LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 2 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 1/2021. Prima di concentrarci sulle estrazioni di oggi vediamo però com’è andata l’ultima del 2020, quella di giovedì. Iniziamo dando un’occhiata a statistiche e risultati del Lotto riportati da agipronews.it. Il giorno di festa ha impedito che affluissero i dati riguardanti “geografici” rispetto alle vincite più alte, possiamo però notare alcune informazioni importanti soprattutto per i più esperti. Per quanto riguarda gli ambi delle serie classiche più ritardatari, ad esempio, emergono la cadenza 3 su Bari arrivata a 70 estrazioni di assenza, la decina 30-39 su Bari che arriva a quota 61 turni di latitanza; tra le figure invece la 8 su Milano non dà sue notizie ben 69 concorsi. Per quel che concerne le combinazioni numeriche da notare l’ambo gemello (44-55) su Bari e quello (11-22) su Palermo Spazio poi al terno (4-67-85) in figura 4 su Torino, al terno gemello (22-66-77) su Venezia, così come all’ambo gemello (33-55) sulla Nazionale e al terno (5-45-55) in cadenza 5 sulla stessa ruota.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Non si è chiuso col botto auspicato da molti il 2020 del Superenalotto. Nessuno è riuscito a conquistare l’ambito jackpot nel concorso di San Silvestro, lasciando vacante anche la casella associata ai vincitori che hanno fatto “5+1”. Hanno comunque stappato lo spumante, e non solo per festeggiare l’arrivo del 2021, gli otto fortunati che totalizzando il “5” si sono portati a casa 26.891,20 €. Il “4” ha regalato invece 294,47 € a 740 giocatori, mentre il “3” ha regalato una gioia da 21,58 euro a 30.508 anonimi. Ultimo premio dell’estrazione del Superenalotto del 31 dicembre i 5 euro vinti da 450.796 che hanno fatto “2”. Vediamo adesso come sono andate le cose nel concorso “gemello” del Superenalotto, il SuperStar. Nessuno ha fatto “5+SuperStar”, così la copertina di fine anno se l’è meritata il giocatore che ha fatto “4 Stella” intascandosi 29.447,00 €. Al “3 Stella” si è associato invece un premio da 2.158,00 € vinto da 103 fortunati, mentre i canonici 100 euro correlati al “2+SuperStar” sono andati a 1.865 giocatori. I 10 e i 5 euro legati a “1+SuperStar” e “0+SuperStar” sono stati vinti invece rispettivamente da 12.045 e 23.883 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Nuovo anno, vecchi sogni: vincere il Jackpot al Superenalotto. In questo primo concorso del 2021 ad essere in palio c’è la modica cifra di 86 milioni di euro. A meno che non vogliate spenderli per acquistare una squadra di Serie A di metà classifica, possiamo suggerirvi come investire parte della vincita in maniera utile: ad esempio sostenendo uno dei progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi in particolare vi presentiamo “Blips”, un set unico di mini obiettivi per smartphone e tablet che renderà i vostri apparecchi dei microscopi! Blips, scrivono i progettisti, “è stato sviluppato all’interno dei laboratori di neuroscienze dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) sfruttando i materiali e i metodi utilizzati per la produzione di micro-dispositivi per lo studio delle reti neuronali. Pur essendo nato in un laboratorio di ricerca, è stato progettato per la produzione di massa fin dall’inizio”. Le sue caratteristiche ci portano a pensare che una volta in commercio, darà grandi soddisfazioni a chi lo ha ideato: non ci credete? Fatevi un’idea da soli, cliccando qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nel primo appuntamento dell’anno non poteva certo mancare l’appuntamento con la nostra Rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana, uno spazio pensato per aiutare gli indecisi a scegliere i numeri da giocare. Visto che di primo concorso del 2021 si tratta, prim’ancora che affidarci alla Smorfia optiamo per i numeri 20 e 21, immancabili secondo noi nelle estrazioni odierne. Per quanto riguarda la Smorfia, scegliamo di puntare su “Capodanno”, che guarda caso corrisponde al numero 2, ovvero la data odierna. L’anno nuovo è stato certamente salutato con un bicchierino di “spumante”, numero 9, grazie al quale si è fatto un “brindisi”, numero 8, di buon “augurio”, numero 56. Speranza unanime, visto che siamo reduci dall’anno del Covid, è che basti cambiare “calendario”, numero 31, per tornare alla normalità, ad un mondo in cui la “salute”, numero 32, non è più messa a repentaglio come in questa fase storica.



