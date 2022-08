Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 2 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 AGOSTO 2022

Superenalotto, Lotto e 10eLotto protagonisti oggi, martedì 2 agosto 2022, delle nuove estrazioni di numeri vincenti. Si apre una nuova settimana con il concorso Sisal n. 92/2022. Noi restiamo al vostro fianco in questo viaggio tra ruote, numeri e premi. Lavori in corso, anche per questo possiamo esaminare la situazione anche alla luce di quanto accaduto in occasione dell’ultima estrazione, partendo dal Lotto. La Lombardia è stata protagonista sabato con un bottino complessivo che sfiora addirittura i 200mila euro. Stando a quanto illustrato da Agipronews, tre vincite da oltre 50mila euro ciascuna sono state realizzate a Cassina de Pecchi (Milano), mentre a Marchirolo (Varese) si festeggia un colpo da 23.750 euro. C’è poi un terno secco a Milano da 22.500 euro. Pertanto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 8 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 617,4 milioni dall’inizio dell’anno.

Passiamo al 10eLotto, dove sabato si è festeggiato in provincia di Roma. A Pomezia è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, invece a Tivoli è stato indovinato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Festa anche Rende (Cosenza), con un 8 Oro da 30mila euro, mentre a Morbegno (Sondrio), è stato centrato un 9 da 20mila euro. Lucca registra una doppietta, con due 3 da 9mila euro ciascuno. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito 19,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

LOTTO, SUPER JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Ora passiamo al Superenalotto, con la caccia al Jackpot che si fa ancor più agguerrita. Il montepremi infatti è arrivato a quota 246,9 milioni di euro, visto che nessuno è riuscito a centrare la sestina vincente di sabato. Ma ci sono state comunque delle vincite interessanti, dunque val la pena analizzare le quote relative all’ultima estrazione della settimana scorsa. Ci sono stati infatti quattro punti 5 da 68.163,14 euro ciascuno, di cui due realizzati dalla Bacheca dei Sistemi centralizzati, uno a Ravenna e uno a Roma. Ma ci sono stati anche cinque 4 stella, ognuno dei quali ha fruttato un premio di 33.653 euro. Ci sono stati poi 158 scontrini fortunati per quanto riguarda il 3 stella, che ha garantito un premio di 2.585,00 euro. Scendiamo ai punti 4, centrati da 823 schedine fortunate, ognuna delle quali da 336,53 euro. Passiamo ai 100 euro dei 2 stella: 2.781 le schedine vincenti. Sono 16.793 per 1 stella che vale 10 euro. Poi c’è 0 stella da 5 euro con 38.227 scontrini vincenti. Completiamo il quadro con Superstar Superenalotto: 25,85 euro per ognuno dei 32.308 punti 3, infine 5,00 euro per i punti 2 che annovera 518.473 schedine fortunate.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot così ricco del Superenalotto stuzzica inevitabilmente la fantasia dei giocatori, che si impegnano a trovare nuovi modi per spendere la vincita. Regali, viaggi e investimenti… C’è solo l’imbarazzo della scelta. Ad esempio, potete destinare una piccola somma per finanziare dei progetti tecnologici interessanti e innovativi, come quelli presentati su Kickstarter, dove infatti ci sono delle raccolte fondi. Alcuni potrebbero poi tornarvi utili. Come Feiyu Scorp Mini: 4-in-1. Si tratta di un dispositivo progettato per realizzare foto e filmati ultra-fluidi in maniera semplice. Supporta action camera, smartphone, fotocamere mirrorless e compatte. Dunque, potete realizzare time laps, motion lapse e hyper laps in modalità video. Ma crea anche panorami a 360 gradi, a 9 quadrati e di dimensioni autodefinite. Uno strumento per realizzare un “viaggio cinematografico”, per tutti gli scenari di ripresa.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ma quali numeri giocare? È quel che si chiede qualsiasi giocatore di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ci si può affidare alla smorfia napoletana, che offre spunti non solo di interpretazione e suggerimenti. Si può trarre ispirazione anche dall’attualità. Prendiamo il caso dell’aliscafo che a Napoli è finito contro un molo con 100 passeggeri. Sono stati registrati diversi feriti, tra cui una bambina di pochi mesi. Cominciano subito con 2, la bambina, e 17, la sfortuna, i primi due numeri che si possono trarre dalla tradizione partenopea. Potrebbe trovare spazio anche 20, la festa, del resto era quello il clima, così come 52 mamma e 65, il pianto, per lo spavento visto quanto accaduto. Sicuramente c’è di mezzo pure il 73 ospedale, e 90, la paura in quei momenti concitati. Ecco, dunque, come da un caso di attualità, nel quale si è sfiorata una tragedia, si possa trarre una “batteria” di numeri da giocare.











