Lotto/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 2 luglio: numeri vincenti

Prima estrazione di luglio per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Siamo già in attesa dei numeri vincenti, ma intanto possiamo concentrarci su quelli ritardatari. Il mese di giugno si è chiuso con il 41 su Firenze ancora in testa alla classifica dei ritardatari del Lotto. Il centenario ha raggiunto le 145 assenze nel concorso di sabato 29. Al secondo posto c’è invece l’85 su Milano, che invece è assente da 95 turni. Terzo posto invece per il 65, assente sempre su Firenze, ma in questo caso non si fa vedere da 94 concorsi. La top five si è chiusa con altri due numeri della ruota milanese. Si tratta del 25, che manca da 89 estrazioni, e dell’88, che invece non si vede da 84 appuntamenti. Per quanto riguarda la ruota Nazionale, invece, il numero più atteso è il 36, che non si vede da 77 concorsi. Se avete deciso di puntare su alcuni di questi numeri per l’estrazione di oggi del Lotto, allora dovete sperare che la loro “fuga” termini oggi. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI 2 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 2 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 79/2019. Il concorso di questa sera girerà la ruota della fortuna per tutti gli appassionati dei due giochi italiani, pronto a distribuire tanti e ricchi premi in tutta l’Italia. Solo i giocatori più fortunati riusciranno a centrare i bottini più ambiti, come dimostra la statistica dello scorso sabato. Nel precedente appuntamento, il Lotto conquista il primo posto sul podio della classifica grazie ad un giocatore di Castenaso, nel Bolognese, che con una quaterna su Firenze ha centrato 120 mila euro. Segue un appassionato di Palermo con un premio da 45 mila euro, indovinato con un terno secco su Bari. Il 10eLotto premia invece un vincitore di Salerno con 50 mila euro grazie a 9 numeri su 10, mentre Campagnola Emilia, in provincia di Reggio Emilia realizza 20 mila euro. Infine Nicosia con lo stesso bottino, mentre le vincite totali dell’estrazione oltrepassano la soglia di 33 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

179,6 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il nuovo concorso del SuperEnalotto ci regalerà l’estrazione della sestina vincente? Un dubbio che ci accompagnerà fino al termine dell’appuntamento di questa sera, anche se lo scorso sabato è stato centrato un premio interessante. Mentre il montepremi sfugge sempre di più, si riaffaccia invece il 5+1 con un bottino interessante. Il premio è di oltre 726 mila euro, destinato ad un unico giocatore. Crollano invece le quote secondarie, a partire dal 4+ che supera i 37 mila euro grazie ad 11 vincitori. Sono dieci i giocatori a portare a casa quasi 30 mila euro con il 5, mentre 257 appassionati si sono accontentati del tesoretto del 3+, con un valore di 2.722 euro. Segue il premio da 373,60 euro per tutti i vincitori del 4, in tutto 798. Sono invece 32.793 i biglietti vincenti associati al premio da 27,22 euro del 3, mentre saliamo fino a 541.759 per i tagliandi che registrano il 2 da 5,10 euro. Si conclude la classifica con la tripletta ormai storica del filone SuperStar. Il 2+ premia 4.201 vincitori con 100 euro a testa, mentre l’1+ scende fino a 10 euro per il bottino destinato a 19.011 appassionati. Infine abbiamo lo 0+, con un valore di 5 euro. La quota è stata indovinata da 36.291 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto ci farà compagnia anche oggi, così come il Jackpot che ritornerà sul tavolo verde pronto per incontrare un possibile vincitore. La sestina vincente potrebbe scegliere di terminare la sua corsa ed assegnare il bottino ad uno degli appassionati in gara: una possibilità che spinge ogni aspirante vincitore a fare di tutto per partecipare all’estrazione. Qualcuno dei giocatori più previdenti ha scelto invece di velocizzare i passaggi che precedono la vincita per focalizzarsi sullo step finale: come spendere una parte della quota? KickStarter e la nostra Rubrica ritornano anche oggi per rispondere ai dubbi di chi è a caccia di idee utili. Il progetto che abbiamo selezionato per oggi è Mikme Pocket, che come suggerisce con il suo nome rappresenta la via più semplice e intelligente per registrare i file audio per i video amatoriali o professionali. Il tutto grazie ad una dimensione ridotta, tanto da renderlo portatile. Dotato di microfono, uscita USB, supporto per le cuffie e molto altro ancora, Mikme Pocket sfrutta la tecnologia wireless per registrare le tracce audio, rendendole subito disponibili per il montaggio successivo. Si potrà usare non solo con le fotocamere, ma anche con gli smartphone, semplicemente cliccando l’apposito bottone. Mikme App permetterà invece di realizzare la magia: grazie all’applicazione mobile si potrà sincronizzare con semplicità audio e video. Il goal da 40 mila euro è già stato centrato, ma l’asta rimarrà attiva ancora per 22 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci rivelerà fra pochissimo quali sono i numeri vincenti di oggi, ma prima di procedere con il concorso non bisogna dimenticare di completare tutti i passaggi precedenti alla vincita. Parliamo ovviamente della schedina da giocare e registrare presso le ricevitorie ufficiali del gioco italiano. Spesso a frenarci e farci perdere un posto nell’estrazione non è tanto l’impossibilità di trovare tempo libero fra i tanti impegni della giornata. La difficoltà maggiore è infatti individuare i numeri giusti per poter giocare o per lo meno quelli che ci convincono di più. Alcuni appassionati in realtà sono proprio a corto di idee e per questo cercano di captare segnali ovunque, dalle targhe delle auto fino ai numeri casuali ottenuti con algoritmi e tool matematici. La nostra Rubrica invece si affida da sempre alla smorfia napoletana, fonte di saggezza e strumento tradizionale per la lotteria italiana. Oggi sottoporremo al suo sguardo attento una news un po’ datata, ma di sicuro interessante. Parliamo infatti di Staufen, una città tedesca che starebbe cadendo a pezzi per via di uno scavo fatto male. La città ha scelto infatti di investire sull’energia alternativa già dodici anni fa, trovando nella geotermia una valida soluzione. Gli scavi però non sono andati per il verso giusto, danneggiando diversi edifici e provocando successive fratture. E non solo, perché le trivellazioni hanno toccato una falda acquifera che si trova al di sotto dello strato di anidrite su cui poggia il borgo, trasformando il tutto in gesso e cemento. Detto in parole povere, la terra continua ad innalzarsi e negli anni c’è stato un rialzo di 62 cm, oltre ad uno spostamento laterale di circa 45 cm. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la città, 34, lo spostamento, 53, il cemento, 18, la distruzione, 81, e la trivella, 1. Come Numero Oro scegliamo invece l’acqua, 39.



