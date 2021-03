LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 2 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 26/2021. Vediamo prima come sono andate le cose nel concorso di sabato scorso per quanto riguarda statistiche e risultati. Iniziamo dal gioco del Lotto, con Avellino grande protagonista di giornata: proprio nel centro irpino è stata realizzata infatti la vincita più alta dell’ultima estrazione. Merito di una puntata effettuata sui numeri 21-50-72 sulla ruota di Napoli: un fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno, per un totale di 47.500 euro finiti in saccoccia. Non poteva che puntare sulla ruota di casa anche il giocatore di Napoli che ha vinto 22.500 euro grazie ad un terno, mentre a Casagiove, in provincia di Caserta, un anonimo ha fatto sua una vincita da 18.750 euro. Focus ora sul 10eLotto di sabato: sugli scudi la provincia di Verbano-Cusio-Ossola, con un giocatore di Omegna che ha vinto 50mila euro, grazie ad una giocata da 3 euro in modalità frequente, azzeccando 9 numeri dei 10 giocati con l’opzione Numero Oro. Sul podio delle vincite anche i 20mila euro assegnati a Prato e i 15mila euro a Mazzarino (CL).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto l’andamento del Lotto e del 10eLotto di sabato soffermiamoci adesso su come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Superenalotto. Purtroppo ci corre l’obbligo di osservare come anche a febbraio nessuno sia riuscito ad acciuffare l’ambito Jackpot. Nell’estrazione di sabato a dire il vero a restare vacante è stata anche la casella dei premi associata al “5+1”. Per trovare dei vincitori, per la precisione sette, bisogna scorrere fino al “5”, che ha regalato 34.850,27 €. Il “4” ha regalato invece 351,87 € a 715 fortunati, mentre il “3” ha premiato 27.341 giocatori con 27,47 euro. Ultimo premio del Superenalotto odierno quello da 5,45 euro vinto da 425.849 giocatori. Parliamo adesso dell’andamento del concorso “gemello” del Superenalotto nella giornata di sabato: il “SuperStar“. Premio più alto dell’estrazione è stato quello da 35.187,00 euro andato a due giocatori che hanno fatto “4 Stella”. Il “3 Stella” ha assegnato invece 2.747,00 euro a 112 giocatori, mentre i 100 euro del “2 Stella” hanno premiato 1.938 giocatori. Si sono consolati con premi da 10 e 5 euro i 13.235 e 30.197 giocatori che hanno totalizzato rispettivamente “1 Stella” e “0 Stella”.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Jackpot del Superenalotto di oggi parla chiaro: 115.200.000 € non sono in palio tutti i giorni. Ciò significa che la voglia di vincere è tanta, ma le idee su come investire tale cifra sono abbastanza chiare? In questo spazio, come di consueto, noi de ilsussidiario.net ci rivolgiamo alla vostra generosità e al vostro spirito da "mecenati" suggerendovi di volta in volta dei progetti interessanti da finanziare. Oggi vogliamo portare alla vostra attenzione l'idea presentata sulla piattaforma kickstarter.com intitolata "OneClock". Di che si tratta? Per non sbagliare usiamo le parole degli stessi sviluppatori: "OneClock non è una sveglia. Conserviamo gli allarmi per incendi, furti e i sottomarini. Abbiamo ricercato i migliori toni, tempi e frequenze per svegliarti. Poi abbiamo chiesto a Jon Natchez di The War on Drugs di creare una collezione di composizioni musicali per tirarti fuori dal sonno in modo tranquillo e naturale. OneClock è tanto un'opera d'arte quanto un oggetto funzionale per la casa. (…) Gli esseri umani possono soffrire di stanchezza da allarme e diventare desensibilizzati ai suoni che sentono di continuo. Quando l'allarme di OneClock viene attivato, il nostro generatore di musica IA sceglierà casualmente una delle canzoni memorizzate nella memoria a stato solido dell'orologio e la remixerà regolando i livelli di ogni strumento o voce per infinite combinazioni. È sottile, ma evidente e non sentirai mai le canzoni di OneClock allo stesso modo due volte. Mai". Volete vedere e "sentire" direttamente di che si tratta? Cliccate qui

LA SMORFIA NAPOLETANA

Dopo aver passato in rassegna quote, statistiche, idee e chi più ne ha più ne metta, adesso è il momento di passare ai numeri da giocare. Noi de ilsussidiario.net possiamo al massimo provare ad interpretare un fatto di cronaca con l’aiuto della Smorfia Napoletana e sperare di azzeccare la scelta corretta. E’ di ieri la notizia che il commissario all’emergenza Arcuri è stato rimosso dal governo Draghi e sostituito con il generale Figliuolo. La parola chiave, allora, non può che essere “generale”, corrispondente nella Smorfia Napoletana al numero 9. Bisogna scendere soltanto di un’unità, puntando sull’8, per avere il numero corrispondente al “commissario”. Scegliamo poi i numeri 51 e 70, con cui rappresentare rispettivamente il verbo “vaccinare” e la parola “vaccino”. Chiudiamo infine con una chicca: il numero 12 di “alpino”, corpo di appartenenza del generale Figliuolo, chiamato ad opporre al virus il motto delle penne nere: “Di qui non si passa”.