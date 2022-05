Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 MAGGIO 2022

Nuovi appuntamento con Lotto, 10eLotto e Superenalotto oggi, giovedì 19 maggio 2022, con le estrazioni del concorso Sisal n. 60/2022 che si prende la scena. Non vediamo l’ora di scoprire i numeri vincenti e metterli subito a vostra disposizione. Nel frattempo, possiamo pregustare il tipo di serata che potrebbe riservarci la dea bendata soffermandoci sulle quote del Lotto, che ha premiato Cesena in occasione dell’estrazione di martedì con un bottino complessivo di oltre 130mila euro attraverso due vincite. La più alta dell’ultimo concorso è quella di 118.750 euro, centrata con un terno sulla ruota di Milano. C’è poi una vincita da 11.875 euro conquistata con una giocata su tutte le ruote. Agipronews mette sul podio dell’ultima estrazione del Lotto anche Trieste per una vincita da 18mila euro, invece ad Altopascio, in provincia di Lucca, è stata fatta festa con altri 14.750 euro. Dunque, l’ultimo concorso ha distribuito 7,6 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 386,6 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Passiamo all’ultimo concorso del 10eLotto, che ha premiato la Toscana dove sono state realizzate vincite per un totale di 106mila euro. Le due più alte sono state centrate ad Uzzano (Pistoia) e Massa con due 9 Oro da 50mila euro ciascuno, seguite da un 6 Doppio Oro da 6mila euro conquistato a Firenze. Invece, la terza vincita da 50mila euro di giornata è stata messa a segno a Roma con un altro 9 Oro. Agipronews segnala, però, anche un premio di 27.500 vinti in Lombardia. Infatti, a Milano è stato indovinato un 9 da 20mila euro, invece a Rho è stato centrato un 6 da 7.500 euro. Di conseguenza, l’ultima estrazione del 10eLotto ha fornito 25,4 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 1,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Oltre a Lotto e 10eLotto, è atteso oggi anche il Superenalotto, che arriva con un carico di 206,5 milioni di euro, quelli del suo Jackpot. In attesa di conoscere i numeri vincenti e di scoprire come andrà, approfondiamo il tema relativo alle quote del concorso di martedì 17 maggio 2022. Ci sono stati ben sei punti “5”, ognuno dei quali ha fruttato 36.842,27 euro ai fortunati. Ancor meglio è andata a chi ha centrato il “4 stella”, visto che il premio in questo caso è di 46.322,00 euro. Le schedine fortunate sono però solo due. Passiamo al “3 stella” che invece è stato centrato con 80 giocate, ognuna delle quali vale 3.169,00 euro. Passiamo al “4” che invece di schedine vincenti ne annovera 485, ognuna con 463,22 euro. Invece col “2 stella” sono stati vinti 100 euro con 1.596 schedine risultate fortunate. Andiamo avanti con le quote del Superenalotto: col “3” sono stati vinti 31,69 euro con 21.367 schedine vincenti, 10 euro invece con “1 stella” da 10.017 giocate fortunate. A completare il quadro il “2” (351.743 biglietti fortunati) da 5,98 euro e il “0 stella” (22.851 tagliandi vincenti) da 5,00 euro.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Sono tanti i progetti che potreste realizzare vincendo il Jackpot del Superenalotto. Potreste finire addirittura i sogni e doverne trovare altri. Anche per questo può essere utile valutare di investire una piccola parte della somma in un progetto innovativo, come quelli che vengono caricati su Kickstarter dove gli ideatori sono a caccia di contributi. Stavolta ci siamo fatti ispirare da una considerazione. Un eventuale vincita del Jackpot del Superenalotto può senza dubbio farvi dormire sonni tranquilli. Abbiamo pensato allora al Bed Pillow, il cuscino da letto con ergonomia adattabile per migliorare il sonno. Si tratta di un cuscino con design innovativo e materiali di alta qualità per un riposo corretto in qualsiasi posizione. Dunque, è un cuscino progettato per adattarsi sempre al vostro modo di dormire. È composto da diverse aree con altezze differenti, in modo che, indipendentemente dalla forma e dalla posizione della testa, il supporto e l’allineamento siano sempre corretti. Dunque, oltre alla serenità che vi darebbe la vincita potreste unire un buon riposo.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Torniamo all’attualità, soffermandoci su un caso che può tornarci utile per trarre ispirazione riguardo i numeri da scegliere per le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Con l’aiuto della Smorfia napoletana, infatti, possiamo guardare alla realtà con occhi diversi. Prendiamo allora la vicenda di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L’influencer e il calciatore della Lazio hanno deciso di affittare l’Olimpico per svelare il sesso del figlio che aspettano. I dettagli della festa vengono svelati in tempo reale dalla nota influencer da quasi 2 milioni di followers su Instagram. Come tradurre tutto ciò in numeri? Partiamo dal 2, ‘a Piccerella, la bambina, anche se lo si può intendere al maschile. Non può mancare allora il 9, ‘a figliata, la figliolanza. La Smorfia annovera pure la festa, 20, mentre il 29 è il numero di ‘o Pate d”e Ccriature, il padre di famiglia. E c’è pure 52, mamma, non poteva mica mancare.











