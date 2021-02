Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 2 febbraio: numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI PER IL JACKPOT

Come di consueto i numeri vincenti del Superenalotto che portano al montepremi da sogno del Jackpot arrivano puntuali e puntuali precedono o i numeri di Lotto e 10eLotto, come di consueto da quando le estrazioni si svolgono in tempo di pandemia. E allora, prima di dedicarci anche alle estrazioni di Lotto e 10eLotto, vediamo cosa andrà in sorte ai giocatori per il Superenalotto di oggi (e se qualcuno centrerà il Jackpot). Prima di farlo, però, le solite raccomandazioni: giocate sempre responsabilmente e controllate sempre e in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria. E ora ecco i numeri vincenti del Superenalotto sono arrivati!

Ultima estrazione Superenalotto n. 14 del 02/02/2021

COMBINAZIONE VINCENTE

54 78 67 28 86 41

NUMERO JOLLY

29

SUPERSTAR

6

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto: questo il focus del nostro approfondimento in vista della doppia estrazione alle porte. Iniziamo dal primo dei due concorsi appena citati, per osservare un cambio al vertice: estratto il numero 37 sulla ruota di Napoli, adesso è il numero 1 sulla ruota partenopea a raccogliere l’eredità di ritardatario più ricercato. In seconda piazza scala il numero 5 sulla ruota di Venezia, che oggi potrebbe festeggiare le 100 assenze consecutive, mentre a completamento del podio troviamo il numero 46 sulla ruota di Bari, a quota 97 turni di ritardo in successione. Come vanno le cose per quel che concerne i ritardatari del Superenalotto? Davanti a tutti abbiamo ancora una volta il numero, primula rossa da 54 estrazioni consecutive. In seconda posizione, pronto a raccogliere le insegne del primato, ecco spuntare il numero 73, che non fa capolino da 48 turni di fila. Ultima menzione per il numero 41, ritardatario da 35 estrazioni in serie.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 2 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 2 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 14/2021. Sappiamo bene che non vedete l’ora di provare a vincere qualcosa con le schedine di oggi: prima, però, concentriamo la nostra attenzione sui risultati di sabato. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta si è registrata in quel di Rozzano, in provincia di Milano, dove un fortunato giocatore ha vinto più di 25mila euro con la combinazione 28 49 53 56 giocata sulle sorti di terno e quaterna. Protagonista è stato il numero 37, che ha regalato tre vincite da 23.750 euro ciascuna: a beneficiarne sono stati in particolare un giocatore di Lissone (in provincia di Monza), che ha centrato tre ambi e un terno con i numeri 1-37-44, uno di Paese (Tv) e uno di Roma (qui la vittoria è arrivata con i numeri 37-48-84). Successo anche per un anonimo di Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, che con 1,50 euro sulla quaterna 37-44-48-84 ha vinto oltre 15mila euro. Per quanto riguarda il 10eLotto sono tre le province che si sono meritate il titolo di più fortunate nel concorso di sabato: con 9 numeri azzeccati su 10 sono stati vinti 50mila euro a Padova, Montelibretti (RM) e Gallarate (VA). Da segnalare anche le vincite da 15mila euro e 12.500 euro realizzate rispettivamente a Maltignano, in provincia di Ascoli Piceno, e a Milano.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto, mirino puntato sul Superenalotto. L’analisi delle quote assegnate nel concorso di sabato ci riservano un’amara verità: ancora una volta nessuno è stato in grado di fare “6” e mettere le mani sul Jackpot. Per trovare un premio assegnato bisogna scorrere la lista fino al “5”, con 4 giocatori che hanno portato a casa un premio da 58.858,76 €. Il “4” ha regalato invece una vincita da 329,89 € a 724 fortunati, mentre sono stati 24.560 i giocatori che hanno fatto “3” intascandosi 29,35 euro. Ultimo premio di giornata quello da 5,85 euro associato al “2” fatto proprio da 382.732 giocatori. Il concorso gemello del Superenalotto, il “SuperStar”, ha visto restare vacante la casella relativa al premio più alto di giornata. In due però si sono consolati con un “4 Stella” da 32.989,00 euro, mentre il “3 Stella” ha regalato 2.935,00 € a 169 giocatori. I canonici 100 euro associati al “2+SuperStar” sono stati vinti da 2.723 giocatori, mentre 10 euro sono andati a 17.700 giocatori che hanno fatto “1 Stella”. Chiusura riservata ai 5 euro vinti da 44.073 giocatori che hanno fatto “0 Stella”.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Sapete a quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi? Cento milioni e 600mila euro: una cifra che spingerà sicuramente tantissimi giocatori a tentare la sorte. Ma ipotizzando che foste proprio voi i vincitori del concorso odierno, sapreste come spendere la vincita? Un investimento generoso potrebbe essere quello che prevede di finanziare un progetto innovativo in attesa di finanziatori. Noi de ilsussidiario.net oggi vogliamo segnalarvi quello presentato su kickstarter.com: il nome di questa idea è Hat Mask Clips. Se masticate un po’ di inglese avrete già intuito di che si tratta: di fatto della possibilità di attaccare la mascherina che protegge contro il virus al cappello che indossate. Hat Mask Clips, per usare le parole degli sviluppatori, funziona con qualsiasi tipologia di mascherina e il progetto è davvero interessante perché abbina comodità a sicurezza. Volete farvi un’idea con i vostri occhi? Cliccate qui: secondo noi merita davvero la generosità di un nuovo milionario…

LA SMORFIA NAPOLETANA

A poche ore dalle estrazioni di Lotto e Superenalotto a quali numeri vi affiderete con la speranza di far saltare il banco? Se avete ancora qualche dubbio non disperate: ci siamo noi de ilsussidiario.net a darvi qualche consiglio. Come? Prendendo spunto dalla Smorfia Napoletana alla luce di un evento di cronaca che ci ha particolarmente colpito. Oggi in realtà vogliamo occuparci di un evento di sport, precisamente la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus in programma questa sera. Partiamo inevitabilmente dal numero 1, che nella Smorfia Napoletana equivale alla parola “Italia” ma anche a “calcio”: impossibile prescindere da questo numero. Ma come possiamo fare ad identificare le due squadre rivali? Possiamo scegliere due dei loro soprannomi e “parafrasarli”: per l’Inter puntiamo sul “Biscione”, ovvero sul numero 88 che sta per “serpente” nella Smorfia partenopea; per la Juventus dobbiamo scegliere invece una combinazione di numeri: il 26 per “vecchia” e il 33 per “signora. Sì, la Vecchia Signora. La nostra interpretazione porterà a qualcosa di buono?



