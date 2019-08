LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 AGOSTO 2019

Un’altra giornata di estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi, martedì 20 agosto 2019. Tra qualche ora saranno disponibili i numeri vincenti del nuovo concorso Sisal. Senza pausa tra l’altro, per quanto riguarda il Superenalotto, visto che ieri è stata recuperata l’estrazione saltata a Ferragosto. E allora è arrivato il momento di proporre nuove giocate per tentare la fortuna e provare a mettere le mani su una bella vincita. Per quanto riguarda il Lotto, si può fare affidamento anche ai numeri spia. E allora scopriamo quali possono essere i numeri “preannunciati” da quelli spia. La tabella Sisal indica per ogni estratto, il cosiddetto “numero spia” ben 5 numero, gli “spiati”, che avrebbero maggiore probabilità di uscire nell’estrazione successiva. A Bari il primo estratto è stato il 2, questo vuol dire che i numeri 9, 34, 42, 45 e 88 hanno più probabilità di uscire. A Cagliari il numero spia è 76, quindi gli spiati sono 28, 30, 69, 81, 86. Il primo estratto a Firenze è stato il 34, cui corrispondono come numeri spiati: 27, 48, 50, 73, 74. A Genova c’è l’89, quindi 8, 10, 49, 53 e 90. L’87, primo estratto a Milano, preannuncia l’uscita sulla medesima ruota dei numeri 41, 79, 80, 82 e 89. Al numero spia 14 su Napoli invece corrispondono 6, 27, 29, 43 e 86. Passiamo al 55 primo estratto su Palermo: i numeri spia in questo caso sono 54, 55, 58, 70 e 80. A Roma c’è il 90, con i seguenti numeri spiati: 8, 24, 45, 86, 89. E poi c’è il 71, primo estratto su Torino. Ecco i numeri spiati: 7, 31, 32, 37 e 85. Infine, il 61 primo estratto su Venezia con i numeri che hanno più probabilità di essere estratti che sono: 8, 12, 19, 21 e 40.

LE VINCITE DEL LOTTO, LE REGIONI FORTUNATE

Tante novità in arrivo per gli amici del Lotto e 10eLotto: non solo i numeri vincenti del concorso di oggi, ma anche i premi associati ad ogni combinazione fortunata. L’appuntamento speciale con i due giochi italiani avverrà già il primo giorno della settimana, vista la pausa dovuta al Ferragosto appena passato. Non ci sono ancora notizie certe sui premi legati all’estrazione dello scorso sabato, ma tutti gli appassionati potranno scoprire con noi l’andamento della classifica regionale. La Campania continua a mantenere saldo il primato come guida della Top 5, superando ancora una volta l’ammontare registrato dalla rivale Lombardia. I giocatori campani registrano infatti oltre 756 mila euro ottenuti grazie a 20.324 tagliandi vincenti, mentre gli amici lombardi si fermano a meno di 703 mila euro con 28.824 vittorie. Segue la Sicilia con un montepremi da oltre 566 mila euro e 16.502 biglietti fortunati, mentre la Puglia la supera in vincite, con 17.042 giocate vincenti, e non supera la soglia dei 492 mila euro per quanto riguarda i bottini. Infine il Lazio con 13.505 combinazioni fortunate e un montepremi finale di oltre 413 mila euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Dopo che il Jackpot record è stato estratto, per gli appassionati del Superenalotto è ripartita la corsa al montepremi di questo concorso Sisal. A una settimana dalla vincita di Lodi, il Jackpot arriva a 51,8 milioni di euro per l’estrazione di oggi. E questo perché ieri nessuno ha centrato la sestina vincente. Le quote dell’ultimo concorso, quello servito per recuperare l’estrazione “saltata” a Ferragosto, sono comunque interessanti. Ci sono stati infatti diversi “5”, ognuno dei quali ha fruttato una vincita di 45.746,11 euro. Le schedine risultate vincenti sono state tre. Il numero comincia a salire man mano che si scende di categoria, ma diminuisce l’importo del premio. Chi, ad esempio, ha centrato il “4” ha vinto 345,25 euro. E sono 408 in questo caso le giocate fortunate. Vanno 26,47 euro a chi ha realizzato il “3”, per un totale di 15937 vincite. Quindi i 5,28 euro per i punti “2” per 247393 vincite. Torniamo a somme ghiotte con il Superstar: il “4 stella” dell’estrazione di ieri vale 34.525,00 euro per il fortunato possessore della schedina vincente. Il “3 stella” invece ha premiato i fortunati con 2.647,00 euro. In tal caso parliamo di 86 schedine fortunate. E poi ci sono i 100 euro vinti da chi ha centrato il “2 stella”, per un totale di 1309 schedine vincenti. Ma non è finita qui: c’è “1 stella” che vale 10 euro (9326 vincite), mentre a 20946 vincite vanno 5 euro per il “0 stella”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti ci attendono anche questa sera: al via fra poche ore la nuova estrazione, la prima di questa terza settimana di agosto. I numeri vincenti ci verranno svelati fra pochissimo, ma gli appassionati sono ancora in tempo per poter registrare schedine e combinazioni preferite. Chi non ha ancora individuato i numeri da giocare potrà inoltre affidarsi ai consigli della smorfia napoletana, oracolo storico del gioco italiano e persino della nostra Rubrica. Anche oggi vi proponiamo una notizia, che ci porta fino in Canada, dove poco tempo fa un uomo ha messo in vendita la propria casa. Un evento ordinario a prima vista, ma che nasconde in realtà un problema di fondo. Sembra infatti che Kane Blake sia stato costretto a traslocare a causa delle continue molestie di un vicino, dal comportamento imprevedibile. Per questo al momento di cercare possibili acquirenti, ha deciso di specificare con un cartello di vendita quale fosse il motivo che lo stava spingendo a cambiare quartiere. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il Canada, 10, il trasloco, 88, il vicino, 43, la casa, 71, e la vendita, 86. Come Numero Oro scegliamo invece la molestia, 50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA