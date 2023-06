Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 20 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 20 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, martedì 20 giugno, si apre una nuova settimana di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio! In totale si terranno ben 3 appuntamenti, che si aprono nella giornata di oggi, per poi proseguire con una seconda estrazione di Lotto e Superenalotto giovedì 22 giugno, prima di chiudersi definitivamente (almeno per questa settimana) con un’ultima estrazione sabato 24!

Triplo appuntamento, insomma, con la Dea Bendata che ogni settimana elargisce tantissima fortuna ai giocatori di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, come dimostrano i ricchi premi che si registrano ogni volta. Per fare un esempio, recuperiamo quanto avvenuto in occasione dell’ultima estrazione, che si è tenuta sabato 17 giugno. Partendo dal Lotto, sono stati assegnati ben 7 milioni di euro complessivi, tra i quali il premio più alto è valso ben 26.100 euro ad un giocatore di Conselve (Padova). A Castenaso (Bologna), Milano e Trieste, invece, sono stati vinti tre premi gemelli dal valore di 23.750 euro l’uno. Ultimo posto del podio, infine, per Anzi (Potenza) dove è stato assegnato un premio dal valore di 21.660 euro.

Recuperato gli esiti del Lotto, dedichiamoci ora, prima di passare al Superenalotto, anche ad un rapido excursus sui premi vinti nell’estrazione di sabato 17 del 10eLotto. La vincita più alta si è registrata a Roma, dove un “9 Oro” ha garantito ad un fortunato giocatore 50mila euro! A Valle Castellana (Teramo), invece, sono stati vinti la bellezza di 30mila euro grazie ad un “8 Oro”, e la terza vincita più alta dell’estrazione è stata assegnata ad un giocatore di Montescaglioso (Matera) che con un “9” si è portato a casa 20mila euro. Complessivamente il 10eLotto ha distribuito premi per un valore di 23,6 milioni di euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora, però, scoperti i premi vinti in occasione dell’estrazione di sabato 17 giugno nel Lotto e nel 10eLotto, concentriamo la nostra attenzione sul più ricco dei tre giochi, ovvero il Superenalotto con il suo impressionante montepremi che varia di estrazione in estrazione. Questo, infatti, aumenta o diminuisce in relazione a quando viene assegnato, e dato che l’ultimo è stato vinto sabato 10 giugno, ora il jackpot del Superenalotto vale 14,9 milioni di euro. Nell’estrazione del 17, comunque, anche se non sono stati segnati punti da “6”, nove fortunati giocatori hanno azzeccato i punti da “5” che gli sono vali 26.761,18 euro. Da segnalare anche i due fortunatissimi che hanno indovinato i punti “4 Stella” dal valore di 31.668 euro per ognuno di loro. Nel 2o23 sono stati già assegnati la bellezza di 3 jackpot del Superenalotto che sono valsi 42,5 milioni (10 giugno), 73,8 milioni (25 marzo) e l’impressionante premio da 371,1 milioni (il 16 febbraio).

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente qualche giocatore si sarà trovato, almeno una volta, a fantasticare di riuscire ad acciuffare l’impressionante montepremi del Superenalotto, chiedendosi cosa ci si potrebbe fare di quella importante cifra. Oltre a pensare ai proprio desideri e sogni nel cassetto, e magari dedicare anche un pensiero a parenti e amici, parte del budget potrebbe essere investita in un innovativo progetto, prendendo spunto della piattaforma Kickstarter. Per fare un esempio, oggi prendiamo in considerazione la sedia da ufficio o tempo libero NEWTRAL MagicH. Si tratta, a tutti gli effetti, di una sedia ergonomica, ma progettata in modo che schienale e poggiatesta seguano automaticamente e perfettamente gli spostamenti di chi si siede, garantendo in ogni occasione e posizione il massimo comfort possibile.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora, qualche nuovo potenziale giocatore del Superenalotto, del Lotto o del 10eLotto potrebbe trovarsi invogliato a partecipare alle estrazioni, ma anche indeciso sui numeri su cui puntare. Fortunatamente, però, in suo aiuto c’è il sistema classico della Smorfia Napoletana, sistema che traduce in numeri i sogni, i racconti o anche le notizie. Per fare un esempio, prendiamo il fatto che domani, mercoledì 21, si apriranno ufficialmente gli esami di maturità in tutta Italia, che dopo la pandemia tornano al sistema classico delle tre prove, due scritte ed un “maxi orale”. Nella Smorfia potremmo ricavare il numero 8 che equivale all’esame, oppure l’81 che è la maturità. Ancora, potremmo giocare il 3 come le prove previste, o il 21 come la data d’inizio dei test o il 44 che corrisponde alla scuola.











