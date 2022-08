Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 AGOSTO 2022

Nuovo giro della fortuna in vista delle estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto nella prima serata di oggi, sabato 20 agosto 2022 e valevoli per il concorso n. 100/2022. Manca ormai pochissimo alla scoperta dei nuovi numeri vincenti ma nell’attesa possiamo dilettarci, come da tradizione, nell’analisi dell’ultimo concorso del Lotto, grazie ai dati sempre aggiornati resi noti da Agipronews. Un occhio di riguardo sarà riservato alle statistiche. Dopo l’ultima estrazione di giovedì 18 agosto, infatti, il 59 su Milano resta in cima alla classifica dei numeri latitanti con le sue 105 assenze collezionate. Al secondo posto troviamo il 16 su Roma, assente da 96 concorsi, mentre il podio si chiude con una doppia presenza: il 33 su Bari ed il 37 su Torino, entrambi assenti da 93 estrazioni. La top five si chiude con il 42 che sulla ruota di Milano si fa desiderare da 92 concorsi.

In merito agli ambi più ritardatari delle serie classiche, il portale Agipronews rende nota la cadenza 4 su Milano assente ormai da ben 75 turni. Tra le decine la 10-19 su Firenze è assente da 74 turni; tra le figure la 6 su Roma e la 7 su Firenze mancano invece da 52 turni. Ricordiamo sin da ora per i futuri fortunati vincitori che dal primo gennaio 2002 il pagamento varia in base all’importo di vincita: fino a 2300 euro l’importo potrà essere liquidato in ricevitoria, mentre oltre saranno eseguite varie modalità previste da Lottomatica.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

In attesa di scoprire quali saranno i numeri vincenti nel Lotto e nel 10eLotto, non bisogna abbassare la guardia per quanto concerne il nuovo concorso del Superenalotto di questo sabato 20 agosto 2022. Occhi puntati sul jackpot milionario che in assenza di “6” continua a lievitare senza sosta toccando quota 257,2 milioni di euro. Ma quali sono stati i risultati registrati nel passato appuntamento? Nel concorso di giovedì 18 agosto sono stati centrati nove punti “5” e ciascuno dei fortunati concorrenti ha potuto mettere le mani su un bel gruzzoletto del valore di 28.074,52 euro a testa. Agipronews segnala anche due “4 stella” da 30.821 euro ciascuno.

Ovviamente la maggiore attenzione in vista della nuova estrazione del Superenalotto è tutta concentrata sul jackpot che non viene intercettato dall’ormai lontano 22 maggio 2021 a Montappone (FM), quando un fortunato concorrente centrando l’intera combinazione si portò a casa la somma di 156 milioni di euro. Quella di stasera potrebbe essere l’estrazione fortunata attesa da oltre un anno?

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto messo in palio ha ormai raggiunto una somma record e rappresenta attualmente il jackpot più ricco del mondo. Alla luce di un eventuale premio milionario così importante, come si potranno impiegare tutti i soldi in questione? Sono in tanti i concorrenti che fantasticano alla ricerca di una risposta e tra chi spera di poter impiegare il denaro vinto per poter realizzare i propri sogni e chi invece auspica di poterli investire, qualcuno potrà impiegarne una parte anche per finanziare dei creativi che sperano proprio di trovare chi crede in loro.

A tal proposito vi illustriamo uno dei tanti progetti contenuti su Kickstarter, “Casacru Bamboo”: si tratta di una nuova serie di asciugamani realizzati in una trama particolare in grado di asciugare il corpo come mai prima d’ora. Un progetto molto interessante ed innovativo ma che richiede la mano degli utenti per poiter essere pienamente finanziato.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ultima tappa del nostro odierno viaggio tra il Lotto ed il Superenalotto è quella che ha a che fare con la smorfia napoletana. Ciò che accomuna questa tradizione con i giochi sopra citati sono i numeri ed il loro affascinante significato. Vi trovate in questo momento a secco di idee in merito alle cifre da mettere ancora in gioco nel nuovo concorso in arrivo? C’è ancora un po’ di tempo a disposizione per tentare la sorte, scopriamo in che modo.

Partendo da una notizia di stretta attualità andremo come sempre ad estrapolare alcuni numeri che potrebbero essere utili ma soprattutto rivelarsi fortunati. Notizia recente è la presenza di Linda Evangelista su Vogue dopo l’intervento che l’ha sfigurata. La top model copre però il collo con un foulard. Ed ecco la serie di numeri che vi consigliamo: top model 7; operazione 78; donna sfigurata 20; foulard 9; collo 1 e rivista 82.











