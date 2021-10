LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 19 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 125/2021. Prima diamo un’occhiata all’andamento dell’ultimo concorso, quello di sabato 16 ottobre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che grandi protagonisti del gioco del Lotto sono stati Lazio e Veneto con tre vincite sopra i 120mila euro. La prima è stata conseguita a Roma, dove è stata centrata una vincita pari a 129.750 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Stessa combinazione anche per un’altra vincita, centrata a Paliano, in provincia di Frosinone, che ha consentito ad un anonimo di intascare 125.250 euro. Festa grande anche a Chioggia, in provincia di Venezia, dove un giocatore ha centrato una vincita da 124.500 euro.

Numeri vincenti Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Estrazioni 16 ottobre: i ritardatari

Da segnalare, poi, una doppia vincita a Milano dove due giocatori hanno portato a casa rispettivamente 64.750 euro e 50.596 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 900 milioni da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: qui la vincita più alta di sabato è arrivata a Capraia e Limite, in provincia di Firenze, con ben 50mila euro intascati. Nell’ultimo concorso, infatti, un fortunato giocatore ha centrato la vincita con una giocata da 4 euro grazie a un 9 Oro. Importante anche la vincita da 40.500 euro conseguita a Forlì, nella provincia di Forlì-Cesena, con un 6 Oro. Medaglia di bronzo per il giocatore di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, che ha vinto 20mila euro con un 9 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,3 milioni di euro, per un totale di oltre 3,3 miliardi dall’inizio dell’anno.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 16 ottobre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Superenalloto? Nessuno è riuscito a mettere le mani sul Jackpot, ma anche i premi relativi al “5+1” sono rimasti vacanti. A fare “5” sono stati cinque giocatori che hanno vinto che 45.260,13 euro. Il “4” ha premiato invece 569 giocatori con 404,53 euro, mentre col “3” a vincere 32,43 euro sono stati 21.381 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto? Quello da 6,35 euro associato al “2” e fatto proprio da 339.047 giocatori. Capitolo SuperStar: nel concorso “gemello” del Superenalotto il premio più alto è stato quello da 40.453,00 € correlato al “4 Stella” e vinto da 2 fortunati giocatori.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 14 ottobre: 10eLotto e Superstar

Non si lamentano di certo nemmeno i 131 giocatori che hanno vinto 3.242,00 € facendo “3 Stella”. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.418 giocatori, mentre sono 17.776 quelli che hanno fatto “1 Stella” vincendo 10 euro. Ultimo premio classico quello da 5 euro associato allo “0 Stella” e fatto proprio da 48.047 persone. Chiusura per i premi “Seconda Chanche 1 e 2”: a vincere 50 e 3 euro sono stati rispettivamente 123 e 18.585 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

A quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi? Precisamente a 97.100.000 €. Una cifra enorme, al punto che l’eventuale vincitore potrebbe anche porsi la fatidica domanda: cosa me ne faccio di tutti questi soldi? Noi de ilsussidiario.net suggeriamo sempre di investire su una delle tante idee innovative presenti sulla piattaforma di raccolta fondi kickstarter.com. Oggi in particolare vogliamo parlarvi di “Super Sonic H”, ovvero “il caffè Cold Brew reimmaginato”. Gli sviluppatori invogliano il lettore sulla piattaforma: “Sii il tuo barista personale ed estrai il caffè freddo in 5 minuti con l’innovativa tecnologia Sonic Wave”.

Ma di che si tratta di preciso? Leggiamo la descrizione dei progettisti: “Super Sonic H, utilizzando la sua innovativa tecnologia a onde sonore, produce un caffè freddo di grande gusto e con poca caffeina in circa 5 minuti! Non solo, con l’altoparlante Bluetooth incorporato del Super Sonic H puoi abbinare la tua musica preferita o un podcast alla tua bevanda!”. Vi abbiamo incuriosito? Se sì cliccate qui: chissà, potreste decidere di voler finanziare questo progetto, una volta vinto il Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net che si rispetti dedicata a Lotto e Superenalotto che non abbia al suo interno uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre cerchiamo col suo aiuto, e con molta fortuna, di provare ad indovinare i numeri che veranno estratti oggi. Prendiamo spunto dalla cronaca, e di preciso da quella politica che ha visto ieri celebrarsi il ballottaggio in molte grandi città. Scegliamo allora come primo numero da giocare il numero 68, che nella Smorfia Napoletana corrisponde alla parola “elezioni”. Immancabili anche i numeri 7 e 20, sinonimi rispettivamente di “voto” e “votare”.

Proseguiamo oltre con il numero 9, equivalente di “ballottaggio”. Come quinto e ultimo numero da giocare optiamo per il partito che si è rivelato essere, secondo tutti gli osservatori, il vero vincitore di questa tornata elettorale. Quale? Ovviamente quello della “astensione”, numero 15 nella Smorfia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA