LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 19 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 126/2019. Ancora ricche sorprese in arrivo per tutti gli appassionati di Lotto e 10eLotto, pronti per un nuovo giro di giostra e soprattutto per il nuovo concorso. Questa sera ci verranno annunciati i numeri vincenti e i ritardatari: chi riuscirà a centrare il bottino più generoso? Le speranze sono molto alte, dato che lo scorso giovedì il 10eLotto ha superato ogni aspettativa. Le vincite distribuite dal gioco infatti oltrepassano la soglia die 24 milioni. La vincita più alta però riguarda un fortunello di Cerveteri, in provincia di Roma, che si è portato a casa 18 mila euro con un 6. Segue Milano con un 8 e 15 mila euro di tesoretto, mentre la provincia di Perugia con Torgiano centra una vincita da 10 mila euro. Le città più fortunate al Lotto sono invece Treviso e Napoli. Nella provincia veneta sono stati indovinati una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota partenopea del valore di 29.850 euro e destinati ad un giocatore di Santa Lucia di Piave. In seconda posizione troviamo invece Brindisi che premia un vincitore con 26.700 euro grazie ad una giocata su Palermo, mentre nel capoluogo campano sono state realizzate otto vincite identiche sulla Nazionale, del valore di 25 mila euro ciascuna.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora in aumento: un vincitore del SuperEnalotto riuscirà a centrare i 20 milioni di euro previsti per il montepremi di oggi? Il nuovo concorso stabilirà chi fra gli appassionati della Sisal sarà il più fortunato. Lo scorso giovedì purtroppo c’è stato un altro ribasso per le quote minori, anche se il 4+ rimane stabile. Lo troviamo nella seconda posizione della classifica con oltre 31 mila euro e due vincite, preceduto dal 5 da quasi 37 mila euro e cinque fortunelli. Crolla il 3+, che apparecchia il tavolo con 2.506 euro e premia 113 tagliandi vincenti, mentre il 4 scende a 316,74 euro e regala il suo bottino a 682 partecipanti. La quota del 3 è associata ad un premio da 25,06 euro, realizzato da 23.697 appassionati, mentre il 2 ritorna in fondo alla classifica con 5 euro per il suo tesoretto. I vincitori in questo caso sono 355.363, che si uniscono ai 23.590 giocatori che sono riusciti a centrare i 5 euro dello 0+. Premio fisso da 100 euro infine per il 2+, totalizzato da 1.775 partecipanti, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 10.963 cittadini.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Festa in arrivo per tutti i giocatori del SuperEnalotto che oggi centreranno i numeri vincenti. Ci sarà anche chi conquisterà il Jackpot? Ancora qualche ora di tempo e scopriremo l’esito del nuovo concorso, ma che cosa fare nel frattempo? Una delle attività preferite dagli appassionati riguarda la strategia di gioco, ovvero che cosa fare con la vincita appena ottenuta. C’è chi ha un progetto del cuore, chi preferisce pensare ai regali. E chi invece non ha la più pallida idea del Santo a cui votarsi. La nostra Rubrica però ha pronta per voi una soluzione, ideata grazie all’aiuto di KickStarter. The Recorder infatti potrebbe diventare l’iniziativa giusta su cui investire una piccola quota del proprio bottino. Molto più di uno strumento, si tratta di un modo innovativo per insegnare musica a scuola. Stimola l’apprendimento e la creatività, grazie alla presenza di un insegnante virtuale che guiderà lo studente passo dopo passo. Recorder è adatto a tutti ed è portatile, dotato di un controller MIDI per la produzione in studio e collegabile ad una app con cui seguire le lezioni. La libreria presente all’interno raccoglie funzionalità, suoni, funzioni multiplayer e un looper sofisticato per creare musica in qualsiasi posto e situazione. 28 giorni di tempo prima che l’asta venga chiusa e un goal da 60 mila euro ancora da raggiungere.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Si alza il sipario su una nuova estrazione del Lotto, per la gioia di tutti gli appassionati italiani. Moltissimi saranno incollati davanti a tv e schermi per assistere al concorso di stasera, ma molti altri rischiano di non diventare mai dei vincitori. Il motivo? La difficoltà di trovare i numeri giusti per compilare la schedina e tentare la fortuna. Uno scoglio che la nostra Rubrica conosce ormai da tempo e che da sempre cerca di superare grazie al verdetto della smorfia napoletana. Ancora una volta partiremo dalla news scelta per oggi e poi scopriremo insieme i numeri da giocare. Il film Ghost continua a far battere il cuore a milioni di telespettatori sparsi in tutto il mondo. Una splendida favola d’amore che unisce i personaggi interpretati da Demi Moore e Patrick Swayze e che ruota attorno ad un appartamento di New York. Lo stesso in cui sono state girare delle scene uniche e particolari, come l’incontro fra il fantasma Sam Wheat e la moglie Molly Jensen, e che di recente è stato messo in vendita. A quanto pare il prezzo è stato fissato a meno di 10 milioni di euro, dato che il loft può contare su 400 metri quadrati circa, finestre spaziose, luce naturale, soffitti alti e tre camere con bagno privato, oltre ad una sala tv, una palestra, cucina, salone e ingresso. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il film, 47, la casa, 59, la vendita, 31, il milione, 90, e l’emozione, 84. Come Numero Oro scegliamo invece la Grande Mela, 81.



