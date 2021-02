LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 20 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 20 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 22/2021. Ciò che non può mancare prima di dedicarci alle estrazioni di oggi è uno sguardo alle statistiche di giovedì scorso. Per quanto riguarda il Lotto è come sempre agipronews.it a dirci i vincitori del giorno: su tutti spicca un anonimo di Piacenza, che con una puntata complessiva di 5 euro sui numeri 7-12-47-58 sulla ruota di Roma ha realizzato un ambo, un terno e una quaterna per una vincita totale di 125.250 euro. In una giornata che ha distribuito 8 milioni di euro di premi complessivi sul podio delle vincite salgono anche i 26.250 euro vinti a Giussano, nella provincia di Monza e della Brianza, e i 23.750 vinti ad Agropoli (SA). Capitolo 10eLotto: a braccetto sono andati due giocatori di Pesaro e Pioltello, in provincia di Milano: i due fortunati hanno azzeccato 9 dei 10 numeri giocati, con una puntata da 3 euro, vincendo 50mila euro a testa. I due “gemelli della fortuna” hanno giocato su un un’estrazione frequente centrando il Numero Oro. Da segnalare, poi, altre due vincite da 20mila euro registrate a Locorotondo (BA) e Pianella (PE).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Adesso diamo uno sguardo alle quote del Superenalotto di giovedì scorso, 18 febbraio 2021. Ancora una volta nessuno ha vinto il Jackpot associato al “6”, così come vacante è rimasta la casella associata al “5+1”. Il “5” è stato il primo premio per importanza ad essere stato assegnato: in nove hanno vinto 21.750,75 €, mentre con il “4” sono stati 508 i giocatori che si sono intascati il premio da 400,38 euro. Il “3” ha regalato 31,14 € a 19.398 giocatori, mentre il “2” ha fatto sì che in 310.620 mettessero le mani su un premio da 6,00 €. Spostiamo adesso la nostra attenzione sui risultati del SuperStar di giovedì, il concorso “gemello” del Superenalotto: anche qui nessuno ha vinto il premio più alto di giornata, ma un giocatore ha vinto 40.038,00 € facendo 4 Stella. Il “3+SuperStar” ha donato invece 3.114,00 € a 223 anonimi, mentre i canonici 100 euro del 2 Stella sono andati a 3.546 fortunati. Chiusura per i premi da 10 e 5 euro associati a “1 Stella” e “0 Stella” vinti rispettivamente da 25.583 e 65.401 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Quando manca ormai poco all’estrazione del Superenalotto avete già deciso cosa fare in caso di vittoria del Jackpot? Oggi il montepremi ha toccato quota: 110.300.000 €, che ne direste di finanziare almeno un’idea innovativa in caso di vittoria? Il suggerimento de ilsussidiario.net è quello di scegliere uno dei tanti progetti innovativi che sperano di trovare sostegno economico sulla piattaforma kickstarter. Non sapete da dove iniziare? Noi oggi vi parliamo di AURA. Per descriverlo usiamo le parole utilizzate dagli stessi sviluppatori: “Tutti amano le piante nelle loro case. Ma a volte, tenere traccia degli orari di irrigazione può essere davvero difficile. Ci sono momenti in cui vi dimenticate quando è stata l’ultima volta che avete innaffiato le vostre piante? Avete troppe piante per tenere traccia dei loro orari di irrigazione? Con AURA non dovete preoccuparvi di questo. Ogni volta dopo aver innaffiato, basta girare l’indicatore superiore per impostarlo sull’ultimo giorno in cui avete innaffiato. In questo modo, potete sempre guardare indietro e tenere traccia del programma di irrigazione della vostra pianta. Inoltre, ruotando la fioriera, la pianta ha uguale accesso alla luce per una crescita equilibrata. Ogni vaso è progettato con un vassoio in modo da poter invasare direttamente nella fioriera e sapere che la vostra pianta sta ancora sperimentando un drenaggio adeguato. Aggiungi la tua scelta di piante e sei pronto a partire!”. Curiosi di vedere come funziona e se vale la pena investire parte del vostro jackpot? Cliccate qui per farvi un’idea!

LA SMORFIA NAPOLETANA

Anche oggi, sabato 20 febbraio 2021, non fa eccezione: gli indecisi rispetto ai numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto ci sono sempre. Così come c’è – non potrebbe essere altrimenti – l’appuntamento con la rubrica de ilsussidiario.net dedicata alla Smorfia Napoletana che tenta proprio di venire in soccorso degli eterni indecisi. Partiamo come sempre da un evento di cronaca che ha colpito la nostra attenzione per tirare fuori l’ispirazione. Oggi non possiamo non parlare della prima giornata nazionale dedicata al personale sanitario, ad un anno esatto dall’inizio della diffusione del coronavirus anche in Italia con la scoperta del paziente 1 di Codogno. Puntiamo allora inevitabilmente sul numero 90 di “virus”, ma anche sul numero 75 che corrisponde al “camice” e al 10 che sta per “bianco”. La parola “medico” nella Smorfia partenopea corrisponde poi al numero 12. Per tutti loro vale il numero 25: ovvero la “riconoscenza”.



