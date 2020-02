LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 20 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 20 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 22/2020. Il Lotto e il 10eLotto stanno per dare il via al nuovo concorso: gli appassionati dei due giochi italiani non vedono l’ora di scoprire tutto sui numeri vincenti e i premi di oggi. Chissà inoltre quale delle regioni dello Stivale riuscirà a centrare i bottini più interessanti! Per ora possiamo solo conoscere i risultati della scorsa estrazione, come sempre diffusi da Agipro News. La classifica delle vincite vede in testa il Lotto con la provincia di Rieti: un fortunello di Poggio Mirteto ha indovinato una combinazione di quattro numeri su Roma e si è portato a casa più di 124 mila euro in premio. La vincita è diventata persino più ricca grazie agli stessi numeri, giocati però su Tutte le Ruote e che hanno premiato il vincitore con 12 mila euro. Il totale è quindi di 137 mila euro. Troviamo poi Firenze con un tesoretto da 40 mila euro e Palermo con 39 mila euro. Per le vincite del 10eLotto, al primo posto troviamo Pogliano Milanese, in provincia di Milano, con 100 mila euro registrati con un 9 Doppio Oro e in modalità frequente. In provincia di Treviso, a Conegliano, è stato imbroccato invece un premio da 50 mila euro con un 9 Oro. Segue Domodossola (VB) con 20 mila euro e un 9. Il montepremi dello scorso martedì ammonta invece a più di 30 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

24,1 milioni di euro: questo il valore del Jackpot del SuperEnalotto per l’estrazione di questa sera. Il montepremi continua a crescere sempre di più e il valore aumenta ad ogni sua assenza. Per fortuna ci pensano le quote minori a regalare qualche soddisfazione a tutti gli appassionati della Sisal, come possiamo intuire dai dati ufficiali legati al concorso dello scorso martedì. La statistica delle vincite ci segnala l’assenza di 5+1, 5+ e 4+, mentre il premio maggiore è quello del 5, pari a oltre 90 mila euro. Il bottino è stato centrato da due fortunelli. Sono invece 102 i tagliandi vincenti abbinati al 3, del valore di 3.363 euro, mentre saliamo a 397 per i partecipanti che hanno indovinato il 4 da 472,34 euro. Stabile il 3 con un tesoretto da 33,43 euro e 16.565 vincite, mentre in salita il 2. Il premio è infatti di 6,11 euro, mentre i vincitori sono 281.307. Le ultime tre posizioni della classifica sono affidate come sempre al filone SuperStar. Iniziamo con il 2+ da 100 euro, registrato da 1.883 biglietti fortunati e seguito dall’1+. In questo caso il premio è da 10 euro per ciascuno dei 13.370 partecipanti che hanno azzeccato la combinazione. In ultima battuta troviamo i 5 euro dello 0+, che premia 22.425 giocatori.

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono pronti: il tavolo dei premi è già imbandito e il nuovo concorso sta per iniziare. Gli appassionati stanno ultimando in queste ore i passaggi finali del gioco prima di assistere all’estrazione. Dalla compilazione della schedina fino al taglio del nastro, passando per i numeri da giocare e le ricevitorie da raggiungere. Alcuni però hanno già completato tutti gli step necessari e si vedono fin da ora sul podio dei vincitori. Anche se qualcuno ha ancora dei dubbi su come spendere la prima fetta del proprio tesoretto, su quale idea utile investire una parte della vincita. Una domanda a cui la nostra Rubrica ha già risposto e non senza l’aiuto di KickStarter. Abbiamo selezionato per voi un progetto lanciato sulla piattaforma di crowdfunding che di sicuro piacerà alle mamme e ai papà. Si tratta di Bobby, un dispositivo in grado di trasformare qualsiasi seggiolino per neonati in una baby sedia a dondolo. Il funzionamento di Bobby è molto semplice: il dispositivo ha una calotta superiore dotata di ammortizzatori che vengono alzati e abbassati dal motore interno. Basterà poggiare la parte frontale sulla calotta per creare l’effetto culla, mentre la batteria interna di lunga durata assicurerà il funzionamento del dispositivo per 7 ore oppure per 14 sessioni da 30 minuti ciascuna. Bobby si può ricaricare facilmente grazie alla micro USB, oppure si può usare la stessa porta per compiere l’operazione inversa, ovvero caricare smartphone e tablet. Il goal da raggiungere invece ammonta a 70 mila euro: l’asta sarà attiva per 31 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi non saranno più un mistero fra pochissimo: dobbiamo solo aspettare l’inizio del concorso di stasera per scoprire tutte le novità sull’appuntamento di questo giovedì. Prima però assicuriamoci di aver registrato le nostre schedine, ovviamente dopo aver trovato i numeri da giocare. I dubbi in questa fase sono leciti e anche per questo la nostra Rubrica ha già selezionato per voi una news da analizzare con la lente d’ingrandimento della smorfia napoletana. Parliamo dell’India e in particolare di un tempio molto frequentato da cittadini e turisti. Sono milioni infatti i pellegrini che ogni hanno decidono di raggiungere la meta e offrire il proprio contributo. Secondo una leggenda locale infatti, la divinità a cui è stato dedicato il tempio si è indebitata per celebrare un matrimonio lussioso e per ripagare la somma ricevuta in prestito, ha dovuto chiedere l’aiuto dei suoi fedeli. Un contributo particolare, visto che non si parla di soldi ma di capelli. La tradizione continua ancora oggi: ogni giorno chi visita la struttura si fa rasare il capo e regala la propria chioma alla divinità. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il tempio, 15, i capelli, 55, l’offerta, 44, il devoto, 70, e il debito, 69. Come Numero Oro scegliamo invece l’India, 7.



