Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 2 maggio 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Ora tocca ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Dopo aver scoperto la sestina del Superenalotto, mentre si lavora alle quote per capire se il Jackpot è stato vinto o meno in quest’estrazione, è arrivato il momento di ripercorrere il viaggio tra le ruote per capire se nel vostro futuro, ad esempio, c’è un terno al Lotto. Questa serata potrebbe riservarvi delle belle sorprese, ma dovete prendervi il tempo necessario per scoprirlo, perché il controllo delle giocate è un’operazione delicata, oltre che importante, come vi abbiamo già ricordato.

Sono raccomandazioni che non ci stanchiamo mai di fornire, perché siamo consapevoli della portata di questi giochi. Con Lotto e 10eLotto, oltre che con il Superenalotto, si possono vincere premi tali da stravolgere i piani che si hanno della propria vita. Potreste ritrovarvi, infatti, con il sogno di una vita incredibilmente e inaspettatamente a portata di mano, e non più riposto nel cassetto. Lasciamo allora la parola ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, dopo aver fatto parlare quelli del Superenalotto. (agg. di Silvana Palazzo)

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 52 del 02/05/2023

3 – 4 – 5 – 9 – 15 – 17 – 24 – 25 – 26 – 29 – 41 – 49 – 55 – 64 – 67 – 71 – 72 – 85 – 88 – 90

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 67

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 67 – 90

Extra: 7 – 18 – 32 – 33 – 34 – 38 – 42 – 44 – 53 – 57 – 58 – 63 – 68 – 82 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 52 del 02/05/2023 BARI 67 90 25 18 73 CAGLIARI 88 25 26 87 10 FIRENZE 88 5 55 32 87 GENOVA 4 71 64 58 23 MILANO 29 85 38 63 68 NAPOLI 17 41 33 57 80 PALERMO 3 4 34 68 57 ROMA 24 72 7 25 45 TORINO 9 15 42 44 62 VENEZIA 5 49 82 53 4 NAZIONALE 22 64 53 10 74

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

L’estrazione del Superenalotto ci ha regalato subito i suoi numeri vincenti. In attesa di scoprire quelli di Lotto e 10eLotto, che andranno a completare il quadro dei concorsi di oggi, è arrivato il momento per voi di scoprire se la serata odierna è fortunata o meno. In ballo c’è un ricco Jackpot, ma anche altre categorie di vincita che possono regalarvi dei premi importanti. Sono questi validi motivi per approcciarvi a questa fase con la massima attenzione, perché anche una piccola distrazione potrebbe tradirvi e allontanarvi inesorabilmente dai vostri sogni di gloria.

Sappiate che comunque ci sono diversi strumenti a disposizione che possono aiutarvi a capire con estrema certezza se le vostre giocate sono vincenti o meno. In primis, ci sono le ricevitorie Sisal a cui rivolgersi, in alternativa c’è l’app My Lotteries, così come il sito ufficiale. Infine, il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che poi fornisce anche le quote di giornata. Non ci resta che augurarvi buona fortuna in attesa di ritrovarci per Lotto e 10eLotto! (agg. di Silvana Palazzo)

Ultima estrazione Superenalotto n. 52 del 02/05/2023

Combinazione Vincente

86 17 88 60 43 71

Numero Jolly

16

Superstar

49

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 MAGGIO 2023

Lotto, 10eLotto e Superenalotto aprono le danze di maggio con le loro nuove estrazioni. Oggi, martedì 2 maggio 2023, si tiene il primo concorso della settimana, Sisal n. 52/2023, che è anche il primo di questo nuovo mese. Dunque, presto scopriremo i numeri vincenti di questi tre giochi che catalizzano l’attenzione di tantissimi appassionati giocatori. In attesa di scoprire le combinazioni fortunate, torna utile scoprire com’è andata in occasione dell’ultima estrazione.

Il concorso del Lotto ha premiato la Lombardia con vincite di oltre i 35mila euro, secondo quanto illustrato da Agipronews. A Oltrona di San Mamette è stata centrata una vincita al Lotto da 16.050 euro, a cui si aggiungono due vincite da 9.750 euro ciascuna, una a Milano e l’altra a Sondalo. Ma la vincita singola più alta del concorso del Lotto è stata ottenuta a Cosenza, per un premio dal valore di 22.500 euro. Infine, sul podio del concorso del Lotto si piazzano anche i 19.825 euro vinti ad Anagni (Frosinone). L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso oltre 378 milioni quest’anno.

