LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 19 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 42/2020. Prima di scoprire i risultati del nuovo appuntamento, rivediamo insieme la statistica ufficiale delle vincite e i bottini maggiori registrati nello Stivale. Agipro News mette l’accento sul Lotto: a Montecosaro, in provincia di Macerata, è stato centrato un tesoretto da 226 mila euro. Si tratta della seconda vincita più alta di quest’anno, resa possibile grazie a un terno e tre ambi su Roma. La stessa combinazione da tre numeri e formata da 2-48-90 ha premiato un giocatore di Benevento con 13.500. Sul podio troviamo invece Martellago, in provincia di Venezia, con un premio da 18.250 euro e Sanluri, in provincia del Sud Sardegna, con 14.750 euro. Il 10eLotto premia invece un appassionato di Gravina di Puglia, in provincia di Bari, con 20 mila euro grazie a un 8 Doppio Oro in modalità frequente. Segue la provincia di Milano con Peschiera Borromeo e un tesoretto da 15 mila euro associato a un 7 Doppio Oro. 14 mila euro finiscono invece a Lucoli, in provincia dell’Aquila, con un 6. L’appuntamento dello scorso sabato ha registrato 9,3 milioni di euro, che salgono fino a 871,5 milioni per le vincite del 2020.

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 19 MAGGIO 2020

Jackpot da 40,5 milioni di euro per il SuperEnalotto di oggi: il nuovo concorso sta per raccogliere migliaia e migliaia di giocatori. Il montepremi verrà assegnato ad uno o più appassionati? Dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza per conoscere l’esito dell’estrazione, ma possiamo rivedere la statistica precedente. I dati ufficiali delle vincite ci segnalano l’assenza del 5+ e del 5+. In testa il 4+ da quasi 40 mila euro destinato a due vincitori, contro gli otto tagliandi fortunati legati al premio del 5, pari a quasi 19 mila euro. Il 3+ premia 120 partecipanti con 2.563 euro a testa, mentre sono 471 i biglietti vincenti abbinati alla quota del 4, del valore di 393,67 euro. Il 3 regala invece a 19.039 vincitori un bottino da 25,63 euro a testa, mentre il 2 è ancora ai minimi storici con un tesoretto da 5 euro destinato a 289.296 giocatori. Sono 1.276 gli appassionati che con il 2+ si portano a casa 100 euro ciascuno, mentre aumentano fino a 8.594 i partecipanti che grazie all’1+ hanno vinto 10 euro a testa. Infine abbiamo i 5 euro dello 0+, registrati da 17.724 giocatori.

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 19 MAGGIO 2020

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo insieme per l’estrazione di questa sera. Gli appassionati della Sisal sono già in prima fila, pronti a raggiungere la meta per conquistare il premio più ambito di tutto il gioco. Anche per questo non c’è tempo da perdere: come spendere il bottino? La nostra Rubrica risponde ancora una volta alla domanda con un’idea lanciata sulla piattaforma di KickStarter. Oggi parliamo di iTemp, una comoda tazza che permette di bere qualsiasi tipo di bevanda alla temperatura desiderata. Ognuno di noi ama bere tè e caffè ad una certa temperatura: come evitare che la nostra bevanda preferita sia troppo calda o troppo fredda? iTemp permette di decidere in modo facile e veloce le proprie preferenze: la stessa tazza, grazie al sensore di temperatura e ai dati scelti dall’utente tramite la app, si occuperà del resto. Anche di mantenere la temperatura costante per diverse ore. Si potrà bere in ogni momento, qualsiasi tipo di drink caldo o freddo. Addio thermos! L’obiettivo da 4.583 euro intanto è già stato raggiunto, ma bisogna affrettarsi: l’asta rimarrà attiva solo per altre 52 ore.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 19 MAGGIO 2020

I giocatori del Lotto e del 10eLotto sono già in prima fila, pronti ad assistere alla nuova estrazione. Ancora un po’ di pazienza e scopriremo davvero tutto del nuovo appuntamento con i due giochi italiani, soprattutto per quanto riguarda i numeri vincenti. Avete già compilato la vostra schedina? Se la risposta è no, continuate a leggere: la nostra Rubrica ha individuato una news per voi e la smorfia napoletana ci aiuterà ad estrarre i numeri abbinati. Parliamo di telefonini e di foto non proprio adatte a tutti. Soprattutto se si pensa che qualsiasi malintenzionato potrebbe scattare una foto ai minorenni e metterla online. Una società giapponese ha deciso di rispondere al problema con un modello di smartphone in grado di impedire agli utenti di scattare foto a persone prive di vestiti. L’intelligenza artificiale permette non solo di proteggere bambini e ragazzini da eventuali predatori, ma anche di connettersi con altri dispositivi e scoprire nell’immediato se qualcuno ha cercato di scattare una foto proibita. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la fotografia, 12, il telefono, 40, il proibito, 15, il bambino, 1, e la protezione, 77. Come Numero Oro aggiungiamo la sicurezza, 76, per tutti i giocatori che vogliono tentare la fortuna anche al 10eLotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA