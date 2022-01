Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 GENNAIO 2022

Nuovo appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 20 gennaio 2022. Mancano poche ore e poi potremo conoscere i numeri vincenti del concorso Sisal n. 9/2022 che andrà in scena nell’appuntamento centrale della settimana. Prima di conoscere le prossime cifre vincenti, diamo subito uno sguardo ai risultati relativi all’ultima estrazione del Lotto forniti dal portale Agipronews. Una vincita da 47500 è stata messa a segno grazie ad una giocata online avvenuta sul sito Sisal da parte di un concorrente di Annone Veneto (VE). Stando a quanto riferisce una nota, si tratterebbe di una appassionata 50enne, nonché cliente nuova di zecca dal momento che è iscritta al portale solo dallo scorso settembre. In generale, tra le altre importanti vincite nel Lotto segnaliamo anche quella da 64500 euro realizzata a Fonte Nuova, in provincia di Roma con una giocata da 1,50 sulla ruota Nazionale. Un concorrente di Spoltore (Pescara) ha invece ottenuto un premio da 64500 euro puntando sulla ruota di Palermo. Altra vincita importante, quella realizzata a Milano da 47500 euro. In tutto l’ultimo concorso Lotto ha distribuito 6,5 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno sono stati totalizzati premi per 61,4 milioni di euro.

Ora uno sguardo per quanto riguarda il 10eLotto: l’ultimo concorso di martedì 18 gennaio ha visto protagonista la Calabria con una vincita da 50 mila euro realizzata a Vibo Valentia con un 9 Oro. Anche la Lombardia ha festeggiato con il premio da 10mila euro a Oggiano (Lecco) con un 5 Doppio Oro. Vinci 10mila euro a Seveso e 8mila euro a Desio, mentre altri 7500 euro sono stati realizzati a Milano. In tutto, l’ultimo concorso del 10eLotto ha permesso di realizzare premi per 25,9 milioni di euro mentre in totale si è raggiunta quita 184 milioni dall’inizio del 2022.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Messi da parte i fantastici risultati realizzati nei precedenti giochi del Lotto e 10eLotto, l’attenzione si sposta come da tradizione sul Superenalotto. Lo storico gioco continua a mancare ancora il fatidico e ricco “6” il cui jackpot vola a quota 143,3 milioni di euro. Ormai l’attesa ha raggiunto i massimi livelli ed i concorrenti che si avvicinano a questo gioco sperano di poter intercettare i fatidici sei numeri che potrebbero portare alla ricca vincita capace di poter stravolgere definitivamente le proprie esistenze.

L’ultima vincita degna di nota, molto vicina all’attuale jackpot, è stata realizzata quasi un anno fa, il 22 maggio 2021, a Montappone (FM) ed è stata pari a 156 milioni di euro. Nel precedente concorso, nonostante l’assenza del ricco “6” sono stati centrati sei “5” del valore di quasi 34 mila euro a testa. Si segnalano anche due “4Stella” da quasi 40 mila euro ciascuno. La Dea Bendata si farà viva in questo giovedì 20 gennaio? Non ci resta che scoprire i nuovi risultati odierni!

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

La cifra messa in palio con il jackpot del Superenalotto è diventata sempre più importante ed in tanti concorrenti dovrebbero iniziare a domandarsi in che modo potranno gestire l’intero denaro in caso di vincita. Se una buona parte darà adoperato per i piccoli e grandi progetti, ne avanzerà sicuramente anche per finanziare qualcosa a cui si tiene in modo particolare. Ecco allora che anche in questo nuovo appuntamento non manca lo spazio dedicato alla rubrica sui progetti accolti dalla piattaforma Kickstarter, dove sarà possibile inoltrarsi in un mondo di artisti sensazionali e bravissimi, che stanno cercando proprio il vostro aiuto.

Oggi vi parliamo di “Queer Chat #2”, ovvero la seconda zine annuale con 15 artisti LGBT+: ogni pagina della rivista è uno spotlight dell’artista, che mette in mostra un diverso artista queer e il suo mestiere; dai tessuti, alla poesia, alle illustrazioni e altro ancora! Se il progetto vi interessa e desiderate sostenerlo, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa del nuovo viaggio di metà settimana all’insegna del Lotto, Superenalotto e… smorfia napoletana! Ciò che tiene legati i due mondi apparentemente diversi è proprio il fascino dei numeri. Se non avete idea delle cifre da mettere in gioco in vista dei nuovi concorsi, potrete sempre trarre ispirazione dai nostri consigli. Anche oggi vi proporremo una storia tratta dall’attualità e dalla quale estrapoleremo i numeri grazie all’aiuto della smorfia napoletana.

Quella di oggi è una storia toccante, narrata da TgCom24: un falegname disabile, spazzato via dallo tsunami a Tonga, è sopravvissuto galleggiando tra le onde per 24 ore. L’uomo stava imbiancando la sia casa quando suo fratello e un nipote lo hanno messo in guardia dello tsunami ma in un attimo sarebbe stato travolto dalle onde. Il falegname è riuscito ad arrampicarsi su un albero: “Sono disabile, cammino molto male”, ha poi raccontato ad una radio locale. Credeva che il peggio era passato ma proprio quando è sceso dall’albero un’altra onda lo ha travolto e da quel momento ha galleggiato per ore prima di poter essere soccorso. Ecco i numeri estrapolati da questa straordinaria storia: falegname 35, disabile 15, tsunami 85, onda 20, albero 65.