L’estrazione del 10eLotto di sabato ha premiato un fortunato giocatore di Milano, con un premio da ben 100mila euro attraverso un 9 Doppio Oro. A completare il quadro delle vincite in Lombardia i 30mila euro ottenuti a Cremona, con un 8 Oro, invece il podio del concorso è completato da un 6 Oro che vale 25mila euro ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Ingine, si segnala una vincita da 20mila euro a Bologna, con un 9. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 23,3 milioni di euro in tutta Italia, il totale per quest’anno invece sfiora gli 1,31 miliardi di euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Tralasciamo per un attimo il Lotto. L’ultima estrazione del Superenalotto, invece, non ha regalato alcun “6”. Di conseguenza, il Jackpot è salito a quota 24,3 milioni di euro, in palio nel concorso di oggi. In quello di sabato, però, un fortunato giocatore è riuscito a centrare un “5” dal valore di 260.764,23 euro. Questa vincita è stata registrata a Modena, secondo quanto riportato da Agipronews. Inoltre, si segnalano quattro punti “4 stella” da 66.828 euro ciascuno. Passiamo ai punti “4”, con 602 vincite ognuna delle quali da 668,28 euro. Sono 25.864 le vincite per i punti “3”, ciascuna da 36,19 euro. Invece, sono andati 5,96 euro a coloro che hanno centrato i punti “2”. Parliamo di una platea di 416.003 biglietti fortunati. Torniamo a Superstar, con 3.619,00 euro vinti da chi ha centrato “3 stella”. In questo caso le vincite sono state 118. Salgono a 2.004 per “2 stella” che vale un premio di 100 euro. Scende a 10 euro per chi accede alla categoria “1 stella”, centrata da 14.473 giocate. Sono 35.300, infine, per “0 stella” che assicura una vincita di 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Spendere il Jackpot del Superenalotto non sarà un’impresa impossibile per chi riuscirà a centrare la clamorosa vincita. L’importo è così importante da consentire di realizzare diversi desideri e progetti. A proposito di progetti, su Kickstarter ce ne sono diversi che possono essere finanziati, perché del resto anche in questo modo si può usare una parte delle vincite. Pensiamo alla “Century Jacket” di di LIVSN Designs, una giacca completamente naturale che dura 100 anni, perché resistente all’acqua, al vento, al fuoco e all’abrasione. Nessun tessuto sintetico, perché è realizzata con tessuti completamente naturali, inoltre sono previste garanzia a vita e riparazioni gratuite. Si tratta di una giacca abbastanza robusta per il campeggio e abbastanza elegante per un appuntamento galante, quindi vi coprirà le spalle a prescindere dall’ambiente, dall’attività e dall’obiettivo. La parte esterna è in Ventile Cotton, un tessuto altamente specializzato, coltivato in modo sostenibile e proveniente dal Regno Unito, sviluppato dai servizi segreti britannici per mantenere in vita i piloti durante la Seconda Guerra Mondiale. La fodera è in seta al 100% per offrire una termoregolazione ancora migliore, proprietà antimicrobiche e una maggiore capacità di traspirazione. Per l’isolamento è stata scelta lana di provenienza etica, che inibisce gli odori, è traspirante, antibatterica, termoregolatrice e traspirante. E soprattutto, ogni grammo è riconducibile a un allevamento etico che paga salari equi e si prende cura degli animali.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il viaggio in vista delle estrazioni dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto si completa con la consueta rubrica sulla smorfia napoletana. Se da un lato ci aiuta ad interpretare i sogni e quindi i numeri estratti, dall’altro torna utile per scegliere i numeri da giocare. Ad esempio, partendo da casi di attualità, nel caso in cui l’ispirazione dovesse latitare. Prendiamo il caso del matrimonio di Andrea Agnelli con Deniz Akalin. Le nozze sono state celebrate in Umbria: la coppia, infatti, ha scelto Lisciano Niccone (Perugia) per coronare il sogno d’amore. La festa si è tenuta in un lussuoso resort della zona: la festa è continuata per tre giorni nel Castello di Reschio. Quali numeri ci suggerisce la smorfia napoletana? Dal 5, la mano, che ha chiesto l’ex presidente della Juventus, al 20, la festa. Rientra bene 55, la musica, ancor meglio 63, la sposa, così come 82, la tavola imbandita.











