LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 GENNAIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 2 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 157/2019.Prima estrazione dell’anno in arrivo per il Lotto e il 10eLotto: quali saranno i primi numeri estratti del 2020? Ancora poche ore di tempo per scoprirlo ed una classifica interessante per lo scorso appuntamento. I dati ufficiali e la statistica di Agipro News mettono l’accento sul 10eLotto e un fortunello di Gela, in provincia di Caltanissetta, che si è portato a casa 250 mila euro grazie ad un 9 Oro. Segue la provincia di Napoli con Afragola ed un altro 9 Oro del valore di 50 mila euro. Tesoretto identico e combinazione uguale anche per Laveno, in provincia di Varese. Il montepremi del 2019 chiude con circa 4,5 miliardi di euro, di cui 34 milioni distribuiti solo nell’ultimo appuntamento. Più contenute invece le vincite del Lotto, che mettono alla guida del podio la provincia di Genova. Un vincitore di Busalla ha superato i 30 mila euro, mentre 27 mila euro finiscono a Roma. Terno secco per la terza posizione in classifica centrato ad Andria (BT) e piazzato su Bari, a parimerito con Squinzano, in provincia di Lecce, con un altro terno secco su Milano.

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI RITARDATARI

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che fanno il loro avvento anche in questo 2020. Nel primo concorso del nuovo anno, il numero 22 sulla ruota di Palermo riuscirà a mettere a segno la sua 150esima assenza di fila o deciderà che il suo periodo di latitanza ha trovato compimento nel 2019? Alle sue spalle, pronto a raccoglierne l’eredità di leader dei ritardatari, c’è il numero 7 sulla ruota di Bari, che il 31 dicembre scorso ha toccato quota 115 ritardi. Sul terzo gradino del podio sale invece il numero 38, assente sulla ruota di Genova da 103 concorsi. Il prossimo indiziato ad entrare a far parte del “club dei centenari”? Senza dubbio il numero 81 sulla ruota Nazionale, giunto a quota 90 ritardi. Capitolo Superenalotto: il primato spetta sempre al numero 85 con 81 concorsi. Ancora distante, ma pronto a seguire il passo del capolista, il numero 69, che oggi spera di trovare proprio la sessantanovesima assenza. Bronzo per il numero 27, primula rossa da 63 estrazioni. (agg. di Dario D’Angelo)

CRESCE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Grande attesa per l’estrazione del Superenalotto di oggi, giovedì 2 gennaio, la prima di tutto il 2020. Il nuovo anno porterà fortuna ai giocatori a caccia del Jackpot? Di sicuro c’è che il montepremi continua a salire, attestandosi stasera a 54.600.00€, una cifra da capogiro. Nell’ultimo concorso del 2019, quello di martedì 31 dicembre, dobbiamo dire che non sono state assecondate più di tanto le aspettative di chi sperava di chiudere l’anno col botto. Altro che grosse vincite: nessun 6, né 5+1. Sono stati invece 8 i giocatori a totalizzare il “5” e a portarsi a casa 27.930,85€ a testa. Hanno trascorso una notte di San Silvestro comunque gioiosa i 475 giocatori che totalizzando il “4” hanno vinto 481,80€ a testa. Contentino di fine anno per ben 19.982 giocatori, che facendo “3” hanno potuto dire a tavola, tra un brindisi e l’altro, di aver chiuso il 2019 con 35,34€ intascati e di buon auspicio. Recupero del patrimonio investito per i 342.879 giocatori che hanno fatto “2” portando a casa 6,20€. (agg. di Dario D’Angelo)

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

54,6 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: la sestina vincente non è apparsa nell’ultimo concorso del 2019 ed ora è pronta per sfidare i giocatori della Sisal con la prima estrazione del 2020. Purtroppo l’anno non si è concluso in bellezza anche per tutti coloro che contavano sul 5+, 5+1 e 4+, visto che le tre quote non si sono presentate all’appuntamento. La statistica ufficiale ci svela infatti che il 5 ha raggiunto la prima posizione della classifica vincite con quasi 28 mila euro e 8 vincitori. Segue il 3+ in leggero rialzo con 3.435 euro e 83 biglietti fortunati, mentre il 4 premia 475 giocatori con 481,80 euro a testa. In netto recupero anche il 3, del valore di 34,35 euro e destinato a 19.982 partecipanti. Sale persino il 2 con 6,20 euro in premio e 342.879 tagliandi vincenti. Per la serie SuperStar, il 2+ regala invece 100 euro a 1.507 appassionati, mentre l’1+ da 10 euro finisce nelle tasche di 11.344 giocatori. Infine abbiamo i 5 euro dello 0+, che premia 27.365 fortunelli.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo in pista per il concorso di questa sera: la sestina vincente ci regalerà un colpo di scena oppure gli appassionati della Sisal rimarranno ancora una volta a bocca asciutta? Non è il caso di pensare subito al peggio, ma a come spendere la propria vincita, nella speranza che si tratti proprio del montepremi o di una delle quote maggiori. La nostra Rubrica vuole inaugurare il 2020 con un nuovo progetto di KickStarter, da tenere in considerazione durante il taglio del traguardo. Oggi vi parliamo di Wooask, un dispositivo di traduzione intelligente che permette di eliminare i confini linguistici. Wooask è in grado infatti di parlare 126 lingue e di tradurne 24 grazie alle immagini. Si può collegare via WiFi oppure trasformarlo in hotspot o usare la rete dati in 4G. Non solo audio, ma anche video grazie allo schermo Retina da 3.1 pollici, dotato di sistema Touch. Wooask è semplice da usare: basta pronunciare la frase che si desidera al microfono e attendere che il dispositivo faccia il resto. Il goal iniziale da 573 euro è già stato raggiunto nelle prime ore dell’asta, che rimarrà comunque attiva per altri 11 giorni.

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi ci aspettano per una nuova estrazione da non perdere. Pronti per scoprire che cosa ci riserverà la fortuna? Ricchi premi e tante emozioni di sicuro per chi riuscirà a centrare le combinazioni più generose, ma anche tanti bottini per coloro che si posizioneranno al di fuori della Top 5 delle vincite. L’importante è ricordarsi di registrare la propria schedina, anche se trovare i numeri da giocare può rivelarsi un compito non così semplice. Per fortuna la nostra Rubrica ha già pensato a indecisi e ritardatari ed è pronta a parlarvi della notizia di oggi, prima di scoprire i numeri associati e rivelati dalla smorfia napoletana. Ci spostiamo in Spagna per parlare di Eduardo Donato, un allevatore di maiali che secondo alcuni produrrebbe il prosciutto migliore del mondo. Anche per questo il prezzo del suo jamon si aggira attorno ai 500 euro al kg. E pensare che Donato non ha sempre svolto il lavoro di allevatore, ma ha trascorso diversi anni nel settore costruzioni, specializzandosi nel restauro di palazzi d’epoca. In seguito a due lutti in azienda, ha deciso di cambiare in modo radicale la propria vita e lavorare a stretto contatto con la natura, osservando per cinque anni le sue meraviglie e poi aprendo la sua nuova attività. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il maiale, 33, il prosciutto, 29, l’allevatore, 2, il cambiamento, 68, e la costruzione, 21. Come Numero Oro scegliamo invece il restauro, 13.



