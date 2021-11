LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 NOVEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 2 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 131/2021. Che giornata sarà dal punto di vista dei numeri estratti? Certo non siamo ancora in grado di stabilirlo, però sappiamo quali sono i più attesi (o ritardatari). Per quanto concerne il Lotto il primatista in fatto di assenze è senza dubbio il numero 16 su Venezia, con le sue 138 assenze consecutive. Seconda posizione per il numero 90 sulla ruota di Milano, che non si vede da 123 turni di fila; terza piazza per il numero 79 sulla ruota Nazionale, latitante da 121 concorsi.

Appena fuori dal podio il 57 su Venezia, di cui non si hanno tracce da 118 turni; completa la top five il 45 su Cagliari con 106 ritardi. Ultimo iscritto al club dei centenari il numero 26 sulla ruota di Firenze, primula rossa da 105 concorsi in serie. E il Superenalotto? Il ricercato per antonomasia è il numero 23, assente all’appello da 66 turni. Medaglia d’argento e medaglia di bronzo vanno ai numeri 13 e 82, che non fanno capolino dagli estratti rispettivamente da 48 e 41 turni di fila.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Adesso diamo uno sguardo alle quote del Superenalotto di sabato 30 ottobre 2021. Nessuno ha messo le mani sul “6” e sul “5+1”, dunque il premio più alto del giorno è stato quello da 76.805,00 euro fatto proprio da 3 giocatori. Il “4” ha regalato 520,65€ a 450 anonimi, mentre il “3” ha premiato con 33,42 euro ben 21.126 fortunati. Ultimo premio del Superenalotto di sabato? Quello da 6,06 euro associato al “2” e vinto da 362.035. Per quanto riguarda il concorso gemello del Superenalotto, ovvero il Superstar, è stata un’estrazione avara di grandi soddisfazioni.

Il premio più alto di giornata se lo sono aggiudicato i 90 anonimi che hanno fatto “3 Stella” vincendo 3.342,00 euro. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.763 fortunati, mentre i 10 euro associati all’1 Stella sono stati vinti da 12.328 anonimi. Lo 0 Stella da 5 euro è andato invece a 28.820 persone. Chiusura riservata ai premi Seconda Chance 1 e 2 da 50 e 3 euro: a vincerli rispettivamente 126 e 18.986 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 103.300.000 euro. Una cifra mostruosa, tale da spingere un ipotetico vincitore a domandarsi: cosa fare di tutti questi soldi? Un’idea potrebbe essere quella di investire una piccola parte della vincita nel finanziamento di una delle tante idee innovative presenti sulla piattaforma kickstarter.com in attesa di una piccola spintarella economica. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di un’invenzione che ha attirato la nostra attenzione.

Avete mai pensato di tenere l’intero sistema solare in una sfera? Il Sole, i pianeti e le lune sono catturati nel vetro con un laser ad alta potenza. Impressionanti rappresentazioni 3D contenute nel palmo della tua mano. Si tratta di un regalo perfetto per chi è appassionato di astronomia: e costoro devono essere tanti se è vero che finora il progetto ha già ottenuto più di 40mila euro di finanziamento! Curiosi di vederlo da vicino per poi decidere se fare lo stesso? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net che si rispetti che non contenga al suo interno un riferimento alla Smorfia Napoletana. In questo spazio cerchiamo con un pizzico di fortuna di interpretare l’evento del giorno con le lenti della Smorfia partenopea. Oggi, 2 novembre 2021, è il giorno dei morti: quale numeri giocare? Innanzitutto optiamo per i numeri 2 e 11, in rappresentanza del giorno e del mese di novembre, poi andiamo nel particolare.

Per la parola “morte” è il 13 il numero giusto, mentre il corrispettivo di “morto” è il numero 47; una variante sul tema può essere quella rappresentata dalla parola “defunto”, numero 50. Altro elemento caratterizzante di questa giornata potrebbe essere il “cimitero”, corrispondente al numero 5. Chiusura per una parola che oggi caratterizzerà tanti credenti: “preghiera”, nella Smorfia Napoletana è associata al numero 7. Le estrazioni odierne ci premieranno?



