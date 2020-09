LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 19 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 95/2020. Il concorso del Lotto e 10eLotto di oggi si prepara a premiare tanti appassionati sparsi in tutta l’Italia. I due giochi stanno per rivelarci i numeri vincenti di stasera e i premi maggiori destinati ai più fortunati. Non ci resta che attendere per scoprire il risultato dell’appuntamento, ma possiamo ingannare il tempo rivedendo la statistica dello scorso giovedì. Secondo i dati ufficiali, come sempre condivisi da Agipro News, la vincita maggiore è quella del Lotto: un fortunello di Affi, nel Veronese, ha realizzato più di 32 mila euro in premio grazie al Simbolotto e ad una giocata su Palermo. 14 mila euro sono stati assegnati invece ad un giocatore di Realmonte, in provincia di Agrigento, con una combinazione vincente su Palermo, mentre circa 13 mila euro sono stati regalati ad un partecipante di Riccione, in provincia di Rimini, grazie a quattro numeri giocati sulla Nazionale. Il 10eLotto premia invece la provincia di Venezia: un vincitore di Chioggia ha realizzato un 6 del valore di 30 mila euro. Segue Napoli con un 4 Doppio Oro e un bottino da 24 mila euro, mentre Genova conquista un tesoretto da 15 mila euro grazie ad un 7 Oro. Il montepremi annuale sale a più di 1,9 miliardi di euro, di cui 21,6 milioni registrati nel singolo concorso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto supera un altro gradino grazie al concorso di questa sera. Il montepremi avrà un valore di 40 milioni di euro, a causa dell’assenza registrata lo scorso giovedì. Non pervenuti anche il 5+1 e il 5+, mentre la vincita più alta è quella del 4+, che sfiora i 29 mila euro e premia due appassionati. La statistica ufficiale ci svela che al secondo posto troviamo il 5, destinato a sei giocatori e con un bottino di quasi 27 mila euro. Segue il 3+ da 2.349 euro e 99 vincitori, mentre 570 biglietti fortunati registrano 288,80 euro in premio grazie al 4. Abbiamo poi il 3 da 23,49 euro e 21.060 giocatori, mentre il 2 rimane ancorato al bottino da 5 euro e premia 306.546 partecipanti. La classifica si conclude con la tripletta storica del SuperStar: il premio da 100 euro abbinato al 2+ è associato a 1.573 biglietti vincenti, mentre l’1+ regala i suoi 10 euro a 10.055 appassionati. Infine abbiamo il bottino da 5 euro legato alle sorti dello 0+: i vincitori sono 21.539.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci terranno compagnia anche questa sera: l’estrazione di oggi inizierà fra pochissimo, per la gioia di tutti gli appassionati. Ancora una volta il montepremi verrà messo in palio: qualcuno degli aspiranti vincitori riuscirà a imbroccare la sestina vincente? Esiste anche un’altra domanda nella mente di tutti i giocatori: come spendere al meglio una prima parte del proprio bottino? Un punto interrogativo che la nostra Rubrica conosce molto bene e a cui risponde ancora una volta con l’aiuto di KickStarter. Vogliamo parlarvi di una delle tante idee che ogni giorno vengono lanciate sulla piattaforma, di sicuro molto attuale. JabberMask è infatti la mascherina protettiva del tutto personalizzabile e attivabile grazie al sorriso o alle emoji. JabberMask è infatti interattiva, permette di regalare sorrisi anche se la bocca rimane coperta e imitare persino i movimenti della bocca mentre si parlano. Il dispositivo è dotato di un microfono attivabile con la voce, un pulsante ON/OFF, sei LED colorati e la possibilità di risparmiare energia utilizzando la modalità notte. Il tessuto utilizzato invece è in cotone lavabile. A 20 giorni di distanza dalla chiusura dell’asta, la raccolta fondi ha superato l’obiettivo di circa 42 mila euro previsto dall’azienda di San Jose.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi non saranno più un mistero: il concorso di questa sera sta per rivelarci tutto sul nuovo appuntamento con il gioco italiano. Molti appassionati però devono ancora ultimare gli ultimi step e segnare i numeri da giocare sull’apposita schedina. Il problema però potrebbe non essere legato ad una semplice mancanza di tempo: avete già trovato la combinazione con cui sfidare la fortuna? Se la vostra risposta è no, continuate a leggere per scoprire l’idea della nostra Rubrica. La smorfia napoletana ci aiuterà a trovare i numeri che si nascondono dietro la notizia che abbiamo scelto per voi e che ci parla di neonati. Molti genitori non badano davvero a spese quando si parla dei loro cuccioli di casa e un’azienda spagnola in particolare lo sa bene. Per questo ha ideato degli oggetti di lusso molto costosi e dal design accattivamente. A dieci anni di distanza dalla sua fondazione, il brand del designer Ximo Talamantes ha progettato prodotti per bambini che non tutti possono permettersi. Per esempio? Una culla della sua collezione costa 12 milioni di euro,mentre un biberon ha superato la soglia dei 250 mila euro e solo perchè il suo aspetto ricorda molto le famose bamboline russe. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la culla, 13, il neonato, 67, il genitore, 30, il biberon, 2, e la collezione, 14. Aggiungiamo anche il lusso, 1, come Numero Oro per gli amici che desiderano giocare al 10eLotto.



