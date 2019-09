LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 19 SETTEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 19 settembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 113/2019. L’appuntamento di questa sera aprirà i battenti fra pochissimo e per fortuna abbiamo ancora un po’ di tempo per rivedere la statistica dello scorso martedì. Come sempre con l’aiuto di Agipro News e dei dati distribuiti in via ufficiale. Questa volta in testa troviamo il Lotto con la provincia di Casera: un giocatore di Aversa ha indovinato un terno su Napoli del valore di 47.500 euro. Segue Genova con più di 26 mila euro e infine la provincia di Salerno con Torre Orsaia, dove è stato registrato un bottino da 23.750 euro. All’esterno del podio abbiamo invece Montefusco in provincia di Avellino, con premio da più di 15 mila euro totalizzato anche a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Infine Volla, sempre nel Napoletano, con premio da 9 mila euro. Per il podio del 10eLotto abbiamo invece Catania con un 7 da 22.500 euro, premio impreziosito anche dalla presenza del Doppio Oro. Quattro 9 da 20 mila euro baciano altrettanti fortunelli di Foligno, in provincia di Perugia, Lecce, Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza e Milano. Il montepremi generale del concorso ammonta invece a circa 27 milioni di euro, ma arriviamo fino a 3,2 miliardi se consideriamo le vincite registrate nel corso dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot è di nuovo pronto ad accendere i motori grazie al concorso del SuperEnalotto di stasera. Come sappiamo lo scorso martedì è stato importante per quel fortunello che ha centrato oltre 66 milioni di euro, indovinando la sestina vincente. Il montepremi azzera quindi il pallottoliere e ritorna in pista con 5,7 milioni di euro da donare all’appassionato più fortunato. La precedente estrazione ci ha regalato invece un piccolo rialzo per alcune delle quote previste dal gioco, mentre altre sfiorano ancora i minimi storici. Il testa a testa per il primo posto in classifica viene vinto dal 5, che sfiora i 50 mila euro grazie ai numeri di quattro giocatori. Segue il 4+ da oltre 34 mila euro con due vincitori, mentre 79 tagliandi vincenti registrano il premio da 2.617 euro abbinato al 3+. Il premio da 347,28 euro finisce nelle tasche dei partecipanti che hanno azzeccato il 4, mentre 23.459 giocatori realizzano il 3 da 26,17 euro. In penultima posizione troviamo ancora una volta il 2, con bottino da 5,05 euro e 375.154 appassionati fortunati. A pochi cent di distanza, lo 0+ chiude la classifica con i suoi 5 euro in premio. I vincitori sono 21.246, mentre 9.844 se consideriamo invece i biglietti associati alla vincita dell’1+, con premio da 10 euro cadauno. Sempre 100 euro per il 2+, realizzato da 1.510 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto accenderà i motori del nuovo concorso fra pochissimo: il Jackpot sarà fra i presenti oppure no? Certo è un po’ presto per dirlo, visto che il montepremi precedente è stato appena imbroccato da un fortunello dell’Emilia Romagna, che ha riportato alla gloria la regione per quanto riguarda le vincite più importanti. Gli appassionati della Sisal non hanno comunque perso le speranze e visto che la sestina ci regalerà ancora un premio milionario, meglio non perdere la concentrazione fin da ora. Soprattutto se parliamo di spese, la prima in particolare: come valorizzare al meglio il nostro tesoretto? La nostra Rubrica ritorna al fianco di KickStarter per proporvi un’idea da tenere in considerazione: Chasing Dory. Con 30 giorni di tempo per partecipare all’asta, il drone subacqueo potrebbe continuare a fare faville in termini di finanziamenti. Chasing Dory infatti rivoluziona le visite al mondo sommerso: si tratta del più piccolo e più intelligente drone in grado di viaggiare in acqua e regalarci un’esperienza magnifica fra le acque di questa Terra. Dopo aver lanciato due anni fa il Gladius, la stessa compagnia ha optato per Dory aggiungendo alcune migliorie come i sensori di profondità, l’accelerometro, il giroscopio e molto altro ancora. Il drone ovviamente è controllabile da remoto, grazie a tablet e smartphone in cui verrà installata l’apposita applicazione. Sarà possibile quindi fare foto e filmati direttamente dal proprio dispositivo, grazie alla camera avanzata installata su Dory. Il goal previsto è di oltre 27 mila euro, ma i 119 sostenitori che hanno versato un contributo hanno già superato la soglia dei 36 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per sorprenderci con i nuovi numeri vincenti e sappiamo bene che i giocatori sperano nell’esito positivo dell’estrazione di oggi. Non possiamo garantire una vittoria, ma di sicuro le possibilità di vincere uno dei premi in palio è molto alta. Bisogna però compilare la schedina, dopo aver individuato i numeri preferiti. Una vera impresa per chi si affaccia solo adesso nell’universo di Lottomatica e Sisal: come superare l’ostacolo? La nostra Rubrica è sempre pronta a darvi qualche consiglio con l’aiuto della smorfia napoletana, partendo da una news che abbiamo scelto per voi. Parliamo di prodotti strani e in particolare di uno specchio intelligente che riflette l’immagine solo nel caso in cui gli utenti sorridano. Il dispositivo nasce con un intento nobile: permettere ai pazienti colpiti da tumore di coltivare gioia e benessere. L’inventore ha infatti avuto questa idea dopo aver seguito da vicino la malattia di un familiare e le difficoltà incontrate durante il trattamento. Perchè non far sorridere chi sta lottando con tutte le sue forze? Lo specchio funziona come un tablet: con il riconoscimento facciale individua il volto dell’utente e in particolare la forma delle labbra, diventando riflettente solo in presenza di un sorriso. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo sorridere, 22, lo specchio, 6, la malattia, 19, il benessere, 85, e il trattamento, 75. Come Numero Oro scegliamo invece la stranezza, 78.



