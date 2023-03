Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 2 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 MARZO 2023

Nella giornata di oggi, giovedì 2 marzo 2023, assistiamo alla seconda estrazione dei numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, che daranno vita al primo appuntamento del nuovo mese con questi concorsi a premi. La Buona Sorte indosserà le vesti della generosità e abbraccerà un ampio numero di fortunati giocatori? L’auspicio è che tra voi lettori si nasconda almeno uno (ma speriamo anche più di uno!) di coloro che la Dea Bendata sceglierà di premiare in data odierna. Mentre restiamo in attesa di conoscere gli esiti odierni di Lotto e Superenalotto, proviamo a ingannare l’attesa andando a osservare con grande attenzione ciò che è accaduto in occasione della serata di martedì 28 febbraio con il Lotto.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 28 febbraio 2023

È arrivata a Roma la vincita più alta del concorso del Lotto del 28 febbraio. Sei ambi, quattro terni e una quaterna sono valsi 265.750 euro, la terza vincita più alta del 2023. Si festeggia anche a Irsinia, in provincia di Matera, con una vincita da 151.250 euro. Da segnalare anche oltre 66mila euro vinti in Calabria: a Grisolia, in provincia di Cosenza, un fortunato giocatore ha portato a casa 50.596 euro, mentre a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, messo a segno un terno dal valore di 15.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro, per un totale di oltre 193 milioni di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 28 febbraio 2023

Con il 10eLotto, invece, festa grande a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove sono stati vinti 2,5 milioni di euro al 10eLotto con un 10 Oro centrato grazie a una giocata del valore di soli 3 euro, con i numeri 5-7-10-17-25-27-47-48-77-90. Si tratta della vincita più alta centrata al 10eLotto nel 2023, al pari di quella arrivata il 21 gennaio 2023 a Montelupo Fiorentino. A Melegnano (Milano), inoltre, sono stati vinti 120mila euro con un 8 Oro, a seguito di una giocata frequente. A Montecatini Terme, in provincia di Pistoria, centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro, in seguito a una giocata da 3 euro abbinata alla modalità frequente. A Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, si segnala una vincita da 40mila euro, arrivata con un 7 Oro per mezzo di una giocata associata alla modalità istantanea. Da segnalare poi altre due vincite importanti a Lanciano (Chieti), del valore di 30mila euro, e Villafranca d’Asti, dove sono stati vinti 20.001 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 30 milioni di euro, per un totale di 651 milioni di euro da inizio anno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 25 febbraio 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Archiviato il capitolo inerente ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, stiamo adesso per esaminare l’estrazione del Superenalotto andata in scena nella serata di giovedì 2 marzo 2023. Il montepremi attualmente in palio è pari a 61,3 milioni di euro, cifra che potrebbe modificare i destini di quanti avranno il privilegio di agguantarlo. Nell’ultimo concorso, sono stati centrati dieci punti “5”, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 25.163,06 euro a testa.

Per quanto concerne la maxi-vincita del 16 febbraio 2023, se foste tra coloro che sono riusciti a piazzare il colpaccio e a mettersi in tasca una cifra a dir poco memorabile, vi ricordiamo le modalità per riscuotere il premio a cui avete diritto. Il regolamento del Superenalotto prevede che il vincitore del jackpot – se ha giocato in una ricevitoria – possa presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Se la giocata è stata effettuata online, si dovrà presentare la stampa della giocata vincente, un documento di identità valido e il codice fiscale.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Se la Dea Bendata scegliesse di premiare proprio voi in questa prima serata di scommesse del terzo mese dell’anno, sapreste già come investire un’eventuale vincita realizzata con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto o Superenalotto? Naturalmente, qualsiasi giocatore assicurerà massima priorità alle proprie esigenze e, nell’ordine, a quelle dei propri cari e a quelle degli amici più stretti. Tra le altre infinite possibilità si annovera anche quella che prevede la possibilità di finanziare i progetti che campeggiano sulle colonne di Kickstarter, piattaforma che raduna le iniziative pubblicate da creativi sparsi in tutto il mondo e in cerca di qualcuno che possa finanziarli.

Uno di essi si chiama “All Rounder Pants“. Ecco la descrizione: “Un paio di pantaloni rivoluzionari che sfidano il compito di decidere cosa indossare quando non si conoscono i limiti della giornata. Costruiti con il nostro ultimo tessuto brevettato con integrazione di grafene, i pantaloni All Rounder pesano 320 grammi (il 47% in meno rispetto ai tradizionali pantaloni da lavoro), sono elasticizzati in tutte e quattro le direzioni, si asciugano in pochi minuti invece che in ore. Non dovranno mai essere stirati e sono costruiti per funzionare come nessun altro in città, in viaggio e persino quando l’avventura chiama. Dotati di oltre 10 caratteristiche che l’occhio umano non è in grado di riconoscere, questi pantaloni sono il massimo delle prestazioni per tutti i giorni”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto non possono in alcun modo prescindere dai significati della smorfia napoletana, l’oracolo per antonomasia per ogni singolo scommettitore. Questa è la ragione per la quale anche noi de IlSussidiario.net abbiamo cercato di seguire le sue indicazioni, lasciandoci ispirare da una delle notizie pubblicate da Rai News. A partire da essa, abbiamo dato vita alla nostra personale cinquina da suggerire a voi lettori, sperando che possa rivelarsi vincente.

Il primo marzo 1973 esce negli Stati Uniti d’America “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd (nel Regno Unito il disco uscirà due settimane dopo) ed è un successo immediato di critica. Negli Stati Uniti ci vuole appena un mese perché l’opera di Roger Waters – suo il “concetto” alla base dell’album, in un primo tempo intitolato “Eclipse”, l’eclissi della mente in sintesi, suoi i testi e i demo originari -, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright raggiunga la certificazione di disco d’oro. Da allora “The Dark Side of the Moon” è diventato uno degli album più venduti di sempre nella storia del rock (quasi mille settimane di presenza nella US Billboard 200), distribuendo oltre 50 milioni di copie. Nel Regno Unito è stato certificato per 14 volte disco di platino. Su Discogs, il più popolare database e sito di compravendita di musica online, “The Dark Side of the Moon” è allo stesso tempo il disco più collezionato e quello più ricercato. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 55 (disco). Inoltre, non può mancare il 13 (album). E, ancora, l’11, musicisti, il 21 (anniversario) e il 3 (mito).











© RIPRODUZIONE RISERVATA