 e 83 della Smorfia Napoletana. La nostra interpretazione si rivelerà fortunata? Lo scopriremo soltanto questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA