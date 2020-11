LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 NOVEMBRE 2020

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 19 novembre 2020 sono ormai dietro l’angolo. Mancano poche ore e poi via dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 121/2020. In attesa del concorso che andrà a caratterizzare la parte centrale della settimana, potrebbe essere interessante volgere lo sguardo alle ultime estrazioni che si sono svolte lo scorso martedì ed alle vincite realizzate, grazie ai dati forniti da Agipronews. L’ultimo concorso Lotto ha distribuito premi per un totale di oltre 5 milioni di euro. Dall’inizio dell’anno i premi distribuiti da nord a sud sono stati oltre 830 milioni. Nel dettaglio, analizzando l’estrazione passata di martedì 17 novembre, a Cagliari è stato centrato un terzo indimenticabile sulla ruota di Torino e che ha fruttato una vincita di quasi 100 mila euro! A Genova, invece, un giocatore ha realizzato un terno secco su tutte le ruote portandosi a casa la somma di 22.500 euro. nella top tre delle vincite si piazza poi anche la città di Vercelli dove un ambo ancora una volta su Torino ha permesso di realizzare una vincita da 12.500 euro. In attesa dell’estrazione odierna del 10 e Lotto, lo scorso martedì è stata realizzata una vincita da 100 mila euro in provincia di Roma grazie a una giocata da 4 euro su un’estrazione frequente. Il fortunatissimo concorrente ha centrato un 9 con Doppio Numero Oro. In totale nel concorso passato il 10 e Lotto ha permesso di mettere a segno un totale di vincite per oltre 25 milioni di euro!

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre a Lotto e 10 e Lotto, anche il SuperEnalotto continua ad ogni concorso a far sognare i suoi numerosi appassionati. Merito anche del jackpot messo in palio e che continua a crescere settimana dopo settimana. L’obiettivo continua ad essere il fatidico “6” e in questo giovedì semmai dovesse essere centrato da un fortunato giocatore, avrebbe un valore di 66,4 milioni di euro! Una cifra che va a superare l’ultimo “6” da 59 milioni di euro realizzato lo scorso 7 luglio in Sardegna ma che resta ancora memorabile. Nell’ultimo concorso di martedì 17 novembre, in sei giocatori appassionati del SuperEnalotto sono arrivati ad un soffio dal vivere la grande emozione, fermandosi però a cinque cifre indovinate. Un risultato comunque niente male e che ha portato a intascare, a testa, la cifra di 27 mila euro, che di questi tempi dovrebbe far sorridere non poco. I riflettori però in questo giovedì torneranno ad accendersi proprio sulla vincita massima che potrà essere realizzata con tanta fortuna e perseveranza. Quello odierno potrebbe essere il concorso baciato dalla Dea Bendata?

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Il jackpot del SuperEnalotto vola a oltre 66 milioni di euro e gli appassionati in attesa di scoprire la nuova combinazione vincente e che hanno messo in fila i loro numeri preferiti avranno già da tempo iniziato a progettare al modo in cui spendere l’eventuale denaro vinto. Messi da parte i grandi desideri di una vita come ad esempio un tetto sopra la testa e, magari, un’attività che possa fungere anche da investimento per il futuro, come sarà possibile togliersi qualche sfizio? Se avete le idee confuse la nostra Rubrica settimanale può fare al caso vostro. Occhi puntati della miriade di progetti ospitati dalla piattaforma KickStarter. Oggi la nostra attenzione si è posata su “Bird Buddy”, la mangiatoia per uccelli intelligente. Oltre a informarvi sulla presenza dei volatili pronti a cibarsi, scatta loro delle bellissime foto e le organizza in una collezione imperdibile. Un’idea apparsa sin da subito così grandiosa da aver superato in poco tempo l’obiettivo di 50 mila euro raccogliendo quasi 400 mila euro con un totale di oltre 3000 sostenitori che hanno apprezzato l’intero. Cliccate qui per saperne di più.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La Smorfia Napoletana rappresenta un universo affascinante che viaggia di pari passo con quello altrettanto magico del SuperEnalotto. Come farli convivere perfettamente? Tutto ruota attorno ai numeri ed al loro significato. Se non avete le idee molto chiare sui sei numeri da mettere in fila in occasione della nuova estrazione, possiamo trarre ispirazione da quelli estrapolati da una delle storie di attualità del momento. Sapevate che il tabagismo è la principale causa di morte in Europa? A lanciare l’allarme è stato l’Ocse parlando di 700mila decessi l’anno legati a questa ragione, seguito dall’alcol che contribuisce a circa 255-290 mila decessi annuali nell’Unione Europea. Dati per nulla rassicuranti ma che potremo utilizzare non solo per riflettere sull’abuso di alcol e sigarette ma anche per estrapolare dei numeri che, malgrado la notizia cupa potrebbero rappresentare una fonte di fortuna. Iniziamo allora dalla sigaretta che secondo la Smorfia Napoletana è rappresentata dal numero 6; l’atto del fumare è invece rappresentato dal 71 mentre il tabacco dal 5. L’alcol inteso come l’uso di superalcolici ci porta al numero 78, seguito dal 14 e dal 90 relativi rispettivamente all’essere alcolizzato ed alla figura di un uomo alcolizzato.



