LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 139/2019. Prima di scoprire il risultato del concorso, ricontrolliamo la statistica precedente grazie ai dati condivisi da Agipro News. Sul podio delle vincite troviamo il Lotto, grazie ad un fortunello di Caserta che ha centrato più di 124 mila euro. La giocata riguarda quaterna, quattro terni e sei ambi su Napoli. In seconda posizione Dolzago, in provincia di Lecce, dove un appassionato ha centrato 63 mila euro su Firenze. Segue Caianello, nel Casertano, dove un giocatore ha indovinato una combinazione su Napoli del valore di 45 mila euro. Infine abbiamo Grazzanise, sempre nei dintorni del capoluogo, con un biglietto vincente da 22.500 euro. Tripletta di vincite invece per il 10eLotto, che premia Locorotondo, in provincia di Bari, e Statte, in provincia di Taranto, oltre a Scandizzi, nel Fiorentino. Per tutti e tre i vincitori il premio è da 20 mila euro cadauno, realizzato con un 9 nei primi due casi e un 8 Doppio Oro nel terzo. Il montepremi dello scorso sabato ammonta invece a 24,4 milioni di euro, che sale fino a 3,9 miliardi per le vincite totalizzate nel corso dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ancora in crescita il Jackpot del SuperEnalotto: questa sera la sestina vincente avrà un valore di 34,2 milioni di euro. In attesa del nuovo concorso, rivediamo le quote e i premi distribuiti lo scorso sabato. In testa il 4+ con due vincitori e un premio da oltre 44 mila euro, mentre il 5 regala a nove appassionati quasi 25 mila euro a testa. Stabile il 3+, con un tesoretto da 3.016 euro destinato a 112 partecipanti, mentre il 4 regala 445,57 euro a 731 giocatori. Segue il bottino del 3, con un valore pari a 30,16 euro e 26.063 tagliandi vincenti. In fondo alla classifica, per il filone standard, troviamo il 2 da 5,30 euro e 404.020 vincitori. Il SuperStar invece piazza agli ultimi tre posti della classifica le tre quote con premio fisso. Si inizia dal 2+ da 100 euro, registrato da 1.818 biglietti fortunati, e si prosegue con i 10 euro dell’1+ che questa volta regala il bottino a 10.495 appassionati. In ultima posizione lo 0+ con i suoi 5 euro, consegnati a 21.770 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo a braccetto per l’estrazione di questa sera: avete già giocato la vostra schedina? I giocatori della Sisal preferiscono anticipare i tempi e pensare già alla vittoria finale, soprattutto perchè in palio c’è ancora l’intero montepremi. Spazio quindi a iniziative e progetti da realizzare con una piccola fetta del tesoretto, giusto per inaugurare al meglio la vincita appena ottenuta. Se siete a corto di idee non preoccupatevi: la nostra Rubrica ha già pensato ad un’idea lanciata su KickStarter che potrà tornarvi utile. Oggi parliamo di Neo e Swap, due consolle portatili che simulano la scacchiera e connettono due o più giocatori. Neo è una riproduzione fedele e all’avanguardia della più storica scacchiera, dotata di Intelligenza Artificiale, movimenti automatici e collegamento a internet. Swap è invece una consolle con scacchiera che permette di sbizzarrirsi in tutti gli altri giochi a tema, come la dama. Si potrà persino giocare da soli, visto che collegando i due supporti all’apposita app, si potrà decidere un piano personalizzato per apprendere ogni segreto ludico. Leggeri e compatti e dotati di una superficie magnetica, Neo e Swap promettono il massimo del divertimento. Il goal previsto di oltre 45 mila euro è già stato raggiunto nei primi giorni di apertura dell’asta: la bella notizia è che si potrà versare comunque il proprio contributo ancora per 40 ore circa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo sempre a caccia dei numeri vincenti del Lotto: ogni giocatore italiano ha le sue preferenze quando si parla di concorsi. Anche questa sera ci sarà la possibilità grazie alla nuova estrazione di poter portare a casa uno dei premi in palio, ma per partecipare bisogna prima pensare alla schedina da giocare. Combinazioni, numeri preferiti, sogni, targhe, compleanni: sono tante le scelte da fare quando si parla dei numeri. La smorfia napoletana rappresenta però il più antico oracolo partenopeo legato allo storico gioco italiano ed è il metodo preferito dalla nostra Rubrica. Ci rivolgiamo a voi, giocatori esperti e non che sono ancora a caccia di idee su come compilare la schedina: grazie ad una notizia ed alla smorfia, vi proporremo alcuni numeri da giocare. Partiamo dalla news, che ci porta oltre i confini del Bel Paese per parlare di bevande zuccherate e di conseguenze tragiche. La Coca Cola è uno dei brand più famosi e popolari in tutto il mondo e non stupisce sapere che molte persone amino così tanto questa bevanda da consumarne diversi litri al giorno. Anche Natasha Harris aveva l’abitudine di berne dieci litri al giorno, superando così di due volte la quantità di caffeina consentita, dieci volte per quella dello zucchero, almeno secondo le raccomandazioni mediche. Una vera e propria dipendenza che purtroppo ha portato Natasha verso la fine della sua vita, nonostante la colpa non sia da attribuire allo storico brand. Le autorità della Neozelanda hanno deciso infatti di imputare ogni colpa alla vittima ed alla sua famiglia, incuranti del deterioramento della salute della ragazza. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la bevanda, 55, lo zucchero, 15, la quantità, 18, il litro, 12, il consenso, 10. Come Numero Oro scegliamo invece il caffè, 33.



