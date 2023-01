Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 GENNAIO 2023

Va in scena oggi, giovedì 19 gennaio 2023, il concorso Sisal numero 8, imperniato su una nuova estrazione dei numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto. Abbiamo appena effettuato il giro di boa all’interno del primo mese dell’anno, avventurandoci nella sua seconda metà: il “viaggio” sarà arricchito da qualche ricca vincita? In attesa di scoprirlo, andiamo a rileggere quanto è avvenuto nell’estrazione di martedì 17 gennaio, a cominciare dalle estrazioni del Lotto. Premiata la Toscana: un fortunato giocatore di Collesalvetti, in provincia di Livorno, ha centrato un terno secco (9-31-34 sulla ruota Nazionale) da 45mila euro. Sul podio delle vincite dell’ultimo concorso anche le Marche, con una vincita da 25.800 euro a Montegranaro, in provincia di Fermo. Doppietta in Emilia-Romagna, con una vincita da 24.250 euro a Rimini e una da 14.100 euro a Monte San Pietro, in provincia di Bologna, per un bottino totale di 38.350 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 67,1 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Il concorso del 10eLotto di martedì 17 gennaio ha incoronato, invece, la Sicilia: a Ragusa è stata centrata la vincita più alta dell’ultimo concorso, un 5 Doppio Oro da 30mila euro, mentre a Palermo si festeggia con un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Due vincite anche in Lombardia, per un bottino complessivo di 28.500 euro: a Bergamo è stato realizzato un 6 Oro da 22.500 euro, mentre a Milano è stato centrato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Tripletta in Piemonte, con vincite totali per 34mila euro: a Lanzo Torinese si festeggia un 6 Doppio Oro da 15mila euro, poi a Torino sono stati vinti 10mila euro con un 5 Oro, mentre a Sommariva del Bosco è stato realizzato un 3 da 9mila euro. Festa anche in Emilia-Romagna, con un 7 Doppio Oro da 20mila euro a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 189 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Oltre al Lotto e al 10eLotto, c’è anche il Superenalotto a rendere febbrile l’attesa in vista delle estrazioni di questa sera. D’altro canto, non potrebbe essere altrimenti, se si tiene a mente che non solo il “6” non viene estratto da quasi 20 mesi (156 mila euro vinti a Montappone, in provincia di Fermo, il 22 maggio 2021, ndr), ma si attesta anche a quota 352 milioni di euro. Nel concorso di martedì 17 gennaio 2023 del Superenalotto, osserviamo come siano stati 13 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 25.008,98 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 28.226 euro.

In 25 anni di storia del Superenalotto, sono stati assegnati 124 jackpot in ben 17 regioni, per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, si legge su Agipronews, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia-Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui, dal 1997 a oggi, non è mai stato realizzato un 6: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 jackpot centrati.

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di eventuali vincite al Superenalotto, al Lotto o al 10eLotto, come può essere investito l’importo agguantato? Indubbiamente le risposte a tale interrogativo sono molteplici e adattabili a ciascun giocatore, in base alle sue personali esigenze, ma, qualora la somma conquistata sia cospicua, si potrà anche pensare di finanziare uno dei progetti divulgati sulla piattaforma “Kickstarter”, portale telematico di crowdfunding rivolto alle iniziative di creativi sparsi in tutto il pianeta.

Analizziamo assieme uno di essi, vale a dire “HEIPI: il più leggero e compatto treppiedi da viaggio 3 in 1”. Questa la sua descrizione: “Il segreto della stabilità e della portabilità dell’HEIPI si trova al suo interno. Abbiamo impiegato 3 anni per progettarla e perfezionarla. Dopo diversi modelli, abbiamo finalmente ottenuto l’HEIPI ideale: un treppiedi da viaggio 3 in 1 portatile, stabile e versatile. Il treppiedi HEIPI è un accessorio perfetto per ogni fotografo outdoor. Il design brevettato della ‘colonna centrale a 3 pilastri’ non solo garantisce un’eccellente stabilità e compattezza, ma permette anche di trasformare l’HEIPI in due treppiedi separati in pochi secondi! Esso è anche dotato di una testa a sfera staccabile che fa sì che HEIPI sia il primo treppiedi 3 in 1 al mondo! La sua struttura in fibra di carbonio lo rende leggero e resistente, perfetto per chi vuole viaggiare senza peso. HEIPI è stato progettato per soddisfare le elevate aspettative dei fotografi di viaggio che cercano un supporto portatile e leggero”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto con la smorfia napoletana, nelle cui sfumature di significato e nelle cui interpretazioni sono riposte le speranze di successo di numerosi giocatori. Noi de IlSussidiario.net abbiamo scelto di generare una sequenza numerica dedicata interamente a voi lettori, augurandoci che possa rivelarsi fortunata e consentire a tutti voi di brindare a una vincita insperata.

Traiamo dunque ispirazione da una delle notizie pubblicate su Rai News, legata all’argomento… “voli”. Infatti, la Nasa ha scelto Boeing come partner per progettare, realizzare e far volare un nuovissimo aereo sperimentale in larga scala, chiamato Sustainable Flight Demonstrator. Il concept della Boeing è un aereo transonico ad ala rinforzata e singola fusoliera che dovrebbe volare nel 2028, a detta dell’amministratore della Nasa Bill Nelson, che ha annunciato il progetto dell’agenzia spaziale americana per rendere il trasporto aereo più sostenibile. “Con questo velivolo, che servirà circa il 50% del mercato commerciale, andremo a ridurre fino al 30% il consumo di carburante con motori più efficienti. E guardate quest’ala: così lunga e sottile dovrà avere un supporto, ma anche il supporto stesso garantirà portanza, come l’ala. Il vecchio concetto, i vecchi biplani. Questo è un progetto rivoluzionario. E dovrebbe volare nel 2028”. Ma quali sono i numeri collegati a questa news? Partiamo con l’11 (aereo), per proseguire quindi con il numero 46 (trasportare). Ci sono poi il 58 (volare), l’86 (ala) e il 6 (progetto).











