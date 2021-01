LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 19 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 8/2021. Prima di proiettarci verso le estrazioni di oggi, però, diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso, quello disputatosi sabato 16 gennaio. Stando alle statistiche raccolte da agipronews.it possiamo notare come la vincita più alta del Lotto sia stata quella conseguita a Bari, dove un fortunato ha portato a casa un premio da 104.043,30 euro grazie ad una giocata di soli 1,50 euro caratterizzata da dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina sulla ruota del capoluogo pugliese. In seconda piazza, alla pari per vincita conseguita, i 45mila euro vinti a Grottaferrata, in provincia di Roma, e Taranto. Per quanto riguarda il 10eLotto, grande protagonista di sabato è stata la Sicilia: a Gela, in provincia di Caltanissetta, si è riportata la vincita più alta del giorno, 30mila euro, meritati visto che sono stati indovinati tutti e gli otto i numeri. In seconda posizione il giocatore di Campagnola Emilia (RE) con un premio da 25mila euro mentre in terza piazza troviamo il fortunato di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che ha vinto 9mila euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose nell’ultimo concorso di Lotto e 10eLotto. Spostiamo adesso il mirino sulle quote del Superenalotto di sabato 16 gennaio, ma diciamo subito che nessuno è riuscito a mettere le mani sull’ambitissimo Jackpot. Nessun “6” ma nemmeno alcun “5+1”: per trovare un premio assegnato dobbiamo scorrere fino ai 25.398,56 euro vinti dai 9 giocatori che hanno fatto “5”. Il “4” è valso 382,83 € a 6 fortunati anonimi, mentre facendo “3” sono stati 26.367 i vincitori del premio da 26,55 €. Ultimo premio assegnato del Superenalotto quello da 5,18 € associato al “2” e fatto proprio da 419.523 giocatori. Concentriamoci adesso sull’andamento dell’ultima estrazione del concorso parallelo al Superenalotto: il SuperStar: nessuno ha fatto “5+SuperStar”, ma uno è stato tanto fortunato da fare “4 Stella” portandosi a casa un premio da 38.283,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato con 2.655,00 € ben 105 fortunati, mentre il “2+SuperStar” ha garantito a 1.764

giocatori una vincita da 100 euro. I canonici 10 e 5 euro associati a “1 Stella” e “0 Stella” sono andati rispettivamente a 11.783 e 25.971 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con un Jackpot del Superenalotto che ha raggiunto quota 93.700.000 € è giunta l’ora di porsi la fatidica domanda alla vigilia dell’estrazione: come investire il bottino in caso di vincita? Un’idea potrebbe essere quella di finanziare un progetto innovativo con una parte del Jackpot: non vorrete mica tenerlo tutto per voi, vero? In questo senso vi segnaliamo quanto presente sulla piattaforma crowfoundme.it, consigliandovi in particolare di porre l’attenzione su MIEEG. Di che si tratta? Usiamo le parole degli stessi sviluppatori: “Generatore di energia elettrica miniaturizzato ad alta potenza, che trova applicazione in settori con elevato potenziale (aerospaziale, automotive, biomedicale, ecc.). Il dispositivo, coperto da brevetto in 48 Paesi, funziona anche con propellenti da fonti rinnovabili (es. Idrogeno, Metano, ecc.)”. MIEEG, acronimo di Micro Electric Energy Generator, viene descritto come “una startup innovativa che sta sviluppando un micro-generatore di energia elettrica ad alta efficienza e alimentabile con propellenti ecologici, quali metano o idrogeno e anche da acque reflue. Può trovare applicazione in svariati settori tecnologici ad alto potenziale come l’aerospaziale, l’automotive e il biomedicale. Il generatore, con un cuore dalle dimensioni più piccole di una moneta da 10 centesimi di euro, può alimentare un intero appartamento”. Volete farvi un’idea più chiara di quello di cui stiamo parlando? Cliccate su questo link allora!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dall’estrazione di Lotto e Superenalotto non sapete ancora su quali numeri puntare? Ci prova la Rubrica de ilsussidiario.net dedicata alla Smorfia Napoletana a darvi qualche dritta, nella speranza ovviamente che si riveli corretta. Ovvio che non abbiamo la palla di vetro, ma traiamo spunto dalla cronaca quotidiana per avere ispirazione. Inutile dire che a tenere banco sia la crisi di governo, con il presidente del Consiglio Conte che chiederà oggi il voto di fiducia al Senato. Puntiamo allora innanzitutto sul numero 42, che corrisponde alla parola “politica”. Non può mancare un riferimento al “Senato”, associato al numero 8, e ovviamente al “presidente”, corrispondente nella Smorfia partenopea al numero 45. Ciò che farà la differenza sarà ovviamente la “fiducia”, numero 79, dell’aula, numero 55. Come andrà a finire? L’estrazione, s’intende…



