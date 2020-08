LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 20 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 82/2020. Questa sera, l’estrazione e i numeri vincenti ci riveleranno quali premi importanti verranno distribuiti in tutto lo Stivale, così come i vincitori delle quote maggiori. Prima di scoprire le ultime novità, rivediamo che cosa è successo nello scorso appuntamento, grazie ai dati ufficiali diffusi da Agipro News. In testa il 10eLotto con un bottino da 60 mila euro regalato ad un giocatore di Bologna, che ha indovinato un 8 Doppio Oro. Combinazione identica anche per Guardavalle in provincia di Catanzaro, con un premio da 20 mila euro e infine Misterbianco, nel Catanese, con un 5 Oro del valore di 10 mila euro. Le vincite del singolo appuntamento ammontano invece a 10,3 milioni di euro in tutto. Supera la soglia dei 39 mila euro un vincitore di Carpignano Salentino, nel Leccese, che ha realizzato una quaterna, quattro terni e sei ambi su Roma. Segue Signa, in provincia di Firenze, con 9.750 euro in premio e infine Teramo con un ambo secco su Venezia del valore di 7.250 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

29,7 milioni di euro: questo il Jackpot del SuperEnalotto che questa sera verrà messo in palio nel nuovo concorso della Sisal. Gli aspiranti vincitori sono già sui blocchi di partenza, pronti a sfrecciare verso la meta finale e compiere ogni tentativo per centrare la sestina vincente. Chi ci riuscirà? Prima di rispondere a questa domanda, rivediamo le vincite dello scorso martedì e i premi distribuiti. In cima alla classifica troviamo il 4+ con oltre 43 mila euro realizzati da tre vincitori, contro quattro fortunelli che si sono portati a casa più di 32 mila euro grazie al 5. A seguire troviamo il 3+ del valore di 2.818 euro e 88 tagliandi vincenti, mentre sono 368 le vincite associate al 4, con un premio da 437,59 euro. Il 3 premia invece 15.206 appassionati con 28,18 euro a testa, mentre il 2 è in leggera risalita con un bottino da 5,32 euro e 233.867 biglietti fortunati. In terz’ultima posizione troviamo il 2+ da 100 euro, imbroccato da 1.193 partecipanti, mentre 8.122 giocatori si sono intascati 10 euro ciascuno grazie all’1+. Come al solito lo 0+ mette in palio 5 euro e regala la sua vincita a 18.332 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire i cancelli e dare il segnale perchè la nuova estrazione abbia inizio. Ci sono ancora tantissimi giocatori in attesa di registrare la propria schedina, spesso per mancanza di idee sui numeri da giocare. Se siete fra gli indecisi, potete sempre contare sulla notizia che la nostra Rubrica ha selezionato per voi e che la smorfia napoletana ci aiuterà a decifrare in termini di numeri da giocare. Partiamo dalla news che ci parla di pane e decorazioni. Un artista della Carolina del Nord ha deciso di preparare un tipo di pane che ha conquistato i social in pochissimo tempo. Delle vere e proprie opere d’arte che vantano delle decorazioni scolpite a mano nell’impasto, corredate di frutta e verdura dai tanti colori. Nessuna particolare tecnica, ma solo un uso sapiente della lama di rasoio per creare le varie incisioni. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il pane, 50, l’artista, 81, il taglio, 28, la decorazione, 62, e l’impasto, 87. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece la cucina, 16.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniranno ancora una volta questa sera in occasione della nuova estrazione. Molti aspiranti vincitori stanno approfittando del tempo a disposizione, prima dell’inizio del concorso, per trovare un’idea interessante e fare così il primo investimento con la propria vincita. Un progetto da non sottovalutare, soprattutto perchè avremo davvero pochi minuti per individuare un’iniziativa utile per inaugurare il bottino appena registrato. La nostra Rubrica ha sempre un asso nella manica e anche oggi vi parleremo di una delle novità lanciate su KickStarter. Parliamo di The AirBolt, un GPS in grado di localizzare persone e oggetti in tutto il mondo. Piccolo, compatto e con 12 mesi di carica attiva, resistente a l’acqua e ultraresistente. The AirBolt promette di rispondere ad una delle domande più gettonate in tutto il globo: ‘dov’è finito il mio…?’. Spesso dimentichiamo oggetti di uso quotidiano e perdiamo tempo prezioso nella caccia al tesoro. Con The AirBolt il problema verrà risolto in un attimo, che si tratti delle chiavi di casa, del portafogli e di altro ancora. Vi piace l’idea? Per partecipare all’asta avete ancora a disposizione 28 giorni, mentre il goal da circa 30 mila euro è stato realizzato grazie agli oltre 92 mila euro versati in queste ore dai sostenitori.



