Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 DICEMBRE 2022

Il concorso Sisal numero 152, con le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto e i loro numeri vincenti, concederà un primo, ricco dono di Natale a qualche fortunato scommettitore? Chiaramente, questo è l’auspicio che accompagna i giocatori di tutta Italia in questo martedì 20 dicembre 2022. Per ingannare l’attesa, riavvolgiamo il nastro temporale, andando a scoprire quanto è accaduto in occasione dei sorteggi di sabato 17 dicembre, con particolare riferimento al Lotto. È arrivata a Cavallino Treporti, in provincia di Venezia, la vincita più alta; infatti, nella località veneta sono stati vinti 43.478,26 euro con l’opzione Simbolotto sulla ruota di Venezia, in seguito a una giocata del valore di 4 euro. A Sacile, in provincia di Pordenone, vinti 22.500 euro grazie al terno 15-69-72 sulla ruota di Firenze. Da segnalare poi una vincita di 21.660 euro a Terralba, in provincia di Oristano, con i numeri 8-26-59-82 giocati su tutte le ruote. Si è anche registrata una tripla vincita a Milano: la prima da 14.250 euro, la seconda da 12.500 euro e la più bassa del valore di 9.750 euro. Protagonista anche la provincia di Napoli con tre vincite: la più alta è arrivata ad Acerra, del valore di 12.450 euro, mentre nel capoluogo sono stati vinti 12mila euro. Infine, a Pozzuoli, vinti 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio anno.

SUPERENALOTTO LOTTO 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 17 dicembre: vinto 1,1 mln!

Per ciò che riguarda invece il 10eLotto, la Lombardia ha collezionato vincite complessive per 161.900 euro. La più alta di giornata è arrivata da Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, grazie a un 7 Doppio Oro da 100mila euro, seguito da un 7 Oro da 20mila euro realizzato a Somaglia, in provincia di Lodi. A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, invece, sono stati vinti 13mila euro con un 6 Oro; a Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, è stato indovinato un 8 da 12.500 euro, mentre a Milano un 6 Doppio Oro è valso 10mila euro. Chiude Cerro Maggiore, in provincia di Milano, con un 7 Oro da 6.400 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25 milioni di euro, per un totale di oltre 3,5 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 17 dicembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO STASERA

Non soltanto il Lotto e il 10eLotto: anche il Superenalotto andrà in scena nella serata di oggi e il suo montepremi da urlo è pari a 330,2 milioni di euro. Una cifra difficile anche solo da concepire mentalmente, frutto di un’assenza prolungata del “6”, che non viene centrato dal 22 maggio 2021, quando a festeggiare fu uno scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo. Intanto, ricordiamo che nell’estrazione del Superenalotto di sabato 17 dicembre è stato centrato un “5+1” da 1.146.915,35 euro presso il punto vendita Sisal di via Padova 6 a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Inoltre, sono stati undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 33.685,63 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 25.608 euro ciascuno.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 10eLotto 15 dicembre: la Smorfia...

Come recita una nota Sisal, “in 25 anni Superenalotto ha accompagnato l’evoluzione del Paese e il costume degli italiani e, grazie alla sua capacità di innovarsi, continua a rappresentare un’occasione di coinvolgimento sempre attuale, oggi arricchita anche dalla possibilità di giocare online e vivere un’esperienza anche digitale. WinBox, lanciato un anno fa, rappresenta l’innovazione a Superenalotto che meglio dimostra questa capacità di essere al passo con i tempi, poiché, attraverso una esperienza digitale con la app Superenalotto, mette in palio premi addizionali immediati e una seconda chance dopo l’estrazione”.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Avete già pensato a come investire il jackpot del Superenalotto? Sì, lo sappiamo, non è affatto semplice centrare tutti e 6 i numeri del concorso, ma qualora spettasse a voi tale onore, come gestireste quel consistente gruzzolo di denaro? Oltre alle vostre esigenze personali e a quelle delle persone a voi care, potreste – per esempio – decidere di sostenere finanziariamente uno dei progetti inseriti sulla piattaforma Kickstarter, a cura di creativi sparsi in ogni angolo del pianeta.

Merita di essere considerata senza dubbio “TMB – The Modular Bottle“. Ecco la descrizione: “Ogni TMB è dotata di una varietà di tappi, in modo da poter essere utilizzata in qualsiasi situazione: al lavoro, in palestra o semplicemente in borsa. L’interno è in vetro borosilicato resistente, per cui le vostre bevande avranno un sapore perfetto, indipendentemente dal numero di volte in cui lo userete. Un altro vantaggio è che è molto facile da pulire. La parte centrale è traslucida, così da permettere di vedere quale liquido è contenuto al suo interno e quanto ne rimane. Perché proprio il vetro? La risposta è facile: le bottiglie di plastica emanano un cattivo odore dopo un certo numero di utilizzi, soprattutto se non vengono pulite subito dopo aver finito di bere. D’altra parte, i bicchieri che abbiamo in casa sono in vetro e facili da pulire, indipendentemente dal numero di volte che li usiamo. Per contenere i liquidi non c’è materiale migliore del vetro”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo il nostro itinerario tra i numeri del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto con l’appuntamento, immancabile, con la smorfia napoletana, da sempre oracolo prediletto dei giocatori, in grado di attribuire sfere di significato diverse a ciascun numero. Proviamo a servircene anche noi de “IlSussidiario.net”, con l’intento di individuare una cinquina fortunata da consigliare a voi lettori.

Prendiamo quindi spunto da una delle notizie del giorno. La Nazionale di calcio dell’Argentina si è laureata campione del mondo. L’aereo di Messi e compagni è atterrato a Buenos Aires quando erano da poco passate le 2 di notte locali, l’alba italiana e ad attendere i calciatori, sulla pista, c’era l’autobus scoperto, pronto a portare il numero 30 del PSG e gli altri giocatori fino al centro della città. De Paul, Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi e Julián Álvarez sono saliti sul tetto dell’autobus. La squadra è passata sotto un arco di trionfo con la scritta “Grazie, Campioni”. Ma quali sono i numeri connessi a questa notizia calcistica e, al tempo stesso, iridata? Partiamo subito con il 55 (campione), per proseguire quindi con il numero 84 (mondo). Ci sono poi il 63 (trofeo), il 2 (festa) e il 38 (pulce, soprannome di Leo Messi, uomo simbolo di questo campionato del mondo per la Selección).











© RIPRODUZIONE RISERVATA