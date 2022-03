Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 MARZO 2022

Le estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto tornano protagoniste oggi, sabato 19 marzo 2022, con i loro attesissimi numeri vincenti. Li scopriremo questa sera andando così a disegnare il quadro relativo al concorso Sisal n. 34/2022. Ma non è arrivato ancora il momento di scoprirli, quindi nel frattempo possiamo intrigarvi con le quote dell’ultimo appuntamento, illustrate da Agipronews. Cominciamo subito con il Lotto. La vincita più alta è stata realizzata a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, dove con una giocata di cinque numeri del valore di 5 euro sulla ruota di Firenze sono stati vinti 50.596 euro. Pioggia di soldi anche a Bovezzo (BS), dove sono state realizzate vincite di 112.500 euro con un terno. Infine, a Bareggio (MI) sono stati vinti 14.027,17 euro. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro, nel complesso da inizio anno 223 milioni.

Ora è il momento delle quote del 10eLotto, che ha regalato una grande festa a Resana, in provincia di Treviso. Qui è stata centrata una vincita di 250mila euro grazie ad un 7 doppio oro con una giocata in modalità istantanea. Proprio qui è stata centrata un’altra vincita, in questo caso da 10mila euro, con una giocata in cui sono stati centrati 6 numeri. Agipronews segnala due vincite da 50mila euro a Torrile (PR) e Bertiolo (UD). La prima attraverso un 9 oro con una giocata di 4 euro in modalità frequente, l’altra invece con una giocata da 3 euro abbinata all’estrazione del Lotto. Dunque, l’ultimo concorso di 10eLotto ha premiato i giocatori fortunati con 23,4 milioni di euro in totale, ma nel complesso da inizio anno ha distribuito 797 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Passiamo alle quote del Superenalotto relative all’ultimo concorso andato in scena, quello di giovedì. Non c’è stato alcun 6, motivo per il quale nell’ultimo appuntamento settimanale di oggi il Jackpot sale fino all’incredibile quota di 173,9 milioni di euro. Ma non sono mancate le vincite importanti giovedì. Lo si evince ad esempio dagli otto punti “5” che sono stati centrati, con i fortunati vincitori che hanno conquistato 25.650,76 euro ciascuno. C’è poi il “4” da 271,43 euro con 772 schedine vincenti. Hanno vinto invece 32,30 euro coloro che hanno centrato il “3” con 19.493 tagliandi fortunati per questa categoria. Sono invece 328.288 per quanto riguarda il “2” che invece vale 5,95 euro. Passiamo alle quote del Superenalotto relative al Superstar: il “4 stella” ha premiato con 27.143,00 euro i tre fortunati vincitori. Sono 99 le schedine fortunate per il 3 stella da 3.230,00 euro. Si scende a 100 euro per il 2 stella, che vanta 1.689 biglietti di gioco fortunati. Sono 11.837 per 1 stella da 10 euro. Invece hanno vinto 5 euro i possessori delle 28.256 giocate vincenti per 0 stella.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto vola a 173,9 milioni di euro per l’estrazione di oggi. Una somma incredibile, ben oltre le prospettive di chi fantastica su come spendere la vincita. Una piccola parte potreste destinarla ad un progetto da sostenere finanziariamente per un prodotto che potrebbe tornarvi poi utile. Facciamo l’esempio di Lance Signature, un paio di occhiali innovativi. Le lenti monometriche sono di Mitsui, leader giapponese nel settore. Quindi, sono occhiali resistenti ai graffi, con filtro luce blu, che riduce l’affaticamento degli occhi. L’altro aspetto interessante è che potete configurarli: dalla montatura al tipo di lenti. Alla tecnologia si unisce l’attenzione per il design, che si intrecciano nella scelta dei materiali. Dunque, con il vostro sostegno economico, piccolo o grande che sia, potete contribuire ad un progetto che va ben oltre l’estetica, ma punta su design e tecnologia.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per il consueto appuntamento con la smorfia napoletana, che ci offre degli spunti importanti per la scelta dei numeri del Lotto da giocare, ma anche per analizzare quelli estratti, ci soffermiamo su un caso di stretta attualità. Ci riferiamo alla storia di Yana Zelieva e della gatta Zaika. Hanno compiuto un viaggio di oltre mille chilometri per arrivare a Hrebenne, in Polonia. La 17enne si è presa cura del suo gatto, che considera “come una figlia”, come ha raccontato ai giornalisti che l’hanno intervistata. Attingendo dalla smorfia, potremmo usare il 2 che indica la bambina, anche se può sembrare forzato visto che Yana è una adolescente. C’è poi 4, il gatto, che è perfetto per la sua compagna di viaggio e vita. C’è 12 soldato che sono quelli a cui è sfuggita per mettersi in salvo dalla guerra. E 90 invece per la paura, quella che ha dovuto superare nei momenti più difficili, potendo però contare sull’affetto della sua fedele gatta.











