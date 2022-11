Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 19 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 NOVEMBRE 2022

I numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano a caratterizzare la serata di oggi, sabato 19 novembre (concorso Sisal n. 139/2022). Mentre aspettiamo di conoscere gli esiti dei sorteggi odierni, esaminiamo congiuntamente a voi lettori quanto si è verificato giovedì sera. Per quanto concerne il Lotto, è stata premiata la Liguria: a Loano, in provincia di Savona, sono stati vinti oltre 26mila euro. Festa anche in provincia di Avellino, a Montella, con un colpo da 25mila euro. Doppietta in Puglia, con un bottino complessivo che supera i 31mila euro: a Santeramo in Colle, in provincia di Bari, sono stati vinti 22.500 euro, mentre a Bari un fortunato giocatore ha conquistato 9mila euro. Due le vincite anche in Lombardia, una da oltre 10mila euro centrata a Milano grazie al Simbolotto e una da 9.750 euro a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 942,3 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Focalizzandoci invece su ciò che è accaduto nel 10eLotto, scopriamo che a esultare è stata la località di Bordighera, in provincia di Imperia, dove si è registrata la vincita più alta, con 50mila euro ottenuti grazie a un 9 Oro nell’estrazione abbinata a quella del Lotto, in seguito a una giocata di dieci numeri del valore di 3 euro. Da segnalare poi una tripla vincita in Lombardia: la più alta, da 25mila euro, è arrivata a Milano grazie a un 6 Oro in un’estrazione istantanea, mentre a Giussano sono stati vinti 20.001 euro con un 8 Oro abbinato a un’estrazione frequente. L’ultima vincita in Lombardia arriva da Tradate (VA) e ammonta a 6mila euro. Ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, vinti 15mila euro con un 7 Doppio Oro abbinato all’estrazione del Lotto. Si segnala anche una vincita da 10mila euro a Pontedera (PI). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23 milioni di euro, per un totale di 3,2 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Dopo le estrazioni del Lotto, si terranno quelle del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 139. Il montepremi – ormai lo sapete – sfugge agli scommettitori da un anno e mezzo: addirittura, l’ultimo 6 risale al 22 maggio 2021, quando la combinazione fortunata fu individuata a Montappone (Fermo), peraltro nella stessa serata nella quale i Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest a Rotterdam. Il jackpot cresce giorno dopo giorno ed è giunto a quota 311,1 milioni di euro. Intanto, martedì sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 34.512,29 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 30.108 euro ciascuno.

Intanto, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato la modifica di alcune estrazioni del Superenalotto e SiVinceTutto, riguardante il 2023. Il concorso del Superenalotto di martedì 25 aprile viene anticipata a lunedì 24, quella di martedì 15 agosto verrà svolta invece lunedì 14 agosto. Viene anticipata a lunedì 18 dicembre l’estrazione di martedì 19 dicembre, mentre l’estrazione di giovedì 21 dicembre viene anticipata a martedì 19 dicembre. Si terrà invece giovedì 21 dicembre l’estrazione in programma originariamente sabato 23 dicembre, mentre l’estrazione di martedì 26 dicembre viene spostata al 23 dicembre. Per quanto riguarda, invece, il SiVinceTutto, l’estrazione di mercoledì 1° novembre viene anticipata a lunedì 30 ottobre.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come possono essere investiti gli importi del Lotto e del Superenalotto, in caso di vincita? Qualora vi doveste trovare di fronte a tale quesito (augurio che ci sentiamo di rivolgervi con tutto il cuore), proviamo sin da ora a indirizzarvi e a darvi un suggerimento utile all’interno di questa rubrica, che – i lettori più affezionati ormai lo sapranno -, è basata sui consigli diffusi mediante Kickstarter, sito web sul quale vengono pubblicati progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi provenienti da tutto il mondo.

Esaminiamo adesso uno di essi, ovvero “Mirrosky: Telescopio intelligente, fotografia planetaria e di nebulose”. Ecco la descrizione: “Supernova 127AZ, la versione avanzata del telescopio astronomico a latitudine e longitudine, è un componente modulare facile e veloce da installare. L’intero telescopio è composto da quattro moduli, tra cui un obiettivo ottico rivestito ad alta definizione Maksutov-Cassegrain da 127MM di alta qualità, un set aggiuntivo di cercatori ottici ad alta definizione da 50MM, una staffa per teodolite completamente computerizzata, un treppiede in acciaio inossidabile robusto e affidabile e un modulo smart camera HD da 500M pixel. I vantaggi di Mirrosky: amplia l’uso del telescopio astronomico a longitudine e latitudine, soddisfa il desiderio dei principianti di esplorare lo spazio profondo e rende il dispositivo più conveniente. Può essere utilizzato come telescopio astronomico professionale o come strumento didattico per i bambini. Il Mirrosky permette di vedere le stelle e i pianeti con i propri occhi”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti del Superenalotto e del Lotto non possono non essere accompagnati dal fascino e dalla “magia” della smorfia napoletana, che, per effetto delle sue sfumature di significato e delle sue capacità interpretative di sogni e “segnali”, potrebbe rivelarsi un ingrediente indispensabile per addivenire all’individuazione delle combinazioni fortunate. Ecco allora che anche in data odierna, sabato 19 novembre 2022, cerchiamo di fornire a voi tutti il nostro consiglio del giorno.

Traiamo ispirazione da una delle news odierne, vale a dire il ritrovamento dell’esemplare di Leviathanochelys aenigmatica portato alla luce in Spagna, la più grande tartaruga marina mai scoperta in Europa. Lo studio, degli scienziati dell’Università autonoma di Barcellona, colloca l’esemplare tra 83,6 e 72,1 milioni di anni fa e permette di conoscere un nuovo gruppo di tartarughe marine precedentemente sconosciuto. Sulla base delle dimensioni del bacino, il team ha stimato le dimensioni gigantesche della tartaruga: 3,74 metri di lunghezza e 88,9 centimetri di larghezza. Questi risultati indicano che il gigantismo nelle tartarughe marine si è sviluppato indipendentemente in diversi lignaggi sia in Nord America sia in Europa. Quali sono i numeri connessi a questa news? Partiamo con il 27 (tartaruga), per proseguire con il numero 22 (animale). Ci sono poi l’1 (esemplare), il 16 (fossile) e l’81 (guscio).











