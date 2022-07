Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 2 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 LUGLIO 2022

Oggi, sabato 2 luglio 2022, assistiamo a un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 79/2022. In attesa di conoscerne gli esiti, osserviamo quanto è accaduto nel concorso di giovedì sera, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle statistiche più recenti del Lotto: a essere premiata è stata la Campania, dove sono state centrate vincite complessive che superano i 136mila euro. La più alta arriva da Sant’Antonio Abate, con un colpo da 100mila euro, seguita dai 22.500 euro vinti a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Conclude il tris campano il colpo centrato a Pagani, in provincia di Salerno, con una vincita da 14.025 euro. Sul podio di giornata si piazzano invece il Lazio, con i 27.500 euro vinti a Terracina, in provincia di Latina, e la Sicilia, grazie ai 23.750 euro vinti a Caltagirone, in provincia di Catania. Da segnalare anche un bis di vincite gemelle in Calabria: ad Amantea, in provincia di Cosenza, e a Vibo Valentia due fortunati giocatori si sono portati a casa 9.500 euro ciascuno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 535,5 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ha festeggiato la Lombardia, con vincite complessive che sfiorano gli 80mila euro. La più alta arriva da Arcore, in provincia di Monza e Brianza, grazie a un 8 Doppio Oro da 20mila euro, seguito da un 4 Doppio Oro da 16mila euro realizzato a Milano. A Seregno, in provincia di Monza e Brianza, sono stati centrati due 6 Oro da 13.500 euro ciascuno, mentre a Mariano Comense, in provincia di Como, è arrivato un 7 Oro da 10mila euro. A Bollate, in provincia di Milano, si festeggia per un 6 Oro da 6.250 euro. Da segnalare anche due vincite in Emilia-Romagna per un totale di 26mila euro. A Zola Predosa, in provincia di Bologna, è stato centrato un premio da 20mila euro, grazie a un 9, mentre a Monte San Pietro, sempre in provincia di Bologna, è stato messo a segno un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,4 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Non soltanto il Lotto in questa serata di inizio luglio: il concorso Sisal numero 79 del Superenalotto si terrà infatti proprio quest’oggi e l’attesa è a dir poco spasmodica, dal momento che sono tanti coloro che coltivano il desiderio di mettere a segno una vincita milionaria. D’altra parte, l’assenza del 6 da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 231,8 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di giovedì 30 giugno, però, sono stati ben venti i punti 5 centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 11.141,25 euro a testa. Da segnalare anche tre 4 stella da 14.300 euro ciascuno. Tutti i giocatori, però, inseguono l’agognato 6, che potrebbe stravolgere totalmente la loro vita, come accadde il 22 maggio 2021 a colui che riuscì a indovinare l’intera combinazione estratta, a Montappone (Fermo), portandosi a casa il maxi-premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese soltanto tre giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “The Enchanted Vault & Other Dice by Everything Dice”. La descrizione recita: “Ciao! Siamo EVERYTHING DICE. Forse ci conoscete su internet per i nostri dadi fatti a mano, realizzati nel nostro studio aziendale. Oggi, dopo quasi 2 anni di sviluppo, siamo lieti di presentarvi la nostra ultima creazione – THE ENCHANTED VAULT -, teche per dadi realizzate in legno con un tocco di resina in motivi vivaci, oltre a 12 nuovi disegni di dadi! Le nostre Enchanted Vault sono tutte realizzate a mano da esperti artigiani del legno. Vengono poi impreziosite da un’esclusiva e fantastica porzione di resina versata a mano, prima di essere infine levigate, lucidate e trattate con il primer per ottenere una finitura liscia e senza giunture. Utilizziamo legno di noce nero di alta qualità, proveniente da fornitori nordamericani che seguono pratiche di utilizzo sostenibile. A causa delle variazioni di colore del noce nero, abbiamo fatto un passo in più per garantire che sia la parte superiore che quella inferiore avessero colori corrispondenti. Il ‘caveau incantato’ può contenere dadi di dimensioni fino a 25 millimetri ed è perfetto sia per i dadi normali che per quelli più grandi. Il coperchio e il fondo sono rivestiti in morbido e caldo velluto grigio e sono chiusi da quattro chiusure magnetiche. Anche la metà del coperchio è rivestita in velluto e può essere utilizzata come vassoio per rotolare”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia del via ufficiale del Tour de France 2022, corsa ciclistica più famosa al mondo. Nella cronometro d’apertura di Copenaghen, il belga Yves Lampaert ha preceduto il connazionale Wout Van Aert, staccato di 5 secondi. Fenomenale anche Tadej Pogacar, campione in carica del Tour, che ha chiuso al terzo posto con soli 7″ di ritardo. Il fuoriclasse sloveno della UAE si è lasciato alle spalle lo specialista italiano Filippo Ganna, quarto a 10″, complice anche una foratura. A seguire Van der Poel (+13″). Quali sono i numeri relativi a questa news? Iniziamo con il 31 (bicicletta), per proseguire quindi con il 36 (giro, traduzione in italiano del vocabolo francese ‘tour’). Ci sono poi il 19 (gara), il 77 (corsa) e il 6 (velocità). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

