LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 APRILE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 20 aprile 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 47/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto sabato scorso in quanto a vincite assegnate. Iniziamo il nostro percorso a ritroso partendo dal gioco del Lotto: è agipronews.it ad informarci del fatto che le vincite più importanti di giornata sono andate a due giocatori di Recco, in provincia di Genova, e Spino d’Adda (CR). Questa coppia di fortunata ha vinto 23.750 euro a testa: l’anonimo ligure grazie alla serie 1-13-47, quello lombardo con il terzetto 1-13-73. Seconda piazza per importo incassato sabato scorso che spetta alla città di Catania: in Sicilia il terno 4-15-21 su tutte le ruote ha regalato infatti 22.500 euro, lo stesso importo assegnato a Nettuno, in provincia di Roma (11-19-68 sulla ruota di Cagliari) e a Palermo (15-21-31 sulla ruota omonima). Capitolo 10eLotto: in un concorso che ha distribuito premi per oltre 29 milioni, per un totale di 1,3 miliardi dall’inizio dell’anno, gli onori della cronaca spettano ad un fortunato giocatore di Matera che si è portato a casa 100mila euro con una giocata da un solo euro abbinata alla modalità frequente, indovinando nove numeri su nove. Festa anche a Sociville (SI) per i 50mila euro vinti con una giocata frequente da 3 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci adesso sulle quote assegnate con il Superenalotto e il Superstar di sabato. Per quanto riguarda il primo dei due concorsi appena citati, ancora una volta “6” e “5+1” sono rimasti a secco di vincitori. Il premio più alto di giornata è quello da 31.275,81 € fatto proprio da 8 giocatori che hanno fatto “5”: di certo non si lamenteranno. Con il “4” troviamo invece premi per 789 giocatori: per loro una vincita da 321,37 euro. Il “3” ha distribuito 25,14 euro a 30.460 giocatori, mentre il “2” ha assegnato un premio di consolazione da 5 euro tondi a 485.132 giocatori. Come sono andate le cose per quanto riguarda il concorso “gemello” del Superenalotto? Vediamolo insieme! Il SuperStar di sabato si è caratterizzato per il “4 Stella” totalizzato da 8 anonimi che hanno intascato così 32.137,00 €: auguri a loro! Il “3 Stella” da 2.514,00 € è andato a 169 giocatori, mentre i 100 euro che da tradizione sono associati al “2 Stella” sono stati vinti da 3012 fortunati. Ultimi due premi di giornata sono “1 Stella” e “0 Stella”, rispettivamente da 10 e 5 euro di importo, andati a 20.250 e 41.582 giocatori. Meglio di niente…

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 139.900.000 €: ci permettiamo di dire che con una tale cifra a disposizione il minimo che possiate fare in caso di vincita è restituire una piccola parte di fortuna, magari sostenendo un progetto innovativo meritevole di attenzione. Nel caso abbiamo l’idea che fa per voi: si tratta di “Wild Building”. Di che si tratta? Gli sviluppatori, che chiedono di finanziare il loro progetto sulla piattaforma kickstarter.com, ne parlano in questi termini: “Lampade colorate, portatili, con un magnete!”. Per usare le loro parole, si tratta di “lampade ad illusione ottica” che riproducono le sagome di cinque animali: lupo, tucano, pellicano, pavone e balena. Gli sviluppatori spiegano: “Sono carini, alla moda e pratici. Perfetti da usare come luce notturna per i bambini o come pezzi decorativi nel tuo salotto, ti sentirai connesso alla natura mentre sei a casa”. Volete farvi un’idea più precisa? Lo comprendiamo: l’occhio vuole la sua parte: allora cliccate qui!

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Nel consueto approfondimento dedicato da ilsussidiario.net alle estrazione di Lotto, Superenalotto e compagnia cantante non può mancare lo spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre prendiamo spunto da un fatto di cronaca che ha colpito in maniera particolare la nostra attenzione, lo interpretiamo secondo la Smorfia partenopea e…incrociamo le dita per voi! L’argomento delle ultime ore è senza dubbio la nascita di una SuperLega calcistica composta da alcuni dei più ricchi e blasonati club europei che dovrebbe sostituire la Champions League. Impossibile allora non partire dal numero dei Club Fondatori, ovvero il 12. Qualcuno, parlando della mossa delle squadre in questione, ha parlato di vero e proprio “scisma”, corrispondente nella Smorfia Napoletana al numero 49. Grande protagonista è ovviamente il “calcio”, numero 1, mentre il “tifoso”, numero 66, al momento è costretto ad osservare le mosse dei club senza avere troppa voce in capitolo. Come finirà la vicenda? Ci sarà una “guerra”, numero 56, o grazie ai tanti – troppi – interessi in ballo scoppierà la “pace” (numero 71)?



