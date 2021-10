LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI 2 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 2 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 118/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concoroso di giovedì. Per quanto riguarda il Lotto, come riportato dal portale agipronews.it, è di un giocatore di Porto Sant’Elpidio (FM) la vincita più alta grazie ad una puntata complessiva da 18 euro sui numeri 40-43-47-55 che gli ha fruttato sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 16.250 euro.

In seconda posizione la vincita da 14.250 euro centrata a Cerignola, in provincia di Foggia, per 125 euro medaglia d’artgento davanti a quella da 14.125 euro valsa il bronzo a Curinga, in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 852 milioni da inizio 2021. Per quanto concerne il 10eLotto è stata la Sicilia la grande protagonista: vincite complessive per 80mila euro nell’ultimo concorso; la più alta a Catania, dove con una puntata da 3 euro su un’estrazione frequente, un fortunato giocatore ha indovinato un 9 Oro da 50mila euro. Non può lamentarsi neanche l’anonimo di Bolognetta, in provincia di Palermo, che con un 8 Oro ha vinto 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,2 miliardi da inizio 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto l’andamento dei concorsi di Lotto e 10eLotto di giovedì, soffermiamoci adesso su quanto accaduto nell’ultima estrazione del Superenalotto. Ancora una volta nessuno è stato in grado di mettere le mani sul “6” e sul “5+1”. Ne deriva che il premio più alto di giornata sia stato il “5” da 35.457,99 euro vinto da 5 fortunati giocatori. Il “4” è stato totalizzato invece da 413 anonimi che hanno intascato 436,27 euro, mentre i 29,66 euro associati al “3” sono andati a 18.311 persone. Chiusura per il “2” da 5,53 euro: ad aggiudicarselo sono stati in 304.933. E il SuperStar?

Nel concorso gemello del Superenalotto, a vincere il premio più alto del giorno giovedì sono stati i due giocatori che hanno fatto “4 Stella” portandosi a casa ben 43.627,00 euro. Seconda posizione per i 141 anonimi che facendo “3 Stella” hanno festeggiato 2.966,00 € di vincita. Non si lamentano neanche i 1.822 giocatori che hanno intascato i 100 euro associati al “2 Stella”. Chiusura infine per “1 Stella” e “0 Stella”: i canonici 10 e 5 euro di premio sono andati rispettivamente a 14.108 e 32.930 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 88milioni e 200mila euro: come investire tale somma? L’idea che suggeriamo sempre dalle pagine de ilsussidiario.net è quella di destinare una piccola parte della vincita al finanziamento di un progetto innovativo meritevole di sostegno economico. Qualche esempio? Prendete Thumby, il minuscolo portachiavi giocabile che gli stessi sviluppatori descrivono come “ridicolmente piccolo, incredibilmente carino, facilmente programmabile”. I progettisti spiegano: “I giochi moderni sono arrivati così lontano in termini di grafica e, beh, anche tutto il resto. Con i progressi nell’hardware, ora siamo in grado di fare lo stesso hardware di gioco della fine degli anni ’80 in qualcosa di piccolo e adorabile. Era possibile farlo, così l’abbiamo fatto, e ora potete giocarci voi stessi!”.

Questo è il classico caso in cui mille parole non basterebbero a descrivere l’invenzione in questione: vi basti sapere che su un obiettivo di 12 mila euro circa ne ha già ottenuto 76mila, a conferma della bontà dell’idea. Volete dare un’occhiata coi vostri occhi? Allora cliccate su kickstarter.com e decidete se, una volta diventati multimilionari, volete promuovere Thumby!

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiudiamo la nostra rubrica di approfondimento legata al Lotto e al Superenalotto dedicando il consueto spazio alla Smorfia Napoletana. Il gioco è quello di sempre: cercare di interpretare un evento di cronaca attraverso la Smorfia partenopea, così da ricavarne i numeri vincenti. Magari, direte voi: noi vogliamo provarci, nella peggiore delle ipotesi avremo ingannato l’attesa in vista dell’estrazione odierna. Ad attirare la nostra attenzione sono senza dubbio le elezioni amministrative di domenica e lunedì: al voto molte grandi città e una Regione, la Calabria.

Quali numeri giocare? Partiamo dal numero 68, corrispettivo nella Smorfia Napoletana della parola “elezioni”. Altra parola chiave? “Comune”, numero 73. All’appello non può neanche mancare il “sindaco”, numero 62. Per completare la cinquina facciamo infine un riferimento alla Calabria, optando per i numeri 45 e 47, associati rispettivamente alle figure di “presidente” e “Regione”. Saremo fortunati? Lo scopriremo solo tra qualche ora, ma comunque prima dei partiti!



