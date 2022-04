Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 2 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 APRILE 2022

Le nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano questa sera, sabato 2 aprile 2022 in concomitanza con il nuovo concorso Sisal n. 40/2022. In attesa di scoprire se la Dea Bendata sarà così generosa da distribuire più premi possibili, vediamo quali sono stati quelli regalati dopo l’ultima estrazione dello scorso giovedì nel Lotto, grazie ai dati puntualmente presentati dal portale Agipronews. Grande festa in Campania nell’ultimo concorso del lotto di giovedì 31 marzo. A festeggiare è stato Arzano, in provincia di Napoli, con la vincita più alta della serata pari a 32.150 euro. Ciò è stato reso possibile grazie a una giocata su tre numeri fortunati eseguiti sulla ruota campana. Ad Aprilia, in provincia di Latina, sono stati incassati 26.250 euro con una giocata di tre numeri sulla ruota di Genova. In totale l’ultimo concorso del lotto ha permesso di distribuire 4,7 milioni di euro per un totale di 254 milioni dall’inizio del 2022.

Diamo ora uno sguardo al gioco del 10eLotto che ha invece premiato la Basilicata: nell’ultimo concorso a Pisticci, in provincia di Matera, è stato centrato un Doppio Oro da 100 mila euro. A festeggiare è anche il Lazio con un 7 Doppio Oro da 40 mila euro a Roma ed un 5 Oro da 6 mila euro ad Anzio (Roma). Si segnalano anche due vincite importanti in Friuli, una a Corno di Rosazzo (Udine) con un 7 Oro da 10 mila euro ed una da un 6 Doppio Oro da 6 mila euro a Cividale del Friuli. In totale sono stati vinti solo nell’ultimo concorso 19,9 milioni di euro con un totale di 938 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nel corso della sera di sabato 2 aprile 2022, ci sarà posto anche per la nuova estrazione del Superenalotto, che continua ad appassionare un numero sempre più ampio di giocatori alla luce del totale milionario del jackpot in palio. Un jackpot che non smette di crescere anche e soprattutto dopo l’ultimo concorso che ha visto l’assenza del “6” nella seconda estrazione della settimana, facendolo così volare a 181,4 milioni di euro.

Tuttavia, nel corso dell’ultima estrazione di giovedì sono stati comunque intercettati due “punti 5” del valore di 101.196 euro a testa e si segnalano al tempo stesso anche quattro “4 Stella” da oltre 29 mila euro ciascuno. Inutile rammentare che il jackpot attuale rappresenta il secondo più alto nella storia del gioco, basti pensare che l’ultimo “6” centrato risale ormai al 22 maggio 2021 a Montappone (FM) e fu pari a 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto in vista della nuova estrazione di oggi 2 aprile 2022 ha ampiamente superato quota 181 milioni di euro. Si tratta di una cifra esorbitante che porta inevitabilmente a porsi una domanda: come poter utilizzare l’intera somma o parte di essa in maniera intelligente? Sebbene le idee non dovrebbero certamente mancare, tra risparmi, sogni da realizzare e qualche valido investimento che non guasta mai, potreste sempre usarne una part per dare una mano ai numerosi creativi iscritti alla piattaforma Kickstarter e che attendono di poter essere finanziati.

Avete voglia di conoscere qualche valida idea? Oggi siamo lieti di parlarvi di Mask, una rivista letteraria, nonché uno spazio per scrittori e artisti emergenti. Tra le tematiche importanti trattate, anche quella LGBTQ+. Mask rappresenta “quella sottile pelle in più che indossiamo, uno scudo tra il pericolo e la sicurezza, il sé e il mondo, la verità e la bugia”. Se volete saperne di più vi invitiamo a cliccare qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci giunti all’ultima affascinante tappa del nostro viaggio nel mondo del Lotto e del Superenalotto che per l’occasione si incontra con quello della smorfia napoletana. In comune ritroviamo ancora una volta i numeri ed i loro misteriosi significati. Siete a corto di idee su quali numeri mettere in gioco in vista del nuovo concorso? Eccovi servite alcune idee utili partendo da una notizia di stretta attualità.

Dopo il primo del 1974, dalla Terra è pronto adesso il nuovo messaggio per ET. La speranza è come sempre quella di poter raggiungere forme di vita extraterrestri abbastanza intelligenti da comprenderle e mettersi in contatto con la Terra. Adesso però le informazioni sono state aggiornate. “Il messaggio inizia introducendo il nostro sistema numerico e nozioni matematiche di base, per passare poi a spiegare l’idea del tempo”, spiega Tgcom24. Per inviarlo saranno impiegati due telescopi. Ecco quali numeri possiamo estrapolare da questa notizia: extraterrestri 7, messaggio da decifrare 56, alieni 73, Terra 11, telescopi 32, scoperta 33.











