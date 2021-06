Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto 19 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 19 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 73/2021.Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto giovedì scorso per quel che riguarda Lotto e 10eLotto. Rispetto al primo dei due concorsi appena citati agipronews.it ci informa che è stata registrata la quinta vincita più alta del 2021: a riportarla un anonimo di Avellino che ha centrato una quaterna secca da 240mila euro, grazie ad una puntata da 2 euro sui numeri 27-36-63-90 sulla ruota di Napoli. Gli stessi numeri giocati su tutti le ruote gli hanno fruttato altri 24mila euro. Quello di giovedì è stato un concorso fortunato anche per Padova e provincia: in questa zona è stata firmata una tripletta di vincita che ha procurato un bottino complessivo di oltre 148mila euro. Altri 90mila sono andati invece a Napoli con due terni secchi (7-17-31 sulla ruota Nazionale) da 45mila euro ciascuno. Capitolo 10eLotto: Campania ancora protagonista con la vincita più alta del concorso centrata a Bacoli, in provincia di Napoli, con un 9 Oro da 50mila euro. A Cercola, invece, sono stati riportati due 8 Oro da 30mila euro ciascuno, mentre a Procida è stato conseguito un 5 Doppio Oro da 10mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Spostiamo adesso il mirino sulle quote assegnate con il Superenalotto di giovedì. Nessuno ha totalizzato il “6” e neanche il “5+1”. Sono stati in tre invece a fare “5” intascando così 57.008,63 € a testa. Il “4” ha premiato 370 persone con 472,36 euro, mentre il “3” è valso un premio da 32,89 euro a 15.959 giocatori. Ultimo premio di giornata del Superenalotto quello associato al “2” da 6,17 euro e fatto proprio da 263.733. Vediamo ora come sono andate le cose nel concorso gemello del Superenalotto, il SuperStar: nessuno ha fatto “5 Stella”, dunque il premio più alto è stato quello da 47.236,00 euro associato al “4 Stella” e vinto da 2 fortunati giocatori. Il “3 Stella” ha garantito 3.289,00 euro a 100 giocatori. A proposito di 100: gli euro canonici associati al “2 Stella” sono andati a 1515 fortunati. Ultimi due premi sono quelli da 10 e 5 euro associati a “1 Stella” e “0 Stella”: a vincerli rispettivamente 11.037 e 27.182 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 19 giugno, ammonta a 42.900.000 €. Chi sarà tanto fortunato da vincerlo? La verità è che anche foste voi i designati dalla sorte non sapreste bene come spendere tale cifra. Un’idea può essere quella di investire parte del patrimonio sostenendo uno dei tanti progetti innovativi che puntualmente trovano spazio sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi noi de ilsussidiario.net vogliamo parlarvi in particolare di un qualcosa che, avendolo a portata di mano, apprezzereste proprio d’estate. Con il caldo di questi giorni non desiderate essere costantemente sotto la doccia? Ecco, con “Nebia” sarebbe decisamente meglio. Di che si tratta? Per non sbagliare facciamo parlare come sempre gli sviluppatori: “Noi siamo Nebia. Produciamo le migliori docce ad alta efficienza idrica del mondo. Con Nebia Quattro si ottengono quattro fantastiche esperienze di doccia, ma con molta meno acqua. (…) Una famiglia media di quattro persone risparmierà oltre 250 euro all’anno sui costi dell’acqua e del riscaldamento. Quattro si ripaga da solo in soli quattro mesi!”. L’idea di investire il Jackpot per risparmiare vi intriga? Allora cliccate qui e date un’occhiata per farvi un’idea…

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiudiamo la rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto di oggi dedicando il consueto spazio alla Smorfia Napoletana. In questi giorni, con gli Europei di calcio in corso, abbiamo deciso di trarre ispirazione dalle partite che di giorno in giorno animano la nostra estate. Eccoci allora a tentare la sorte interpretando i match odierni: Ungheria-Francia, Portogallo-Germania e Spagna-Polonia. Si parte da Ungheria-Francia: il simbolo ungherese è la Corona di Santo Stefano, dunque optiamo per il numero 66 di “corona” e il 6 di “santo”. Per la Francia e il Portogallo, a rappresentare rispettivamente i “galletti” e il “gallo di Barcelos”, puntiamo sul 13 che nella Smorfia partenopea è appunto il “gallo”. Per la Germania e la Polonia optiamo per il numero 36 in rappresentanza dell’aquila riportata su entrambi gli stemmi. Spagna? Andiamo con il “toro”, numero 47. E buona fortuna…



