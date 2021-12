Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 2 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 DICEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 2 dicembre 2021: mancano solo poche ore e poi scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 144/2021. Prima però, perché non ingannare l’attesa dando uno sguardo a quanto accaduto nel concorso del Lotto dello scorso martedì? Grazie ai dati resi noti da Agipronews, apprendiamo che la Campania è tornata protagonista indiscussa con una serie di interessanti vincite. Ad essere premiata è stata Cellole in provincia di Caserta, dove è stata centrata una maxi vincita di oltre 250 mila euro. Questo è stato reso possibile grazie a una giocata di quattro numeri sulla ruota di Napoli. Ad Afragola (Na), è stata poi intercettata una seconda vincita degna di nota, pari a 14.250 euro sempre sulla ruota di Napoli. Si segnala nel corso della medesima serata anche un premio di oltre 60mila euro incassato a Girifalco (CZ), mentre a Forte dei Marmi (LU) sono state registrate due vincite rispettivamente da 42.976,19 e 22.458,33 euro. In totale nell’ultimo concorso del Lotto sono stati vinti 6,3 milioni di euro, 1,03 miliardi dall’inizio dell’anno.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Numeri vincenti 30 novembre: che ruote!

Diamo ora uno sguardo a quanto accaduto nell’ultimo concorso del 10eLotto, dove la vera protagonista è stata la Lombardia. Con una giocata da un euro, un fortunato concorrente a Cremona ha centrato un 9 vincendo 20 mila euro. Serata fortunata anche a Cantù (CO) grazie a un 8 da 10 mila euro e a Milano con un 6 Oro da 7.500 euro. La vincita più alta da 30mila euro è stata però realizzata a Genova grazie ad un 8 Oro. In tutto il 10eLotto ha distribuito premi per 25,6 milioni di euro, 3,8 miliardi dall’inizio del 2021.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 30 novembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Nei giorni dedicati alle estrazioni, non c’è spazio solo per Lotto e 10eLotto ma anche per il Superenalotto, lo storico gioco che fa sognare migliaia di italiani. Ogni settimana sono sempre numerosi coloro che partecipano alla serata dell’estrazione, speranzosi di poter intercettare il ricco jackpot super milionario. Anche nel corso del concorso di martedì, infatti, nessun concorrente è riuscito nell’impresa di centrare il “6” e questo facendo incrementare sempre di più il jackpot che vola a 118,6 milioni di euro.

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 27 novembre, top fortunati

Ad ogni modo durante l’estrazione dello scorso martedì sono stati centrati due “5” a Gualdo Cattaneo (PG), presso il Bar Angelelli in via San Rocco 2, e a Napoli, presso la Tabaccheria Tipaldi in corso Meridionale 20. I fortunati giocatori hanno così intercettato una vincita di oltre 97mila euro. Si segnalano inoltre anche due “4 stella” da 44.449 euro. Ricordiamo infine che l’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato a Montappone (FM) lo scorso 22 maggio. Quella odierna potrebbe essere la serata fortunata?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

L’eventuale premio nel SuperEnalotto metterà in seria crisi i fortunatissimi concorrenti che si ritroveranno nelle mani un tesoretto di oltre 100 milioni di euro da gestire. Di sogni piccoli e grandi da realizzare ce ne saranno certamente molti, ma saranno altrettanti anche in soldi che avanzeranno e che saranno destinati ad investimenti o altro. Sicuramente, se avete il desiderio di dare una mano a dei creativi, vi consigliamo di dare uno sguardo alla piattaforma Kickstarter, dove persone da tutto il mondo attendono di poter essere aiutati a realizzare i propri sogni grazie ad un finanziamento ai relativi progetti.

Nel consueto appuntamento con la nostra rubrica, oggi vi parleremo di Tripwire Speciale Inverno 2021, ovvero un nuovo speciale della rivista cartacea Tripwire con un mix di contenuti nuovi di zecca e materiale d’archivio classico. I creatori hanno bisogno di raggiungere l’obiettivo di 1.760 euro ma al momento sono neppure a metà strada. Se siete appassionati dell’arte del fumetto, del cinema e della tv, potrete scoprire oltre cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti anche questo giovedì all’ultima – ma certamente non meno importante – tappa del nostro viaggio all’insegna del Lotto e del Superenalotto, ovvero quello che ha a che fare con la smorfia napoletana. Ciò che accomuna quest’ultima ai giochi a concorso che stanno per arrivare, sono proprio i numeri. Se non sapete quali mettere in gioco, potrete sempre lasciarvi consigliare dalle nostre notizie di attualità e dalle cifre che da esse andremo ad estrapolare grazie proprio alla smorfia napoletana.

E’ già tempo di addobbi natalizi ed a Modena è comparso un Babbo Natale con addosso un tutù che starebbe facendo discutere. A scendere in campo anche il mondo politico ma ciò che a noi interessa è la replica dell’autore che attraverso la pagina Facebook dell’azienda: “E’ un Babbo umano, che danza per liberarsi un po’ dal peso che si è portato sulle spalle per tutto questo tempo. Vuole provare a essere felice, ed è quello che dice a noi: SIATE FELICI”. Ed ecco i numeri estrapolati da questa notizia: Babbo Natale 25; Festa di Natale 29; Artista 30; Felicità 27; Tutù 63; Polemiche 60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA