Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 LUGLIO 2022

Oggi, martedì 19 luglio 2022, è tempo di assistere a un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 86/2022. Mentre rimaniamo in attesa di conoscerne gli esiti, andiamo a osservare quanto è accaduto nel concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle statistiche più recenti del Lotto: a essere premiata è stata la città di Soverato, in provincia di Cosenza, ove sono stati vinti 38mila euro grazie alla combinazione 17-43-54 sulla ruota di Torino. Da segnalare anche una vincita di 25mila euro a Susa, in provincia di Torino, grazie a una giocata di tre numeri (17-18-19) sulla ruota di Napoli. La stessa combinazione sulla medesima ruota ha portato una vincita di 22.500 euro ad Azzate (Varese), e Napoli, mentre questi tre numeri hanno consegnato una vincita da 14mila euro a Giulianova, in provincia di Teramo. Diverse le vincite in Campania oltre a quella centrata nel capoluogo: a Battipaglia, in provincia di Salerno, vinti 12.450 euro grazie a una giocata di quattro numeri (40-41-80-82) effettuata su tutte le ruote, del valore di soli due euro. A Castellammare di Stabia si registra una vincita di 11.250 euro grazie a un terno secco sulla ruota Nazionale (3-5-70), mentre a San Vitaliano (Napoli) è arrivata una vincita di 9.750 euro, sempre con la combinazione 17-18-19 sulla ruota di Napoli. Infine, sempre in Campania, da segnalare un’altra vincita da 9.750 euro a Orta di Atella, in provincia di Caserta, grazie ai numeri 17-19-77.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ad Albanella, in provincia di Salerno, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Si festeggia anche a Caserta, con un 6 Doppio Oro da 30mila euro, e a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, con un altro 6 Doppio Oro da 15mila euro, per un bottino totale della regione di 145mila euro. Sul podio delle vincite si piazza anche Niella Tanaro, in provincia di Cuneo, con un 9 oro da 50mila euro. Doppietta in Lombardia, con un 9 da 20mila euro realizzato a Milano e un 6 Doppio Oro da 6mila euro a Trezzano Rosa, in provincia di Milano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 21,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 86 del Superenalotto si terrà nella serata di oggi, martedì 19 luglio 2022. L’attesa è davvero spasmodica e, in vista dell’ennesima estrazione del settimo mese dell’anno, sono numerosi coloro che coltivano il desiderio di mettere a segno una importante vincita. D’altra parte, l’assenza del 6 da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 240,2 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Con il concorso di sabato 16 luglio, si è conclusa l’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Super Estate”, che ha assegnato nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n.83 di martedì 12 luglio 2022, n.84 di giovedì 14 luglio 2022 e n.85 di sabato 16 luglio 2022) ben 300 premi garantiti da 50mila euro ciascuno. Per scoprire se si è tra i fortunati vincitori, basterà verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco e indipendenti dai numeri della sestina estratta. In vetta alla classifica, la regione più fortunata è stata la Lombardia. Segue sul podio al secondo posto la Campania, mentre al terzo posto si classifica il Lazio. Sono state realizzate inoltre 20 vincite online e 59 grazie alla Bacheca dei Sistemi. Nell’intera settimana l’iniziativa “Super Estate” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 15 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “8000Kicks | The waterproof HEMP backpacks”. La descrizione recita: “Uno zaino minimalista, con un sacco di funzioni. Progettato e riprogettato innumerevoli volte, per adattarsi a tutte le vostre esigenze quotidiane, pur essendo accessibile, resistente e impermeabile. Ecco 9 motivi per cui avete bisogno del nostro zaino in canapa nella vostra vita quotidiana. Potreste decidere la vostra attrezzatura, ma di certo non decidete il tempo. E molto probabilmente porterete con voi il vostro computer portatile, il tablet, i libri e altri oggetti non adatti all’acqua. Proteggere il vostro carico con uno zaino impermeabile sarà il miglior investimento che abbiate mai fatto. È abbastanza intelligente per l’ufficio, ma abbastanza spazioso per tutto il resto. Questo zaino offre la versatilità necessaria per tutti gli oggetti di lavoro della settimana, compresi il laptop (da 16”, 15” o 14”), il tablet, i caricabatterie, l’attrezzatura da palestra e molto altro ancora”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla presenza dell’attore Russell Crowe a Roma, dove si prepara a interpretare il principale esorcista della Chiesa cattolica, padre Gabriele Pietro Amorth. Il gladiatore più famoso di sempre sarà quindi protagonista di “The Pope’s exorcist”, film diretto da Julius Avery. Intanto scherza su Twitter postando una foto: “Porto i bambini a vedere il mio vecchio ufficio”. Quali sono i numeri legati a questa news? Iniziamo con il 35 (attore), per proseguire quindi con l’88 (Roma). Ci sono poi l’1 (gladiatore), il 90 (Colosseo) e il 55 (anfiteatro). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione possa rivelarsi portatrice di buona sorte per voi lettori.

