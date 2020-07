LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 2 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 61/2020. Lotto e 10eLotto pronti a dare il via ad una nuova estrazione: i numeri vincenti e i premi verranno svelati fra pochissimo e i giocatori in gara non vedono l’ora di scoprire tutte le novità di stasera. Prima però rivediamo la statistica precedente e scopriamo i risultati della classifica vincite dello scorso martedì. In testa il Lotto con un terno e tre ambi a Roma, del valore di 28 mila euro. Segue Palermo con una vincita da 23 milaeuro legata alle sorti di ambo e terno, mentre un terno secco è stato registrato in provincia di Cuneo, a Savigliano, con un bottino da 18 mila euro ottenuto con una giocata su Tutte le ruote. Il 10eLotto premia Milano con sun 6 Oro del valore di 15 mila euro, mentre un appassionato di Pontedera, in provincia di Pisa, ha centrato un bottino da 10 mila euro. Infine una doppia vincita centrata a Messina e a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, entrambe con un bottino da 9 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora in pista: il montepremi del SuperEnalotto regalerà 57,5 milioni di euro nell’estrazione di questa sera. Non sappiamo però se uno dei giocatori della Sisal riuscirà a centrare la sestina vincente, soprattutto alla luce delle numerose assenze registrate dal super bottino del gioco italiano. Lo scorso giovedì invece c’è stato un forte calo per tutte le quote secondarie, come ci svelano la statistica ufficiale e la classifica delle vincite. Al primo posto i quasi 31 mila euro del 5, regalati a cinque vincitori: si tratta del bottino più alto dell’appuntamento, vista l’assenza di 4+, 5+ e 5+1. Al secondo posto troviamo quindi il 3+ da 2.599 euro e 99 schedine vincenti, mentre il 4 da 368,25 euro premia 423 giocatori. Proseguiamo con il bottino del 3, pari a 25,99 euro e 18.123 biglietti fortunati, contro i 5 euro che il 2 ha consegnato a 302.022 appassionati. Stesso bottino anche per lo 0+, in fondo alla classifica dei SuperStar: i vincitori sono 19.980. A salire troviamo l’1+ da 10 euro con 10.125 giocatori vincenti, mentre il 2+ distribuisce 100 euro a ciascuno dei 1.560 partecipanti più fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci faranno compagnia anche in questa prima estrazione del mese di luglio. Tutti gli appassionati stanno completando le ultime operazioni necessarie per partecipare all’appuntamento di oggi e molti stanno già pensando al momento in cui arriveranno al traguardo. Il pensiero di molti riguarda il progetto da sostenere con la prima fetta del bottino ottenuto: anche la nostra Rubrica ha già pensato a quell’istante in particolare in cui si potranno realizzare i primi sogni dei neo vincitori. Con l’aiuto di KickStarter, oggi vi parliamo di Ergonomyx, la prima scrivania ergonomica che offre una valida alternativa alle scrivanie convenzionali. Si tratta di una workstation intelligente e che mette in primo piano la salute delle persone. Si potrà infatti usare mentre si è seduti, poi azionare il meccanismo per aumentare l’altezza e alzarsi. Ergonomyx è compatibile conla app per seguire unpiano fitness e stabilire goal personali: non più solo lavoro o allenamento, ma tutti e due insieme grazie a questa particolare scrivania per casa e ufficio. L’asta sarà attiva ancora per 28 giorni, mentre il goal da meno di 18 mila euro è già stato raggiunto grazie a oltre 30 mila euro versati dai sostenitori dell’idea.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi faranno felici tanti giocatori italiani: non tutti gli appassionati potranno trasformarsi in vincitori, ma le probabilità di centrare uno dei bottini previsti nel gioco sono piuttosto alte. Per non lasciarsi sfuggire l’occasione di ritirare uno dei premi, è necessario partire dai numeri da giocare e dalla schedina da registrare. Una vera e propria impresa per i giocatori più indecisi, che grazie alla nostra Rubrica potranno comunque giocare una combinazione utile per la vittoria finale. La smorfia napoletana ci rivelerà quali numeri sono associati alla news che abbiamo scelto per voi e che ci parla di amore e videogiochi. Sembra che una donna americana abbia deciso di lasciare il marito per inseguire un amore nato su Second Life, il celebre gioco di simulazione. Sulla piattaforma, Kelly Sexton ha creato come tutti il proprio avatar e realizzato le sue fantasie. Second Life si è rivelata un vero aiuto per la donna, visto che soffre di convulsioni e fibromioalgia e che grazie al gioco si è potuta allontanare dai dolori della realtà. Un giorno, Kelly ha incontrato un altro avatar e ne è rimasta affascinata, tanto da decidere poco tempo dopo di lasciare il marito e convolare a nozze con lo sconosciuto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gioco, 82, l’amore, 2, lo sconosciuto, 37, il marito, 19, e il matrimonio, 28. Aggiungiamo anche un Numero Oro per tutti gli appassionati del 10eLotto, l’addio, 6.



