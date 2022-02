Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 FEBBRAIO 2022

Nuovo appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 19 febbraio 2022. Questa sera ci imbatteremo nei numeri vincenti del concorso Sisal n. 21/2022 e, per giungere preparati all’incontro con la buona sorte, ricapitoliamo quanto accaduto giovedì, con l’ausilio del portale telematico Agipronews. Grande festa a Venaria Reale, in provincia di Torino, dove un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna con opzione LottoPiù sulla ruota locale, portandosi a casa un premio da 216.600 mila euro, che si piazza nella top 5 delle vincite più alte dell’anno. Sorrisi anche a Genova, dove tre ambi e un terno sulla ruota di Palermo hanno fruttato oltre 47mila euro. La terza vincita più alta del concorso di ieri è stata registrata a Potenza, con un giocatore che si è aggiudicato oltre 25mila euro, con quattro terni e una quaterna su tutte le ruote. Da segnalare anche due vincite a Roma, una da 15mila euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota nazionale, e un’altra da 14mila euro, frutto di tre ambi e un terno sulla ruota della Capitale. Si festeggia anche a Barletta e a Bastia Umbra, con due premi da 13.500 euro ciascuno, con due terni secchi rispettivamente sulla ruota di Bari e su quella di Genova. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro, per un totale di oltre 146 milioni da inizio anno.

Il 10eLotto premia un fortunato giocatore di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, che ha centrato un 9 Oro da 50mila euro puntando 3 euro su un’estrazione frequente. Lombardia fortunata nell’ultimo concorso, con vincite complessive per 36mila euro: si festeggia a Provaglio d’Iseo, in provincia di Brescia, con un un 9 da 20mila euro, realizzato con una giocata da un euro su un’estrazione frequente. Altri 10mila euro finiscono a Cusano Milanino, in provincia di Milano, con un 8, mentre in provincia di Como, a Porlezza, è stato centrato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Altri 16.500 euro vanno in Sicilia: a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, è stato indovinato un 5 Doppio Oro da 10mila euro, mentre a Comiso, in provincia di Ragusa, è stato centrato un 3 Oro da 6.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito quasi 22,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 500 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto e il 10eLotto non saranno i soli giochi che catalizzeranno l’attenzione degli appassionati nella prima serata di oggi, sabato 19 febbraio 2022. Anche il Superenalotto torna a far gola ai tanti scommettitori, grazie al jackpot ultramilionario che cresce senza soluzione di continuità. Anche nell’ultima estrazione, nessun concorrente ha intercettato la sestina vincente e questo ha portato a incrementare ulteriormente il montepremi in palio, raggiungendo quota 158,8 milioni di euro e valicando la somma vinta nell’ultimo “6” realizzato lo scorso anno.

Era il 22 maggio 2021, serata nella quale i nostri Maneskin trionfavano all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam, quando un fortunato concorrente centrava a Montappone (FM) l’intera combinazione del Superenalotto, portandosi a casa 156 milioni di euro. In attesa degli esiti di questa sera, ecco un breve riepilogo di quanto verificatosi giovedì: sono stati cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 40.923,40 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 35.825 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è ormai quasi impronunciabile, tanto alta è la cifra che lo contraddistingue. In caso di maxi-vincita, ci sarebbe inevitabilmente il problema relativo alle modalità di impiego della somma extralarge. Beninteso: un grattacapo che chiunque vorrebbe avere, anche se la lucidità dopo l’esultanza potrebbe venir meno. Per questo, vi consigliamo un modo attraverso il quale fare felici altre persone, destinando una parte dell’importo vinto, piccola o grande che sia, al finanziamento di uno o più progetti altrui, come quelli che campeggiano sulla nota piattaforma Kickstarter.

Oggi vi parliamo di un progetto di Matteo Frossard Da Silva, denominato “Green-Grown“: trattasi di un gioco creativo di costruzioni in legno che aiuterà le piante a crescere. È, in altri termini, un albero modulare composto da un tronco e da 24 a 48 pezzi di rami originali. Una volta assemblata, la struttura permette a una pianta rampicante di crescere e prendere una forma unica. Green-Grown diventa allora un oggetto decorativo vivo e significativo, dove la nobiltà del legno e l’eleganza della natura si fondono perfettamente. Bambini e adulti dovranno prendersi cura della loro creazione, facendola divenire poco a poco il supporto di una pianta fragile.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

È il turno dell’ultima tappa dell’ideale viaggio che riguarda il Lotto e il Superenalotto e che ha a che fare, immancabilmente, con la smorfia napoletana. Che cosa c’entrano i numeri con quest’ultimo aspetto? La smorfia è in grado, grazie ai suoi abbinamenti tra numeri e significati, di essere fonte di ispirazione relativamente alle combinazioni su cui puntare attraverso la propria schedina. Proviamo anche noi de IlSussidiario.net a fornirvi uno spunto in tal senso, attingendo da una notizia di cronaca e sperando che la cinquina possa rivelarsi realmente fortunata.

L’argomento principale di questi giorni, è, purtroppo, la Terza Guerra Mondiale, i cui venti cominciano a soffiare sempre più impetuosi tra Ucraina e Russia, come confermato dal presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, nel corso della sua conferenza stampa di venerdì 18 febbraio. Augurandoci di vero cuore che il conflitto non scoppi mai e che possa essere raggiunta al più presto un’intesa a tutela della pace, vi suggeriamo cinque numeri da giocare al Lotto: 9 (esercito) – 15 (scontro) – 37 (soldato) – 56 (guerra) – 70 (invasione).



