Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 APRILE 2023

Anche oggi, giovedì 20 aprile, si terrà l’estrazione del Lotto e dei giochi associati, tra cui il Superenalotto e il 10eLotto! Si tratta del secondo appuntamento settimanale, dopo l’estrazione di martedì 18, ed in vista dell’ultima, sabato 22, che chiuderà questa nuova settimana di ricchissimi premi! Bisognerà, come sempre, attendere questa sera per conoscere l’esito delle tre estrazioni, che noi de ilSussidiario.net seguiremo passo passo con voi lettori!

Nel frattempo che attendiamo che vengano ufficialmente aperte le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, recuperiamo quanto successo in occasione dello scorso appuntamento, quello di martedì 18 aprile! Partendo dal principale di questi giochi, ovvero il Lotto, rivolgiamoci al sito Agipronews che riporta tutti gli esiti, le quote e le vittorie di ogni gioco a premi. Martedì è stata premiata Pisa, che ha registrato la vittoria più alta della giornata, pari a 22.500 euro grazie ad un terno sulla ruota del Lotto di Firenze. Ottimi risultati anche in Piemonte dove sono stati vinti complessivamente più di 24mila euro, a Fara Novarese e a Novara. Terzo posto per Taranto che ha segnato una vincita al Lotto da ben 14.750 euro, mentre Perugia si è piazzata poco sotto con 14mila euro tondi. Complessivamente sono stati distribuiti premi pari a 5,67 milioni di euro, per un totale annuale di 332 milioni nel solo Lotto.

Buoni anche i risultati segnati nell’ultimo concorso del 10eLotto, che si tenuto martedì 18 aprile. Primo posto del podio per Reggio Emilia, con la vincita più alta, pari a 50 mila euro, segnati grazie ad un “9 Oro”. Due premi in provincia di Aquila, pari a 20 mila a Celano, con un “9”, e a 10mila a Lucoli con “6 Doppio Oro”. Terzo posto del podio per Brolo, in provincia di Messina, grazie ad un “6 Oro” che è valso ad un giocatore ben 15mila euro. Complessivamente, i premi del 10eLotto sono ammontati a 29 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a ben 1,2 miliardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Archiviati gli ottimi e ricchi esiti del Lotto e del 10eLotto, rivolgiamo ora la nostra attenzione all’estrazione di martedì 18 aprile del Superenalotto, il gioco che garantisce i premi più vantaggiosi! Dall’ultima estrazione, come sempre, dipende il nuovo jackpot della settimana, che in questo 20 aprile ammonta a ben 19,2 milioni di euro dato che nell’ultima estrazione non è stato acciuffato nessun punto da “6”. Martedì 18, comunque, anche senza 6, sono stati centrati ben 13 punti da “5” che sono valsi la bellezza di 17.129,42 euro a giocatore. Un altro fortunatissimo giocatore, invece, è riusto ad indovinare l’unico “4 stella” della giornata, che gli è valso la bellezza di 52.180 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

In attesa di scoprire l’esito della nuova estrazione del Superenalotto che potrebbe rendere milionario qualche fortunato giocatore, cerchiamo anche di capire come si potrebbe investire il proprio ricco bottino derivante dal jackpot, magari accumulato anche grazie al Lotto o al 10eLotto! Ovviamente si potrebbe pensare alle proprie esigenze e necessità, e magari anche aiutare qualche amico o caro in difficoltà economica.

Tuttavia, fatto questo, si potrebbe anche prendere ispirazione dalla piattaforma Kickstarter, che raccoglie migliaia di progetti innovativi in attesa di essere finanziati! Oggi rivolgiamo l’attenzione al taccuino Ascent, che promette di essere letteralmente indistruttibile. La copertina è fatta in fibra di carbonio, mentre le pagine sono realizzate in carta calcarea pressata, impermeabile e quasi impossibile da strappare. Corredato anche di penna che si ripone perfettamente all’interno della spirale, è totalmente magnetico e promette di resistere ad ogni urto, sollecitazione e condizione meteorologica.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I ricchi premi in palio nel Lotto, nel Superenalotto e nel 10eLotto, potrebbero aver fatto gola a qualche aspirante giocatore, che tuttavia ora si trova dubbioso sui numeri da puntare. Un buon aiuto potrebbe venire dal classico meccanismo della Smorfia napoletana, che traduce in numeri sogni, notizie e sensazioni. Per capire meglio come funziona facciamo un esempio, prendendo il recente annuncio da parte di Fausto Brizzi e Silvia Salis di essere in dolce attesa del loro primo figlio assieme (lui è già padre da una precedente relazione), un maschietto! La Smorfia traduce i genitori con il 9, mentre la mamma e il papà sono associati rispettivamente al 52 e al 9. La gravidanza è indicata dal numero 89, mentre il figlio è il 50.











