LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 2 SETTEMBRE 2021

Le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto stanno per ripartire anche oggi giovedì 2 settembre 2021: mancano poche ore e poi finalmente sarà fatta luce sui numeri vincenti del concorso Sisal numero 105/2021. In attesa di scoprire se e quando la Dea Bendata busserà alla porta, come da tradizione siamo pronti, nell’attesa, a rendervi noti i risultati dell’ultimo concorso del Lotto grazie ai dati forniti da Agipronews. E’ Roma la regina delle vincite dello scorso 31 agosto: nella Capitale un fortunato vincitore è entrato in possesso di 62.375 euro con una giocata di 1,50 euro e puntando su quattro numeri sulla ruota di Torino. Grande festa anche a Crevalcore (Bologna) dove un concorrente ha centrato una vincita da 50.250 euro puntando sulla ruota di Firenze con una giocata da soli tre numeri. In generale l’ultimo concorso del Lotto ha permesso di distribuire 5,9 milioni di euro, per un totale di 767 milioni dall’inizio del 2021.

Vediamo cosa è accaduto sul piano del 10eLotto dopo l’ultimo concorso di martedì, con cui si è chiuso il mese di agosto: tre vincite da 10 mila euro sono state realizzate rispettivamente a San Giovanni in Fiore (CS) con un 7 Doppio Oro, Cassano Magnago (VA) con un 8 e Cagli (PU) con un 6 Oro. Ed ancora, a Novi Ligure (AL) sono stati centrati due 4 da 9mila euro ciascuno. In totale nell’ultimo concorso sono stati incassati 25,7 milioni di euro, per un totale di quasi 2,9 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Se il Lotto ed il 10eLotto regalano emozioni e distribuiscono premi ad ogni concorso, non meno interesse giunge dal Superenalotto, il gioco che rinnova anche oggi 2 settembre la sua presenza mettendo in mostra un jackpot di tutto rispetto. E’ proprio questo a fare particolarmente gola ai numerosi appassionati, soprattutto dopo che anche nell’ultimo concorso è venuto meno il “6” facendo salire ulteriormente il premio massimo in caso di vincita.

L’attuale jackpot in vista del nuovo concorso di questa sera riparte infatti da quota 75,3 milioni di euro. In merito all’ultimo concorso di martedì, il primo della settimana, è stato centrato un solo “5+1” del valore di 542.972,04 euro a San Nicandro Garganico (FG) presso il punto vendita Tabacchi di via Nicola Mascolo 59. Si segnalano anche diciannove “5” da 9.745,66 euro e cinque “4 stella” da 15.858 euro. Ricordiamo infine che l’ultima maxi vincita con il Superenalotto è stata realizzata il 22 maggio scorso a Montappone (FM) quando fu centrato il jackpot da 156 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

L’assenza ad ogni estrazione del Superenalotto del “6” contribuisce a far crescere il jackpot del Superenalotto che tocca vette sempre più interessanti. Ma cosa accadrebbe in caso di vincita? A quel punto occorrerebbe fare i conti con tutto il denaro a disposizione. Dopo aver realizzato tutti i propri desideri piccoli e grandi, come investire parte del denaro derivante da una eventuale vincita? A tal proposito potrebbe essere utile dare uno sguardo alla nostra consueta rubrica incentrata sui progetti ospitati giornalmente dalla piattaforma Kickstarter e che aspettano solo di essere finanziati.

In occasione della giornata odierna siamo pronti a presentarvi uno di questi progetti che voi, con parte della vostra eventuale vincita, potreste contribuire a realizzare. “The Oracle 2022 Lunar Calendar” è un bellissimo calendario lunare del 2022 con personaggi moderni e accattivanti che ci terranno compagnia nei prossimi 12 mesi dell’anno. “Sono stata ispirata a creare questo calendario lunare perché non sono riuscita a trovare nient’altro di simile”, ha spiegato la creativa che spera adesso di raggiungere l’obiettivo di 7601 euro per la sua realizzazione. Per saperne di più cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti alla tappa conclusiva del nostro tradizionale viaggio tra i fascino sempreverde del Lotto, Superenalotto e Smorfia Napoletana. Sono i numeri, come sempre, a fare da sfondo a questi tre universi distanti ma anche così simili tra loro. Partendo da una notizia di stretta attualità proveremo a darvi una mano e fungere da ispirazione rispetto ai numeri che potrete mettere in gioco in questo secondo appuntamento della settimana all’insegna della fortuna.

Un uomo 33enne in Kosovo ha ingoiato un Nokia 3310 con batteria al litio compresa ed ha proseguito nella sua vita come se nulla fosse. Stando a quanto reso noto dal chirurgo, l’uomo era cosciente di quello che aveva fatto ma prima di recarsi in ospedale ha atteso che i dolori aumentassero. Alla fine è stato necessario un intervento durante il quale il telefonino è stato diviso in tre parti ed estratto per via endoscopica. Da questa notizia estrapoliamo alcuni numeri utili in vista della giocata odierna: Telefonino 29; Ospedale 36; Dolore 13; Stomaco 44; Operazione 78; Chirurgo 7.



